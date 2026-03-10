Россия пообещала не передавать разведданные Ирану для ударов по войскам США, - Уиткофф

Россия сообщила президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора 9 марта, что она не делится разведданными с Ираном для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Об этом спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сказал в эфире программы "Money Movers" телеканала CNBC, информирует Цензор.НЕТ.

Обещание России

У него спросили, считает ли Вашингтон, что россияне поделились разведданными о местонахождении военных объектов США. И если да, то почему Штаты предоставляют исключения по санкциям на российскую нефть?

"Ну, я не офицер разведки, поэтому не могу вам сказать. Я могу сказать, что вчера во время разговора с Трампом россияне заявили, что они не делились разведданными. Это то, что они сказали. Так что, знаете, мы можем верить им на слово, но они это сказали.

И вчера утром, независимо от этого, у нас с Джаредом Кушнером был разговор с [спикером Кремля Юрием] Ушаковым, который подтвердил то же самое. Так что... знаете, это лучший вопрос для специалистов по разведке, но будем надеяться, что они не делятся", - ответил Уиткофф.

Напомним, ранее The Washington Post сообщил, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

