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Новини Співпраця РФ та Ірану
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Іранському генералу Мехрабі, який допоміг РФ запустити виробництво шахедів, повідомлено про підозру

Іранському генералу Мехрабі повідомили про підозру в Україні

Генералу КВІР Іран Абдоллі Мехрабі, який допоміг Росії запустити виробництво "шахедів", повідомлено про підозру.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, у липні 2022 року військово-політичне керівництво РФ вступило у змову із представниками Корпусу вартових Ісламської революції Ісламської Республіки Іран щодо постачання та локалізації виробництва ударних безпілотників"Shahed-136".

Іранському генералу Мехрабі повідомили про підозру в Україні

У цьому брав участь бригадний генерал, голова Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення повітряно-космічних сил КВІР Абдолла Мехрабі.

Відомо, що він також є одним із керівників іранської ракетної програми та співвласником компанії "Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)", що виробляє двигуни для БПЛА Shahed-136 - ключові елементи забезпечення дальності та автономності польоту дронів.

У січні 2023 року Мехрабі разом з іншими іранськими представниками відвідав місто Єлабуга (Татарстан, Росія), де було створено новий виробничий майданчик.

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Згодом на базі особливої економічної зони "Алабуга" організували масове виробництво ударних безпілотників.

Мехрабі також причетний до підготовки російських інженерів та військовослужбовців, зокрема організації навчання екіпажів на тимчасово окупованих територіях України − у АР Крим та Херсонській області.

Як наслідок, Росія у 2023-2024 рр. отримала понад 13 тисяч БпЛА "Герань-2", а також комплектуючі та обладнання загальною вартістю понад 324 млн доларів США.

Потім ці БПЛА передавали російській армії для ударів по території України.

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Підозра

Мехрабі повідомлено про підозру у пособництві у веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

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Автор: 

Іран (3507) Кравченко Руслан (205) підозра (1019) Шахед (2271)
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Топ коментарі
+9
треба кооперуватись з Мосадом....

.
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10.03.2026 16:04 Відповісти
+5
уся надія на МОССАД
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10.03.2026 16:07 Відповісти
+4
така вишукана свиняча пика ...
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10.03.2026 16:09 Відповісти
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треба кооперуватись з Мосадом....

.
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10.03.2026 16:04 Відповісти
уся надія на МОССАД
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10.03.2026 16:07 Відповісти
така вишукана свиняча пика ...
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10.03.2026 16:09 Відповісти
І для чого це зробили ?
Тепер Трамп дасть команду оберігати цю мразоту....
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10.03.2026 16:12 Відповісти
Ну шо ж, доведеться генералу продати козу і дачу в Жабинцях і забути дорогу на Україну.
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10.03.2026 16:21 Відповісти
"ІМБУРДЄ" (С)
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10.03.2026 16:24 Відповісти
Та ти шо? Оце видатна ЗЕкривоохоронна система?
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10.03.2026 16:26 Відповісти
Їх розрізняти по імпалу мабуть не реально.
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10.03.2026 17:10 Відповісти
Негайно підготовити йому самокат у вигляді нецілованої кози.
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10.03.2026 17:16 Відповісти
Чому не оголошена підозра Юрію Боголюбському, Бату-Хану та Муравйову за руйнування Києва? Явне недопрацювання прокуратури
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10.03.2026 18:27 Відповісти
Мехраби сообщено о подозрении... Каким образом это реализовано? Подозрение вручается лично в день составления, либо путем объявления в международный розыск с целью вручения подозрения. Уверен, что ни первое, ни второе сделано не было.
А значит, статуса подозреваемого у него нет. Есть только желание вручить подозрение. Все остальные варианты наделения статусом подозреваемого легко признаются судом незаконными, нарушающими право на защиту.
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10.03.2026 19:25 Відповісти
А чому немає підозри тим посадовцям, які відкрили дві фірми, одну в Києві, іншу в Харкові, що до кінця 2025 року поставляли комплектуючі шахедів до Ірану? Тільки санкціі США зупинили ту діяльність. А куди дивилися СБУ і інші, хто відповідає за цей напрямок?
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10.03.2026 19:39 Відповісти
 
 