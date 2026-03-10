Іранському генералу Мехрабі, який допоміг РФ запустити виробництво шахедів, повідомлено про підозру

Генералу КВІР Іран Абдоллі Мехрабі, який допоміг Росії запустити виробництво "шахедів", повідомлено про підозру.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, у липні 2022 року військово-політичне керівництво РФ вступило у змову із представниками Корпусу вартових Ісламської революції Ісламської Республіки Іран щодо постачання та локалізації виробництва ударних безпілотників"Shahed-136".

У цьому брав участь бригадний генерал, голова Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення повітряно-космічних сил КВІР Абдолла Мехрабі.

Відомо, що він також є одним із керівників іранської ракетної програми та співвласником компанії "Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)", що виробляє двигуни для БПЛА Shahed-136 - ключові елементи забезпечення дальності та автономності польоту дронів.

У січні 2023 року Мехрабі разом з іншими іранськими представниками відвідав місто Єлабуга (Татарстан, Росія), де було створено новий виробничий майданчик.

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Згодом на базі особливої економічної зони "Алабуга" організували масове виробництво ударних безпілотників.

Мехрабі також причетний до підготовки російських інженерів та військовослужбовців, зокрема організації навчання екіпажів на тимчасово окупованих територіях України − у АР Крим та Херсонській області.

Як наслідок, Росія у 2023-2024 рр. отримала понад 13 тисяч БпЛА "Герань-2", а також комплектуючі та обладнання загальною вартістю понад 324 млн доларів США.

Потім ці БПЛА передавали російській армії для ударів по території України.

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Підозра

Мехрабі повідомлено про підозру у пособництві у веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

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