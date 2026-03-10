Иранскому генералу Мехраби, который помог РФ запустить производство шахедов, сообщено о подозрении
Генералу КВИР Иран Абдолли Мехраби, который помог России запустить производство "шахедов", сообщено о подозрении.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным следствия, в июле 2022 года военно-политическое руководство РФ вступило в сговор с представителями Корпуса стражей Исламской революции Исламской Республики Иран о поставках и локализации производства ударных беспилотников "Shahed-136".
В этом участвовал бригадный генерал, глава Организации джихада по исследованию и самообеспечению воздушно-космических сил КВИР Абдолла Мехраби.
Известно, что он также является одним из руководителей иранской ракетной программы и совладельцем компании "Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)", производящей двигатели для БПЛА Shahed-136 - ключевые элементы обеспечения дальности и автономности полета дронов.
В январе 2023 года Мехраби вместе с другими иранскими представителями посетил город Елабуга (Татарстан, Россия), где была создана новая производственная площадка.
Впоследствии на базе особой экономической зоны "Алабуга" организовали массовое производство ударных беспилотников.
Мехраби также причастен к подготовке российских инженеров и военнослужащих, в частности к организации обучения экипажей на временно оккупированных территориях Украины - в АР Крым и Херсонской области.
В результате Россия в 2023-2024 гг. получила более 13 тысяч БПЛА "Герань-2", а также комплектующие и оборудование общей стоимостью более 324 млн долларов США.
Затем эти БПЛА передавали российской армии для ударов по территории Украины.
Подозрение
Мехраби сообщено о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).
Тепер Трамп дасть команду оберігати цю мразоту....