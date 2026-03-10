Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану, - Хегсет

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что сегодня ожидается день самых интенсивных ударов по Ирану.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Сегодня снова наш самый интенсивный день ударов по Ирану. Больше всего истребителей, бомбардировщиков, ударов. Разведка точнее и лучше, чем когда-либо", - отметил он.

По словам Хегсета, за прошедшие сутки Иран выпустил меньше всего ракет с начала операции США.

Глава Пентагона заявил, что Иран атакует гражданских, в то время как США этого не делают.

Читайте: Украина в прошлом году предлагала США защиту от "шахедов", но там предложение отвергли, - Axios

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: Трамп проинформирован о контактах РФ и Ирана, - Хегсет