РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9640 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество РФ и Ирана Удары США по Ирану
2 026 47

Россия пообещала не передавать разведданные Ирану для ударов по войскам США, - Уиткофф

витковфф,трамп

Россия сообщила президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора 9 марта, что она не делится разведданными с Ираном для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Об этом спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сказал в эфире программы "Money Movers" телеканала CNBC, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обещание России

У него спросили, считает ли Вашингтон, что россияне поделились разведданными о местонахождении военных объектов США. И если да, то почему Штаты предоставляют исключения по санкциям на российскую нефть?

"Ну, я не офицер разведки, поэтому не могу вам сказать. Я могу сказать, что вчера во время разговора с Трампом россияне заявили, что они не делились разведданными. Это то, что они сказали. Так что, знаете, мы можем верить им на слово, но они это сказали.

И вчера утром, независимо от этого, у нас с Джаредом Кушнером был разговор с [спикером Кремля Юрием] Ушаковым, который подтвердил то же самое. Так что... знаете, это лучший вопрос для специалистов по разведке, но будем надеяться, что они не делятся", - ответил Уиткофф.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гегсет предостерег Россию от вмешательства в войну с Ираном

  • Напомним, ранее The Washington Post сообщил, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
  • В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иранскому генералу Мехраб, который помог РФ запустить производство шахидов, сообщено о подозрении

Автор: 

Иран (999) разведка (786) россия (22460) США (7245) Стив Уиткофф (289)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
москва всегда выполняет обещания(Будапештский меморандум в подтверждение).
показать весь комментарий
10.03.2026 19:54 Ответить
+12
пиридурок витёк
показать весь комментарий
10.03.2026 19:54 Ответить
+6

показать весь комментарий
10.03.2026 19:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
москва всегда выполняет обещания(Будапештский меморандум в подтверждение).
показать весь комментарий
10.03.2026 19:54 Ответить
пообісЦяла
показать весь комментарий
10.03.2026 20:03 Ответить
а що так можливо було?? просто сказав і тобі всі одразу повірили?
показать весь комментарий
10.03.2026 22:10 Ответить
пиридурок витёк
показать весь комментарий
10.03.2026 19:54 Ответить
він не придурок , просто ми не знаємо його клички , на відміну від агента краснова .
показать весь комментарий
10.03.2026 19:55 Ответить
Новини про "братву".

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило привітав Моджтабу Хаменеї з обранням верховним лідером Ірану, назвавши його в зверненні «дорогим братом».

«Дорогий брате! Щиро вітаю Вас з обранням Радою експертів Ірану на посаду Верховного лідера країни! […] Народи наших країн пов'язані добросусідськими відносинами. Російська Православна Церква підтримує плідний діалог з іранською ісламською громадою, який ґрунтується на взаємоповазі та спільному прагненні до збереження традиційних моральних цінностей. Сподіваюся на його подальший розвиток», - йдеться у привітанні, опублікованому на сайті РПЦ.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:54 Ответить

показать весь комментарий
10.03.2026 19:54 Ответить
хто це їх так с заду ?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:56 Ответить
Старіна Піт вже трохи мекнув
показать весь комментарий
10.03.2026 20:07 Ответить
ну да ! це теж саме що.....

уйло одізвав з Персії печеніжсько-половецький експедиційний корпус.

.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:55 Ответить
Раз пообіцяла то може і ненадати .
показать весь комментарий
10.03.2026 19:56 Ответить
Обещать не значит жениться.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:56 Ответить
росія пообіцяла...
Взоржал)))
показать весь комментарий
10.03.2026 19:56 Ответить
Зуб далі?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:57 Ответить
****** божаться що не нададуть?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:58 Ответить
Пообіцяла
показать весь комментарий
10.03.2026 20:00 Ответить
Згадується Жириновський, зі своїм
ха😆-ха😆-ха😆.

Трамп і Віткофф через тиждень:
"Нас обманули, кинули, надули".😂

А взагалі це дуже сумно бачити, що до влади по всьому світу приходять долб#й#би, які за долар готові 💩.
Закривають очі на все або самі творять всяку прутню.🤦‍♂️
показать весь комментарий
10.03.2026 20:04 Ответить
На дурака нє нужен нож єму в трі короба наврьош-і дєлай с нім што хош...
показать весь комментарий
10.03.2026 20:04 Ответить
так лавров і сказав: зуб даю, падлой буду
показать весь комментарий
10.03.2026 20:09 Ответить
Ідіот,повірив канібалам!!!
показать весь комментарий
10.03.2026 20:09 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 20:09 Ответить
Враховуючи вигоду росії від якнайдовшого підвищення цін на нафту, не здивуюсь, що москалі наводять іранські ракети на нафтові об'єкти сусідніх країн Ірану, а Ізраїлю допомагають бомбити іранські НПЗ. Це москалі. Гра на протистоянні - їхній коник.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:11 Ответить
Какое у него звание на лубянке ?
показать весь комментарий
10.03.2026 20:20 Ответить
Можливо тільки псевдонім ЛОХ.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:36 Ответить
путін вітькову зуб дав, що не надавав розвідданних Ірану, вітьков зуб привіз трампу, тому трамп повірив.
Зуб зараз на письмовому столі трампа лежить в Овальному кабинеті.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:23 Ответить
Сказали *** буду
показать весь комментарий
10.03.2026 20:24 Ответить
інстітут полезных идиотов и поныне процветает....
показать весь комментарий
10.03.2026 20:26 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 20:31 Ответить
Дитячий садок, пасочки, деменція.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:32 Ответить
А шо Трампон Трампакс пообещал *****?!?!
показать весь комментарий
10.03.2026 20:34 Ответить
Та невже Росія передавала розвіддані, а Трамп казав що ні-ні. Виходить, завдяки це російським данним Іран вгатив по радару за 1 млрд? Але більше вони не будуть. От і добре.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:37 Ответить
Когось нагадує..Згадав!
Березень, 2025 рік, наш потужний "планіровщик" Зе на зустрічі з журналістами потужно звіздонув на весь Світ - "У домовленості не бити по інфраструктурі України і Росії входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою. Україна не повинна вражати російську енергетику, а росіяни - українську"!
Минув рік і...результат цієї потужності відчули всі українці, навіть упороті любителі наліпок "зе"! Висновок - можно ляпати щозавгодно по тб-ящику, але реальність все одно нікуди не зникне! Що трамп, що зеля однакові звіздуни - щодня несуть якусь "діч"!
показать весь комментарий
10.03.2026 20:47 Ответить
Між рядків було написано: вони це сказали, але чи можна їм вірити?
показать весь комментарий
10.03.2026 20:57 Ответить
Наперсточники грають на одну руку.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:11 Ответить
Росія пообіцяла? Далі можна не писати і не читати!!!
показать весь комментарий
10.03.2026 21:11 Ответить
Ой,*****...
показать весь комментарий
10.03.2026 21:21 Ответить
Шістка російської мафії (читай КГБ/ФСБ) в США товаріщ Вітьков добре робить свою роботу. Не дарма ж він більш ніж 30 років працює на Російську мафію.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:50 Ответить
Як? Як ці люди досягли таких статків і успіхів будучи такими дибілами та ще і моральними уродами.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:02 Ответить
Кацап бреше завжди, як розкриває рота - саме це мають завжди пам'ятати усі у Світі, особливо дипломати, чи типу того - як вітькофф
показать весь комментарий
10.03.2026 22:13 Ответить
Отлично Витёк!
Спасибо Владимир!
показать весь комментарий
10.03.2026 22:16 Ответить
Миші плакали, кололись, але продовжували жерти кактус...
показать весь комментарий
10.03.2026 22:20 Ответить
А ще раша не нападала на Україну!!
показать весь комментарий
10.03.2026 23:08 Ответить
Мля, *****, ну як діти малі... пообіцяли... тьху!
показать весь комментарий
10.03.2026 23:39 Ответить
ПісДіл!! Кому ж як не слову росії вірити
показать весь комментарий
11.03.2026 00:37 Ответить
рівень імбецила в дитячому садку
показать весь комментарий
11.03.2026 01:46 Ответить
Непугані ідіоти )
показать весь комментарий
11.03.2026 09:05 Ответить
 
 