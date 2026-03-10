РУС
Новости Удары США по Ирану
1 627 29

Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану, - Хегсет

Удары США по Ирану: Гегсет анонсирует интенсивные атаки

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что сегодня ожидается день самых интенсивных ударов по Ирану.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Сегодня снова наш самый интенсивный день ударов по Ирану. Больше всего истребителей, бомбардировщиков, ударов. Разведка точнее и лучше, чем когда-либо", - отметил он.

По словам Хегсета, за прошедшие сутки Иран выпустил меньше всего ракет с начала операции США.

Глава Пентагона заявил, что Иран атакует гражданских, в то время как США этого не делают.

Читайте: Украина в прошлом году предлагала США защиту от "шахедов", но там предложение отвергли, - Axios

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: Трамп проинформирован о контактах РФ и Ирана, - Хегсет

Автор: 

Иран (986) США (7234) Хегсет Пит (118)
Комментировать
Сортировать:
То це воно як, має змінитися режим аятол, чи атомну бомбу знищать, чи просто найсильніші удари в історії?
10.03.2026 15:15 Ответить
10.03.2026 15:15 Ответить
сьогодні буде просто "най", взавтра - "най-най" і т.д.
потім трамп оголосить типу "всєх побєділ!".

.
10.03.2026 15:20 Ответить
10.03.2026 15:20 Ответить
ось так би інтенсивно насипали б військовим союзникам аятол - мрії, мрії....
10.03.2026 15:19 Ответить
10.03.2026 15:19 Ответить
ціна недоторканості країни всього лише з десяток ядерних бомб, як у Пончика.

.
10.03.2026 15:21 Ответить
10.03.2026 15:21 Ответить
тоді хоча б хамас, хезбола та інші бабуїни
у них наче яз немає
10.03.2026 15:23 Ответить
10.03.2026 15:23 Ответить
Іран, сьогодні будемо вас потужно бомбити, гегсет! Ховайтеся хомейнівці! 🤣
10.03.2026 15:21 Ответить
10.03.2026 15:21 Ответить
цирку без анонсів не буває, що у нас, із контрнаступом, що у американців.

.
10.03.2026 15:27 Ответить
10.03.2026 15:27 Ответить
завтра -кава в терегані! )
10.03.2026 15:21 Ответить
10.03.2026 15:21 Ответить
Хто спроможний той не нахваляєьбся, а просто робить мовчки.
10.03.2026 15:23 Ответить
10.03.2026 15:23 Ответить
вертухай-шоумен
інакше не навчений
10.03.2026 15:25 Ответить
10.03.2026 15:25 Ответить
Він, просто, двоюрідний брат Дімона Алкогольєвіча... "Бахнув, с утрєца, віскарика" - от і понесло...
10.03.2026 15:45 Ответить
10.03.2026 15:45 Ответить
А шо користі, прилізаний тупий алкаш-гівнюк?
10.03.2026 15:25 Ответить
10.03.2026 15:25 Ответить
Якись дебіл цей ваш Гегсет.
10.03.2026 15:25 Ответить
10.03.2026 15:25 Ответить
"Джаффа, Кри!"(с).
10.03.2026 15:25 Ответить
10.03.2026 15:25 Ответить
Давай, Гегсет! Тримайся! Не забухай ще трохи!
10.03.2026 15:26 Ответить
10.03.2026 15:26 Ответить
ви так кожен день говорите і не хрена у вас не виходить
10.03.2026 15:29 Ответить
10.03.2026 15:29 Ответить
Нє - ну - сьогодні мови нема - мало не покажеться
10.03.2026 15:30 Ответить
10.03.2026 15:30 Ответить
Так Трамп наче вже завершує війну.
Ви якось домовтесь там)
10.03.2026 15:33 Ответить
10.03.2026 15:33 Ответить
Naprawdę?
10.03.2026 15:35 Ответить
10.03.2026 15:35 Ответить
Бабуїни)
10.03.2026 15:46 Ответить
10.03.2026 15:46 Ответить
10.03.2026 15:37 Ответить
10.03.2026 15:37 Ответить
це був торчковий шедевр 🤡 обдовбиша 🤣...
10.03.2026 15:46 Ответить
10.03.2026 15:46 Ответить
Кувейтским лётчикам дайте выходной.
10.03.2026 15:39 Ответить
10.03.2026 15:39 Ответить
"Сьогодні знову наш найінтенсивніший день ударів по Ірану" (виділено мною) -- як вони - американці, це розуміють?
10.03.2026 15:39 Ответить
10.03.2026 15:39 Ответить
А взагалі якось пох: дебіли вирішили пограти у війну, і внаслідок цього рішення росія збагачується.
10.03.2026 15:42 Ответить
10.03.2026 15:42 Ответить
Дов..бизму немає меж. Як це змінить режим?
10.03.2026 15:44 Ответить
10.03.2026 15:44 Ответить
10 березня - День трандюлей і інший люлей, огосив цей бармалей ірАнусу)
10.03.2026 15:45 Ответить
10.03.2026 15:45 Ответить
Таке враження, що тексти виступів кацапських і американських вояк/президентів пише хтось один божевільний !
10.03.2026 15:47 Ответить
10.03.2026 15:47 Ответить
Трамп ніби завершує перемодну війну!? Хоча у того Трампа набор всяких пронумерованих/номерних платівок і Трамп ставить на свій старий паТІфон по генератору випадкових чисел... Хіба наставник з Кремля скаже не став ці платівку, Донні. Донні - хвігура не самостійна...

І звідки той Гесет може знати яка платівка наступна...

Якщо по народному, то у Трампа сім п'ятниць на одну добу. Челяді Білого Дому тільки і залишається прославляти геніальність шефа...
10.03.2026 15:54 Ответить
10.03.2026 15:54 Ответить
 
 