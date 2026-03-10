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Новини Співпраця РФ та Ірану Операція США проти Ірану
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Росія пообіцяла не передавати розвіддані Ірану для ударів по військах США, - Віткофф

віткофф,трамп

Росія повідомила президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови 9 березня, що вона не ділиться розвідданими з Іраном для ударів по американських військах на Близькому Сході.

Про це спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф сказав в ефірі програми "Money Movers" телеканалу CNBC, інформує Цензор.НЕТ.

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Обіцянка Росії

У нього запитали, чи вважає Вашингтон, що росіяни поділилися розвідданими про місцезнаходження військових об'єктів США. І якщо так, то чому Штати надають винятки щодо санкцій на російську нафту?

"Ну, я не офіцер розвідки, тому не можу вам сказати. Я можу сказати, що вчора під час розмови з Трампом росіяни заявили, що вони не ділилися розвідданими. Це те, що вони сказали. Тож, знаєте, ми можемо вірити їм на слово, але вони це сказали.

І вчора вранці, незалежно від цього, у нас із Джаредом Кушнером була розмова з [речником Кремля Юрієм] Ушаковим, який підтвердив те саме. Тож... знаєте, це краще запитання для фахівців із розвідки, але сподіваймося, що вони не діляться", - відповів Віткофф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гегсет застеріг Росію від втручання у війну з Іраном

  • Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
  • У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іранському генералу Мехрабі, який допоміг РФ запустити виробництво шахедів, повідомлено про підозру

Автор: 

Іран (3507) розвідка (3927) росія (70431) США (26755) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+14
москва всегда выполняет обещания(Будапештский меморандум в подтверждение).
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10.03.2026 19:54 Відповісти
+13
пиридурок витёк
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10.03.2026 19:54 Відповісти
+7

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10.03.2026 19:54 Відповісти
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москва всегда выполняет обещания(Будапештский меморандум в подтверждение).
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10.03.2026 19:54 Відповісти
пообісЦяла
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10.03.2026 20:03 Відповісти
а що так можливо було?? просто сказав і тобі всі одразу повірили?
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10.03.2026 22:10 Відповісти
пиридурок витёк
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10.03.2026 19:54 Відповісти
він не придурок , просто ми не знаємо його клички , на відміну від агента краснова .
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10.03.2026 19:55 Відповісти
Новини про "братву".

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило привітав Моджтабу Хаменеї з обранням верховним лідером Ірану, назвавши його в зверненні «дорогим братом».

«Дорогий брате! Щиро вітаю Вас з обранням Радою експертів Ірану на посаду Верховного лідера країни! […] Народи наших країн пов'язані добросусідськими відносинами. Російська Православна Церква підтримує плідний діалог з іранською ісламською громадою, який ґрунтується на взаємоповазі та спільному прагненні до збереження традиційних моральних цінностей. Сподіваюся на його подальший розвиток», - йдеться у привітанні, опублікованому на сайті РПЦ.
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10.03.2026 19:54 Відповісти

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10.03.2026 19:54 Відповісти
хто це їх так с заду ?
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10.03.2026 19:56 Відповісти
Старіна Піт вже трохи мекнув
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10.03.2026 20:07 Відповісти
ну да ! це теж саме що.....

уйло одізвав з Персії печеніжсько-половецький експедиційний корпус.

.
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10.03.2026 19:55 Відповісти
Раз пообіцяла то може і ненадати .
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10.03.2026 19:56 Відповісти
Обещать не значит жениться.
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10.03.2026 19:56 Відповісти
росія пообіцяла...
Взоржал)))
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10.03.2026 19:56 Відповісти
Зуб далі?
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10.03.2026 19:57 Відповісти
****** божаться що не нададуть?
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10.03.2026 19:58 Відповісти
Пообіцяла
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10.03.2026 20:00 Відповісти
Згадується Жириновський, зі своїм
ха😆-ха😆-ха😆.

Трамп і Віткофф через тиждень:
"Нас обманули, кинули, надули".😂

А взагалі це дуже сумно бачити, що до влади по всьому світу приходять долб#й#би, які за долар готові 💩.
Закривають очі на все або самі творять всяку прутню.🤦‍♂️
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10.03.2026 20:04 Відповісти
На дурака нє нужен нож єму в трі короба наврьош-і дєлай с нім што хош...
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10.03.2026 20:04 Відповісти
так лавров і сказав: зуб даю, падлой буду
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10.03.2026 20:09 Відповісти
Ідіот,повірив канібалам!!!
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10.03.2026 20:09 Відповісти
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10.03.2026 20:09 Відповісти
Враховуючи вигоду росії від якнайдовшого підвищення цін на нафту, не здивуюсь, що москалі наводять іранські ракети на нафтові об'єкти сусідніх країн Ірану, а Ізраїлю допомагають бомбити іранські НПЗ. Це москалі. Гра на протистоянні - їхній коник.
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10.03.2026 20:11 Відповісти
Какое у него звание на лубянке ?
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10.03.2026 20:20 Відповісти
Можливо тільки псевдонім ЛОХ.
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10.03.2026 20:36 Відповісти
путін вітькову зуб дав, що не надавав розвідданних Ірану, вітьков зуб привіз трампу, тому трамп повірив.
Зуб зараз на письмовому столі трампа лежить в Овальному кабинеті.
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10.03.2026 20:23 Відповісти
Сказали *** буду
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10.03.2026 20:24 Відповісти
інстітут полезных идиотов и поныне процветает....
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10.03.2026 20:26 Відповісти
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10.03.2026 20:31 Відповісти
Дитячий садок, пасочки, деменція.
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10.03.2026 20:32 Відповісти
А шо Трампон Трампакс пообещал *****?!?!
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10.03.2026 20:34 Відповісти
Та невже Росія передавала розвіддані, а Трамп казав що ні-ні. Виходить, завдяки це російським данним Іран вгатив по радару за 1 млрд? Але більше вони не будуть. От і добре.
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10.03.2026 20:37 Відповісти
Когось нагадує..Згадав!
Березень, 2025 рік, наш потужний "планіровщик" Зе на зустрічі з журналістами потужно звіздонув на весь Світ - "У домовленості не бити по інфраструктурі України і Росії входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою. Україна не повинна вражати російську енергетику, а росіяни - українську"!
Минув рік і...результат цієї потужності відчули всі українці, навіть упороті любителі наліпок "зе"! Висновок - можно ляпати щозавгодно по тб-ящику, але реальність все одно нікуди не зникне! Що трамп, що зеля однакові звіздуни - щодня несуть якусь "діч"!
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10.03.2026 20:47 Відповісти
Між рядків було написано: вони це сказали, але чи можна їм вірити?
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10.03.2026 20:57 Відповісти
Наперсточники грають на одну руку.
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10.03.2026 21:11 Відповісти
Росія пообіцяла? Далі можна не писати і не читати!!!
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10.03.2026 21:11 Відповісти
Ой,*****...
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10.03.2026 21:21 Відповісти
Шістка російської мафії (читай КГБ/ФСБ) в США товаріщ Вітьков добре робить свою роботу. Не дарма ж він більш ніж 30 років працює на Російську мафію.
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10.03.2026 21:50 Відповісти
Як? Як ці люди досягли таких статків і успіхів будучи такими дибілами та ще і моральними уродами.
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10.03.2026 22:02 Відповісти
Кацап бреше завжди, як розкриває рота - саме це мають завжди пам'ятати усі у Світі, особливо дипломати, чи типу того - як вітькофф
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10.03.2026 22:13 Відповісти
Отлично Витёк!
Спасибо Владимир!
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10.03.2026 22:16 Відповісти
Миші плакали, кололись, але продовжували жерти кактус...
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10.03.2026 22:20 Відповісти
А ще раша не нападала на Україну!!
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10.03.2026 23:08 Відповісти
Мля, *****, ну як діти малі... пообіцяли... тьху!
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10.03.2026 23:39 Відповісти
ПісДіл!! Кому ж як не слову росії вірити
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11.03.2026 00:37 Відповісти
рівень імбецила в дитячому садку
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11.03.2026 01:46 Відповісти
Непугані ідіоти )
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11.03.2026 09:05 Відповісти
 
 