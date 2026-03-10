Россия пообещала не передавать разведданные Ирану для ударов по войскам США, - Уиткофф
Россия сообщила президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора 9 марта, что она не делится разведданными с Ираном для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.
Об этом спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сказал в эфире программы "Money Movers" телеканала CNBC, информирует Цензор.НЕТ.
Обещание России
У него спросили, считает ли Вашингтон, что россияне поделились разведданными о местонахождении военных объектов США. И если да, то почему Штаты предоставляют исключения по санкциям на российскую нефть?
"Ну, я не офицер разведки, поэтому не могу вам сказать. Я могу сказать, что вчера во время разговора с Трампом россияне заявили, что они не делились разведданными. Это то, что они сказали. Так что, знаете, мы можем верить им на слово, но они это сказали.
И вчера утром, независимо от этого, у нас с Джаредом Кушнером был разговор с [спикером Кремля Юрием] Ушаковым, который подтвердил то же самое. Так что... знаете, это лучший вопрос для специалистов по разведке, но будем надеяться, что они не делятся", - ответил Уиткофф.
- Напомним, ранее The Washington Post сообщил, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
- В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Патріарх Московський і всієї Русі Кирило привітав Моджтабу Хаменеї з обранням верховним лідером Ірану, назвавши його в зверненні «дорогим братом».
«Дорогий брате! Щиро вітаю Вас з обранням Радою експертів Ірану на посаду Верховного лідера країни! […] Народи наших країн пов'язані добросусідськими відносинами. Російська Православна Церква підтримує плідний діалог з іранською ісламською громадою, який ґрунтується на взаємоповазі та спільному прагненні до збереження традиційних моральних цінностей. Сподіваюся на його подальший розвиток», - йдеться у привітанні, опублікованому на сайті РПЦ.
Трамп і Віткофф через тиждень:
"Нас обманули, кинули, надули".😂
А взагалі це дуже сумно бачити, що до влади по всьому світу приходять долб#й#би, які за долар готові 💩.
Закривають очі на все або самі творять всяку прутню.🤦♂️
Березень, 2025 рік, наш потужний "планіровщик" Зе на зустрічі з журналістами потужно звіздонув на весь Світ - "У домовленості не бити по інфраструктурі України і Росії входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою. Україна не повинна вражати російську енергетику, а росіяни - українську"!
Минув рік і...результат цієї потужності відчули всі українці, навіть упороті любителі наліпок "зе"! Висновок - можно ляпати щозавгодно по тб-ящику, але реальність все одно нікуди не зникне! Що трамп, що зеля однакові звіздуни - щодня несуть якусь "діч"!
