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Новини Операція США проти Ірану
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Сьогодні буде день найінтенсивніших ударів по Ірану, - Гегсет

Удари США по Ірану: Гегсет анонсує інтенсивні атаки

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що сьогодні очікується день найінтенсивніших ударів по Ірану.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні знову наш найінтенсивніший день ударів по Ірану. Найбільше винищувачів, бомбардувальників, ударів. Розвідка точніша й краща, ніж будь-коли", - зазначив він.

За словами Гегсета, протягом минулої доби Іран випустив найменше ракет від початку операції США.

Глава Пентагону заявив, що Іран атакує цивільних, водночас США цього не роблять.

Читайте: Україна минулого року пропонувала США захист від "шахедів", але там пропозицію відкинули, - Axios

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Трамп поінформований про контакти РФ та Ірану, - Гегсет

Автор: 

Іран (3507) США (26755) Гегсет Піт (148)
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Топ коментарі
+14
сьогодні буде просто "най", взавтра - "най-най" і т.д.
потім трамп оголосить типу "всєх побєділ!".

.
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10.03.2026 15:20 Відповісти
+7
завтра -кава в терегані! )
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10.03.2026 15:21 Відповісти
+5
ціна недоторканості країни всього лише з десяток ядерних бомб, як у Пончика.

.
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10.03.2026 15:21 Відповісти
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То це воно як, має змінитися режим аятол, чи атомну бомбу знищать, чи просто найсильніші удари в історії?
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10.03.2026 15:15 Відповісти
сьогодні буде просто "най", взавтра - "най-най" і т.д.
потім трамп оголосить типу "всєх побєділ!".

.
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10.03.2026 15:20 Відповісти
ось так би інтенсивно насипали б військовим союзникам аятол - мрії, мрії....
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10.03.2026 15:19 Відповісти
ціна недоторканості країни всього лише з десяток ядерних бомб, як у Пончика.

.
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10.03.2026 15:21 Відповісти
тоді хоча б хамас, хезбола та інші бабуїни
у них наче яз немає
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10.03.2026 15:23 Відповісти
Хамаллу з хезболазом Трумп вже переміг!
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10.03.2026 15:56 Відповісти
Нет там Израиль орудовал и если бы донни не влез со свом перемирием то хамас на данный момент был бы уже историей .Да и Хезболлу евреи неслабо потрепали
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10.03.2026 16:38 Відповісти
Іран, сьогодні будемо вас потужно бомбити, гегсет! Ховайтеся хомейнівці! 🤣
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10.03.2026 15:21 Відповісти
цирку без анонсів не буває, що у нас, із контрнаступом, що у американців.

.
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10.03.2026 15:27 Відповісти
завтра -кава в терегані! )
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10.03.2026 15:21 Відповісти
Хто спроможний той не нахваляєьбся, а просто робить мовчки.
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10.03.2026 15:23 Відповісти
вертухай-шоумен
інакше не навчений
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10.03.2026 15:25 Відповісти
Він, просто, двоюрідний брат Дімона Алкогольєвіча... "Бахнув, с утрєца, віскарика" - от і понесло...
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10.03.2026 15:45 Відповісти
А шо користі, прилізаний тупий алкаш-гівнюк?
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10.03.2026 15:25 Відповісти
"Джаффа, Кри!"(с).
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10.03.2026 15:25 Відповісти
Давай, Гегсет! Тримайся! Не забухай ще трохи!
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10.03.2026 15:26 Відповісти
ви так кожен день говорите і не хрена у вас не виходить
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10.03.2026 15:29 Відповісти
Нє - ну - сьогодні мови нема - мало не покажеться
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10.03.2026 15:30 Відповісти
Так Трамп наче вже завершує війну.
Ви якось домовтесь там)
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10.03.2026 15:33 Відповісти
Naprawdę?
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10.03.2026 15:35 Відповісти
Бабуїни)
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10.03.2026 15:46 Відповісти
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10.03.2026 15:37 Відповісти
це був торчковий шедевр 🤡 обдовбиша 🤣...
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10.03.2026 15:46 Відповісти
Кувейтским лётчикам дайте выходной.
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10.03.2026 15:39 Відповісти
"Сьогодні знову наш найінтенсивніший день ударів по Ірану" (виділено мною) -- як вони - американці, це розуміють?
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10.03.2026 15:39 Відповісти
А взагалі якось пох: дебіли вирішили пограти у війну, і внаслідок цього рішення росія збагачується.
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10.03.2026 15:42 Відповісти
Дов..бизму немає меж. Як це змінить режим?
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10.03.2026 15:44 Відповісти
Никак .Только наземная операция на которую американцы и особенно донни не решится ибо тогда уже точно выборы проиграет его партия , а после проигрыша и особенно если таки введут в Иран наземные войска и будут большие потери то и импичмент не за горами . Хотя трампу его и так обьявят но с наземной операцией в Иране особенно если там будут большие потери среди американцев больше шансов будет его в конгрессе реализовать
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10.03.2026 16:44 Відповісти
10 березня - День трандюлей і інший люлей, огосив цей бармалей ірАнусу)
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10.03.2026 15:45 Відповісти
Таке враження, що тексти виступів кацапських і американських вояк/президентів пише хтось один божевільний !
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10.03.2026 15:47 Відповісти
Трамп ніби завершує перемодну війну!? Хоча у того Трампа набор всяких пронумерованих/номерних платівок і Трамп ставить на свій старий паТІфон по генератору випадкових чисел... Хіба наставник з Кремля скаже не став ці платівку, Донні. Донні - хвігура не самостійна...

І звідки той Гесет може знати яка платівка наступна...

Якщо по народному, то у Трампа сім п'ятниць на одну добу. Челяді Білого Дому тільки і залишається прославляти геніальність шефа...
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10.03.2026 15:54 Відповісти
розбомбити Іран ,і не змінити режим на демократичні вибори ,це ніщьо ...це просто взяти у заручникі, народ Ірану в інтересах США ...
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10.03.2026 15:57 Відповісти
Бути міністром оборони в міністерстві війни, тут будь-хто би спився і бігав разом з білками по Пентагону. А цей стійкий, ще тримається. От що значить тренована печінка.
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10.03.2026 16:09 Відповісти
Еще никогда Штирлиц не был так близок к Нобелевской премии Мира.
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10.03.2026 16:17 Відповісти
Ага, треба було ще оголосити цілі і координати.
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10.03.2026 16:33 Відповісти
 
 