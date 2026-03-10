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Новини Операція США проти Ірану
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Гегсет застеріг Росію від втручання у війну з Іраном

Співпраця РФ та Ірану: Гегсет застеріг Росію

Глава Пентагону Піт Гегсет закликав Росію не втручатися у війну США та Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Що відомо?

Міністра запитали про телефонну розмову Трампа та Путіна.

Він описав її як сильний дзвінок та сподівається на "можливість певного миру" у війні Росії з Україною.

Гегсет додав, що розмова лідерів підтвердила "визнання того, що, оскільки це стосується цього конфлікту (США та Ірану. - Ред.), вони не повинні втручатися".

Видання The Washington Post повідомляло, що РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США.

Читайте: Сьогодні буде день найінтенсивніших ударів по Ірану, - Гегсет

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Трамп поінформований про контакти РФ та Ірану, - Гегсет

Автор: 

Іран (3507) росія (70431) США (26755) Гегсет Піт (148)
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Топ коментарі
+7
кацапам люлей гарних тре виписувати, а не застерігати.
інакше рашисти не розуміють
ще червону доріжку цим підарам знов покладіть
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10.03.2026 16:13 Відповісти
+3
факінг куколди ці трампісти дураки, дух Анкоріджа з русского дачного туалета прямо в рило.
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10.03.2026 16:13 Відповісти
+3
Гегсет застеріг Росію від втручання у війну з Іраном

А з Трампом той Гегсет согласовал ?
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10.03.2026 16:20 Відповісти
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факінг куколди ці трампісти дураки, дух Анкоріджа з русского дачного туалета прямо в рило.
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10.03.2026 16:13 Відповісти
кацапам люлей гарних тре виписувати, а не застерігати.
інакше рашисти не розуміють
ще червону доріжку цим підарам знов покладіть
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10.03.2026 16:13 Відповісти
Гегсет застеріг Росію від втручання у війну з Іраном

А з Трампом той Гегсет согласовал ?
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10.03.2026 16:20 Відповісти
а постачання розвідданих, це втручання? а поставка шахедів та комплектуючих, це втручання? шо конкретно вони вважають втручанням?
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10.03.2026 16:25 Відповісти
Значить щось там є. Але янкі не кажуть.
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10.03.2026 16:29 Відповісти
Попередили? Так...
Щоб потім не казали, що "щось пішло не так"!
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10.03.2026 16:38 Відповісти
гегсет ще не в курсах, що расія ув'язла у війні з Україною.
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10.03.2026 16:44 Відповісти
А то що? Трампуля ще раз зателефонує путіну, щоб підлизати йому?
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10.03.2026 16:48 Відповісти
дарма застеріг, краще би влізли і туди.
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10.03.2026 17:15 Відповісти
А-йа-йай, Бальйодя пратівний. Увай ю лєзєш в наш вор. Нінада ісчьо пака. Рілі тел ю, мен.
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10.03.2026 17:21 Відповісти
"Сильний дзвінок" - ну, хоч не потужний.
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10.03.2026 17:25 Відповісти
Не застерігати потрібно, а знищувати неонашистів.
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10.03.2026 17:44 Відповісти
Трамп Крилова не читав.
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10.03.2026 18:12 Відповісти
Якщо рашка надалі буде допомагати Ірану, то тоді президент США Дональд Трамп на день подяки вдягне на голову "будьоновку".
😂😂😂

Гегсету варто подивитися на портрет #уйла в Білому Домі і запитати в Трампа, коли він нарешті зніме з рашки всі санкції.😂

Зіркові балаболи!!!
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10.03.2026 19:05 Відповісти
 
 