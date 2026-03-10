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Сьогодні буде день найінтенсивніших ударів по Ірану, - Гегсет
Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що сьогодні очікується день найінтенсивніших ударів по Ірану.
Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні знову наш найінтенсивніший день ударів по Ірану. Найбільше винищувачів, бомбардувальників, ударів. Розвідка точніша й краща, ніж будь-коли", - зазначив він.
За словами Гегсета, протягом минулої доби Іран випустив найменше ракет від початку операції США.
Глава Пентагону заявив, що Іран атакує цивільних, водночас США цього не роблять.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Топ коментарі
+14 Алекс Мышкевич
показати весь коментар10.03.2026 15:20 Відповісти Посилання
+7 Fjall_Raven
показати весь коментар10.03.2026 15:21 Відповісти Посилання
+5 Алекс Мышкевич
показати весь коментар10.03.2026 15:21 Відповісти Посилання
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потім трамп оголосить типу "всєх побєділ!".
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у них наче яз немає
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інакше не навчений
Ви якось домовтесь там)
І звідки той Гесет може знати яка платівка наступна...
Якщо по народному, то у Трампа сім п'ятниць на одну добу. Челяді Білого Дому тільки і залишається прославляти геніальність шефа...