1 596 11

Хегсет предостерег Россию от вмешательства в войну с Ираном

Сотрудничество РФ и Ирана: Гегсет предостерег Россию

Глава Пентагона Пит Хегсет призвал Россию не вмешиваться в войну США и Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Что известно?

Министра спросили о телефонном разговоре Трампа и Путина.

Он описал его как сильный звонок и надеется на "возможность определенного мира" в войне России с Украиной.

Хегсет добавил, что разговор лидеров подтвердил "признание того, что, поскольку это касается этого конфликта (США и Ирана. — Ред.), они не должны вмешиваться".

Издание The Washington Post сообщало, что РФ предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Иран (986) россия (22446) США (7234) Хегсет Пит (118)
факінг куколди ці трампісти дураки, дух Анкоріджа з русского дачного туалета прямо в рило.
10.03.2026 16:13 Ответить
кацапам люлей гарних тре виписувати, а не застерігати.
інакше рашисти не розуміють
ще червону доріжку цим підарам знов покладіть
10.03.2026 16:13 Ответить
Гегсет застеріг Росію від втручання у війну з Іраном

А з Трампом той Гегсет согласовал ?
10.03.2026 16:20 Ответить
а постачання розвідданих, це втручання? а поставка шахедів та комплектуючих, це втручання? шо конкретно вони вважають втручанням?
10.03.2026 16:25 Ответить
Значить щось там є. Але янкі не кажуть.
10.03.2026 16:29 Ответить
Попередили? Так...
Щоб потім не казали, що "щось пішло не так"!
10.03.2026 16:38 Ответить
гегсет ще не в курсах, що расія ув'язла у війні з Україною.
10.03.2026 16:44 Ответить
А то що? Трампуля ще раз зателефонує путіну, щоб підлизати йому?
10.03.2026 16:48 Ответить
дарма застеріг, краще би влізли і туди.
10.03.2026 17:15 Ответить
А-йа-йай, Бальйодя пратівний. Увай ю лєзєш в наш вор. Нінада ісчьо пака. Рілі тел ю, мен.
10.03.2026 17:21 Ответить
"Сильний дзвінок" - ну, хоч не потужний.
