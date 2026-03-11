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Росія може надіслати війська до Ірану, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може надіслати свої війська до Ірану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю журналісту Кейліну Робертсону.
Подробиці
Зеленський нагадав, що Росія почала підтримувати іранський режим дронами.
"Вона, безумовно, допоможе і з ракетами, а також допомагає їм із ППО. Що далі? З огляду на ситуацію виникає лише одне питання: коли і яка країна першою підтримає іранський режим, надіславши війська?
Так само, як це сталося з Росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в Росії, але можуть бути направлені до України. Те саме може статися і в Ірані – Росія може надіслати туди війська", - додав президент.
- Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
- У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Топ коментарі
+11 Сергей Толмачев #429900
показати весь коментар11.03.2026 09:44 Відповісти Посилання
+7 Oleksii Magas
показати весь коментар11.03.2026 09:50 Відповісти Посилання
+6 Погрібний Олександр
показати весь коментар11.03.2026 09:57 Відповісти Посилання
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Проблеми з потужністю?
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Амінь.
Ну що це за х уйня, знущання зі здорового глузду
вважає"вживає", і цим все сказано 😂