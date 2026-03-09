Украина получила только 600 ракет к Patriot, - советник президента Литвин

За все время полномасштабной войны Украина получила около 600 ракет к системам Patriot. На Ближнем Востоке за несколько дней использовали больше, чем Украина имела за все годы войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии The New York Times сообщил советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Литвина, в течение всех четырех лет полномасштабной войны в Украине Киев получил только около 600 ракет для систем Patriot.

В начале вторжения Украина иногда применяла дорогие ракеты или еще более дорогие перехватчики Patriot для уничтожения беспилотников "шахед". Однако такая практика быстро оказалась финансово неоправданной: один "шахед" стоит примерно $50 000, тогда как американская ракета к Patriot - более $3 млн.

Читайте также: В НАТО опровергли причастность финансирования к дефициту ракет-перехватчиков Patriot в Украине

В связи с этим Украина смогла адаптировать оборону, применяя против "шахедов" тяжелые пулеметы, более дешевые ракеты с F-16, электронные глушилки и собственные беспилотники-перехватчики. Это позволяет эффективно противодействовать атакам без значительных финансовых потерь.

Что предшествовало?

Напомним, европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс накануне заявил, что Украина потратила меньше ракет-перехватчиков Patriot за зимний период, чем было применено США за три дня на Ближнем Востоке.