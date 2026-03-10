Росія пообіцяла не передавати розвіддані Ірану для ударів по військах США, - Віткофф

Росія повідомила президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови 9 березня, що вона не ділиться розвідданими з Іраном для ударів по американських військах на Близькому Сході.

Про це спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф сказав в ефірі програми "Money Movers" телеканалу CNBC, інформує Цензор.НЕТ.

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Обіцянка Росії

У нього запитали, чи вважає Вашингтон, що росіяни поділилися розвідданими про місцезнаходження військових об'єктів США. І якщо так, то чому Штати надають винятки щодо санкцій на російську нафту?

"Ну, я не офіцер розвідки, тому не можу вам сказати. Я можу сказати, що вчора під час розмови з Трампом росіяни заявили, що вони не ділилися розвідданими. Це те, що вони сказали. Тож, знаєте, ми можемо вірити їм на слово, але вони це сказали.

І вчора вранці, незалежно від цього, у нас із Джаредом Кушнером була розмова з [речником Кремля Юрієм] Ушаковим, який підтвердив те саме. Тож... знаєте, це краще запитання для фахівців із розвідки, але сподіваймося, що вони не діляться", - відповів Віткофф.

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Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.

У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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