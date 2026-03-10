Хегсет предостерег Россию от вмешательства в войну с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет призвал Россию не вмешиваться в войну США и Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Министра спросили о телефонном разговоре Трампа и Путина.

Он описал его как сильный звонок и надеется на "возможность определенного мира" в войне России с Украиной.

Хегсет добавил, что разговор лидеров подтвердил "признание того, что, поскольку это касается этого конфликта (США и Ирана. — Ред.), они не должны вмешиваться".

Издание The Washington Post сообщало, что РФ предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США.

Читайте: Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану, - Хегсет

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: Трамп проинформирован о контактах РФ и Ирана, - Хегсет