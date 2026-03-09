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Новини Patriot для України
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Україна отримала лише 600 ракет до Patriot, - радник президента Литвин

Україна vs Близький Схід: кількість ракет Patriot

За весь час повномасштабної війни Україна отримала близько 600 ракет до систем Patriot. На Близькому Сході за кілька днів використали більше, ніж Україна мала за всі роки війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі The New York Times повідомив радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин.

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За словами Литвина, протягом усіх чотирьох років повномасштабної війни в Україні Київ отримав лише близько 600 ракет до систем Patriot.

На початку вторгнення Україна іноді застосовувала дорогі ракети або ще дорожчі перехоплювачі Patriot для знищення безпілотників "шахед". Однак така практика швидко виявилася фінансово невиправданою: один "шахед" коштує приблизно $50 000, тоді як американська ракета до Patriot - понад $3 млн.

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У зв’язку з цим Україна змогла адаптувати оборону, застосовуючи проти "шахедів" важкі кулемети, дешевші ракети з F-16, електронні глушилки та власні безпілотники-перехоплювачі. Це дозволяє ефективно протидіяти атакам без значних фінансових втрат.

Що передувало?

Нагадаємо, європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс  напередодні заявив,  що Україна витратила менше ракет-перехоплювачів Patriot за зимовий період, ніж було застосовано США за три дні на Близькому Сході.

Автор: 

Patriot (498) Литвин Дмитро (35) Шахед (2267)
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Топ коментарі
+19
Дякуємо партнерам за 600 ракет до систем ППО. А скільки ракет для ППО за сім років виробив Верховний головнокомандувач?
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09.03.2026 10:24 Відповісти
+12
литвін, дибіл, краще б подякував. могли нічого не отримати.
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09.03.2026 10:22 Відповісти
+8
Де ви такі дебіли народились?? Перше--скажи велике спасибі ,що нам хоть щось дали,бо ви своє все знищили.Друге--хто дає такі відомості під час війни? Останнє----потрібно щоб ПРАЦЮВАЛИ дипломати з нашими партнерами,а не екскортниці в дипломатії призначені вами..
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09.03.2026 10:38 Відповісти
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доповідь резидента....
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09.03.2026 10:20 Відповісти
литвін, дибіл, краще б подякував. могли нічого не отримати.
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09.03.2026 10:22 Відповісти
Дякуємо партнерам за 600 ракет до систем ППО. А скільки ракет для ППО за сім років виробив Верховний головнокомандувач?
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09.03.2026 10:24 Відповісти
Не густо - ше й араби вистріляли їх по Шахедах - тепер ждуть поповнення - США виготовляли таких ракет до Петріот 650 на рік - з якого дива цей чмошник розказує за військові справи
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09.03.2026 10:34 Відповісти
По шахедах не стріляють.Вони збили під 500 одиниць балістики.
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09.03.2026 11:04 Відповісти
Де ви такі дебіли народились?? Перше--скажи велике спасибі ,що нам хоть щось дали,бо ви своє все знищили.Друге--хто дає такі відомості під час війни? Останнє----потрібно щоб ПРАЦЮВАЛИ дипломати з нашими партнерами,а не екскортниці в дипломатії призначені вами..
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09.03.2026 10:38 Відповісти
Хто дає, ледачий агент якому набридло шифрувати свої доповіді фсб, і він, від безкарності доповідає напряму підставляючи і нас і захід
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09.03.2026 11:03 Відповісти
Підарадник Литвин проінформував кацапів.
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09.03.2026 10:38 Відповісти
Спасибі треба казати за те що дали 600 штук. Думаю що американці дали (чи продали) ці ракети українському народу, а не зграї зелених хапуг та крадіїв. Тому таким радникам краще мовчати...
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09.03.2026 10:39 Відповісти
Писар Зеленського уповноважений розповідати про кількість ракет до Patriot?🤔
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09.03.2026 10:41 Відповісти
Відгукнувся головний "шептун і будівельник" Банкової. Він не просто пише тексти, які діють на владу, як валер'янові краплі, а ще будує стіну між владою і реальністю.Щоб влада не чула критики, а народ не бачив корупції, безглуздого керівництва,та вірив,що в країні все добре.
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09.03.2026 10:55 Відповісти
Рапорт принят. Работайте. ФСБ.
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09.03.2026 10:58 Відповісти
Навіщо ця інформація, щоб ху...лу доповісти. Я би ще зрозумів якби сказав що перші 600 ракет отримали, а так не правительство, а суцільні інформатори ху....ла.
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09.03.2026 10:58 Відповісти
Мабуть, він шепнув "потужному", щоб трохи перемовчав, і вирішив сам вийти в ефір.
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09.03.2026 11:12 Відповісти
А це падло яким боком має стосунок до питань оборони?
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09.03.2026 11:14 Відповісти
Ну якщо пуляти цими ракетами по копійчаними шахедам звісно буде не вистачати
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09.03.2026 11:29 Відповісти
Боже правий, які ідіоти у владі зелено-гнійній. Це жесть. Ханиги безмозкі.🙊🙈🙉
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09.03.2026 11:34 Відповісти
Зі статті:
"Як повідомляється, минулого тижня країни Близького Сходу витартили на відбиття іранських атак 800 ракет Patriot."

Тобто Україна використала лише у середньому 12,5 ракет На Місяць.
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09.03.2026 11:39 Відповісти
Якщо мало дають то може купити чи то не кошерно.
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09.03.2026 11:42 Відповісти
Звісно, вони витрачають більше. Якщо шахеди збивати Петріотами?...
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09.03.2026 11:56 Відповісти
Зе-бико дипломатія хай обісре партнерів. Що притихли? До тепер хизувались по всім лайно медіа, що вся допомога виключно зусиллями Зеленского. То чого спить?
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09.03.2026 12:08 Відповісти
Чи вони з під плінтуса лізуть?Ще один статист і віщатєль,радник президента рота відкрив про те скільки чого надав.Порозганяв би цих радників ЗЕленський,бо вони скільки нарадили,що він постійно в якісь скандали як в гівно вляпується.
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09.03.2026 13:10 Відповісти
Приблизна вартість цих ракет - майже 2 міліарди доларів. Так американці їх продали чи постачали бузкоштовно. Чомусь це зелене лайно про це, а ні слова не сказав. А тіж американці та інші країни купують ці ракети. Мафія зеленского має феномінальні умови для охіренного збагачення на війні та крові українців. До речі, у 20 році, оте велике будівництво шляхів гниди, підтримувало 90% українців - закривали небо, разом - всі презеденти.
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09.03.2026 13:10 Відповісти
 
 