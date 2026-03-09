Україна отримала лише 600 ракет до Patriot, - радник президента Литвин

За весь час повномасштабної війни Україна отримала близько 600 ракет до систем Patriot. На Близькому Сході за кілька днів використали більше, ніж Україна мала за всі роки війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі The New York Times повідомив радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин.

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За словами Литвина, протягом усіх чотирьох років повномасштабної війни в Україні Київ отримав лише близько 600 ракет до систем Patriot.

На початку вторгнення Україна іноді застосовувала дорогі ракети або ще дорожчі перехоплювачі Patriot для знищення безпілотників "шахед". Однак така практика швидко виявилася фінансово невиправданою: один "шахед" коштує приблизно $50 000, тоді як американська ракета до Patriot - понад $3 млн.

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У зв’язку з цим Україна змогла адаптувати оборону, застосовуючи проти "шахедів" важкі кулемети, дешевші ракети з F-16, електронні глушилки та власні безпілотники-перехоплювачі. Це дозволяє ефективно протидіяти атакам без значних фінансових втрат.

Що передувало?

Нагадаємо, європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс напередодні заявив, що Україна витратила менше ракет-перехоплювачів Patriot за зимовий період, ніж було застосовано США за три дні на Близькому Сході.