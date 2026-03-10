Гегсет застеріг Росію від втручання у війну з Іраном

Глава Пентагону Піт Гегсет закликав Росію не втручатися у війну США та Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Що відомо?

Міністра запитали про телефонну розмову Трампа та Путіна.

Він описав її як сильний дзвінок та сподівається на "можливість певного миру" у війні Росії з Україною.

Гегсет додав, що розмова лідерів підтвердила "визнання того, що, оскільки це стосується цього конфлікту (США та Ірану. - Ред.), вони не повинні втручатися".

Видання The Washington Post повідомляло, що РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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