Хегсет предостерег Россию от вмешательства в войну с Ираном
Глава Пентагона Пит Хегсет призвал Россию не вмешиваться в войну США и Ирана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Что известно?
Министра спросили о телефонном разговоре Трампа и Путина.
Он описал его как сильный звонок и надеется на "возможность определенного мира" в войне России с Украиной.
Хегсет добавил, что разговор лидеров подтвердил "признание того, что, поскольку это касается этого конфликта (США и Ирана. — Ред.), они не должны вмешиваться".
Издание The Washington Post сообщало, что РФ предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
інакше рашисти не розуміють
ще червону доріжку цим підарам знов покладіть
А з Трампом той Гегсет согласовал ?
Щоб потім не казали, що "щось пішло не так"!