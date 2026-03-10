1 627 29
Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану, - Хегсет
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что сегодня ожидается день самых интенсивных ударов по Ирану.
Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Сегодня снова наш самый интенсивный день ударов по Ирану. Больше всего истребителей, бомбардировщиков, ударов. Разведка точнее и лучше, чем когда-либо", - отметил он.
По словам Хегсета, за прошедшие сутки Иран выпустил меньше всего ракет с начала операции США.
Глава Пентагона заявил, что Иран атакует гражданских, в то время как США этого не делают.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Топ комментарии
+3 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий10.03.2026 15:20 Ответить Ссылка
+1 Петрик Похмільський
показать весь комментарий10.03.2026 15:15 Ответить Ссылка
+1 Wild MadDog
показать весь комментарий10.03.2026 15:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
потім трамп оголосить типу "всєх побєділ!".
.
.
у них наче яз немає
.
інакше не навчений
Ви якось домовтесь там)
І звідки той Гесет може знати яка платівка наступна...
Якщо по народному, то у Трампа сім п'ятниць на одну добу. Челяді Білого Дому тільки і залишається прославляти геніальність шефа...