УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12735 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця РФ та Ірану
3 476 29

Росія може надіслати війська до Ірану, - Зеленський

РФ може направити війська в Іран: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може надіслати свої війська до Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю журналісту Кейліну Робертсону.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Зеленський нагадав, що Росія почала підтримувати іранський режим дронами.

"Вона, безумовно, допоможе і з ракетами, а також допомагає їм із ППО. Що далі? З огляду на ситуацію виникає лише одне питання: коли і яка країна першою підтримає іранський режим, надіславши війська?

Так само, як це сталося з Росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в Росії, але можуть бути направлені до України. Те саме може статися і в Ірані – Росія може надіслати туди війська", - додав президент.

Читайте: Росія пообіцяла не передавати розвіддані Ірану для ударів по військах США, - Віткофф

  • Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
  • У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: "Залізна завіса": У Москві запустили обмежений інтернет із дозволеними державою сайтами

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) Іран (3513) росія (70450)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Заткнися вже!
показати весь коментар
11.03.2026 09:44 Відповісти
+7
Щось тебе забагато, з самого зрання.
Проблеми з потужністю?
показати весь коментар
11.03.2026 09:50 Відповісти
+6
А цей Насравдамус ніяк не угомониться зі своїми «прогнозами»!
показати весь коментар
11.03.2026 09:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заткнися вже!
показати весь коментар
11.03.2026 09:44 Відповісти
Куди воно лізе?
показати весь коментар
11.03.2026 09:50 Відповісти
Це щоб знайти причину чому ми туди своїх спецов направляємо.
показати весь коментар
11.03.2026 10:01 Відповісти
Маминимин геостратех!
показати весь коментар
11.03.2026 09:45 Відповісти
Вони там давно є. Ось для спецури ізріля прапор дшрх хрюсічь (фсб) - місце роботи іран і йемен
показати весь коментар
11.03.2026 09:47 Відповісти
зеленський в тебе якісь дивні фантазії обдовбаного наріка .
показати весь коментар
11.03.2026 09:48 Відповісти
І що, в певній мірі нам навіть легче буде.
показати весь коментар
11.03.2026 09:49 Відповісти
Щось тебе забагато, з самого зрання.
Проблеми з потужністю?
показати весь коментар
11.03.2026 09:50 Відповісти
От для чого пи...ти???
показати весь коментар
11.03.2026 09:51 Відповісти
Вова не хоче відставати від лідера по хуцпі.
Першість повинна бути завжди за капітаном команди кварталу95.
Амінь.
показати весь коментар
11.03.2026 09:52 Відповісти
Скільки косячків викурив перед інтервʼю
показати весь коментар
11.03.2026 09:53 Відповісти
Кому ти це?))Рудий покидьок цього непомітить,і його сумніви розвіють віткоф та зять,а офіційно оголосить якась з колишніх шльондр ,котрі тепер речниці))Дарма стараєшся.
показати весь коментар
11.03.2026 09:54 Відповісти
Може надіслати. А може не надіслати. Гігант мислі!
показати весь коментар
11.03.2026 09:56 Відповісти
А цей Насравдамус ніяк не угомониться зі своїми «прогнозами»!
показати весь коментар
11.03.2026 09:57 Відповісти
Щось робити треба між туристичними поїздками.
показати весь коментар
11.03.2026 09:58 Відповісти
Навіщо показувати з себе клоуна, хтось оточення хай змінить сценариста. Я розумію що ху.... ло тварюка, но не повний дебіл.
показати весь коментар
11.03.2026 09:57 Відповісти
Що ти несеш? Які війська??? На хєра??? Їм достатньо того, що руде дурко туди влізло і підняло ціни на нафту.
показати весь коментар
11.03.2026 09:57 Відповісти
Із клоуна в геополітики, оце чорт.
показати весь коментар
11.03.2026 09:57 Відповісти
Ага, забрати з України і відправити в Іран? Що воно меле?
показати весь коментар
11.03.2026 10:00 Відповісти
Своєї війни значить мало.
Ну що це за х уйня, знущання зі здорового глузду
показати весь коментар
11.03.2026 10:10 Відповісти
Ось кого потрібно брати радником Трампу, а не якогось там Рубіо. Голобородько знає все, що має відбутися в світі і навіть в іншій Галактиці. Він тільки не спеціаліст на тему асфальту. А так знає все і про кожного.
показати весь коментар
11.03.2026 10:16 Відповісти
зедрот, а там есть наземная операция, нах там войска?
показати весь коментар
11.03.2026 10:21 Відповісти
Голобородько вважає "вживає", і цим все сказано 😂
показати весь коментар
11.03.2026 10:25 Відповісти
Янелох, ты лучше вспомни как ты верещал на каждом собрании вплоть до вечера 23.02.2022 г., что параша не пошлёт войска в Украину.
показати весь коментар
11.03.2026 10:48 Відповісти
Сміяться у якому місці? Путін (і його "шобла", в МЗС), уже заявили, що "стратегическае партнерство" не передбачає не тільки прямої участі у військових діях, але й надання прямої військової допомоги зброєю чи іншими засобами війни. Заявили, що будуть допомагать "гуманітарно". Та й де вони візьмуть війська, зброю, та **********? Самі насилу "тужаться", у війні з нами...
показати весь коментар
11.03.2026 10:48 Відповісти
Війська з дідів 50+ чи кого? Що ти несеш чмо зелене?
показати весь коментар
11.03.2026 11:03 Відповісти
Краще усіх це знає Зеленський.
показати весь коментар
11.03.2026 14:02 Відповісти
Цьому обкуреному мудаку необхідно терміново скасувати додаткову дозу.
показати весь коментар
11.03.2026 21:06 Відповісти
 
 