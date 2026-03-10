Росія пообіцяла не передавати розвіддані Ірану для ударів по військах США, - Віткофф
Росія повідомила президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови 9 березня, що вона не ділиться розвідданими з Іраном для ударів по американських військах на Близькому Сході.
Про це спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф сказав в ефірі програми "Money Movers" телеканалу CNBC, інформує Цензор.НЕТ.
Обіцянка Росії
У нього запитали, чи вважає Вашингтон, що росіяни поділилися розвідданими про місцезнаходження військових об'єктів США. І якщо так, то чому Штати надають винятки щодо санкцій на російську нафту?
"Ну, я не офіцер розвідки, тому не можу вам сказати. Я можу сказати, що вчора під час розмови з Трампом росіяни заявили, що вони не ділилися розвідданими. Це те, що вони сказали. Тож, знаєте, ми можемо вірити їм на слово, але вони це сказали.
І вчора вранці, незалежно від цього, у нас із Джаредом Кушнером була розмова з [речником Кремля Юрієм] Ушаковим, який підтвердив те саме. Тож... знаєте, це краще запитання для фахівців із розвідки, але сподіваймося, що вони не діляться", - відповів Віткофф.
- Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
- У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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Патріарх Московський і всієї Русі Кирило привітав Моджтабу Хаменеї з обранням верховним лідером Ірану, назвавши його в зверненні «дорогим братом».
«Дорогий брате! Щиро вітаю Вас з обранням Радою експертів Ірану на посаду Верховного лідера країни! […] Народи наших країн пов'язані добросусідськими відносинами. Російська Православна Церква підтримує плідний діалог з іранською ісламською громадою, який ґрунтується на взаємоповазі та спільному прагненні до збереження традиційних моральних цінностей. Сподіваюся на його подальший розвиток», - йдеться у привітанні, опублікованому на сайті РПЦ.
уйло одізвав з Персії печеніжсько-половецький експедиційний корпус.
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Взоржал)))
ха😆-ха😆-ха😆.
Трамп і Віткофф через тиждень:
"Нас обманули, кинули, надули".😂
А взагалі це дуже сумно бачити, що до влади по всьому світу приходять долб#й#би, які за долар готові 💩.
Закривають очі на все або самі творять всяку прутню.🤦♂️
Зуб зараз на письмовому столі трампа лежить в Овальному кабинеті.
Березень, 2025 рік, наш потужний "планіровщик" Зе на зустрічі з журналістами потужно звіздонув на весь Світ - "У домовленості не бити по інфраструктурі України і Росії входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою. Україна не повинна вражати російську енергетику, а росіяни - українську"!
Минув рік і...результат цієї потужності відчули всі українці, навіть упороті любителі наліпок "зе"! Висновок - можно ляпати щозавгодно по тб-ящику, але реальність все одно нікуди не зникне! Що трамп, що зеля однакові звіздуни - щодня несуть якусь "діч"!
Спасибо Владимир!