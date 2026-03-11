Кошта: Зараз не час послаблювати санкції проти Росії

Президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що зараз не час послаблювати санкції проти країни-агресорки Росії.

Про це він написав у соцмережі Х після участі в телеконференції лідерів G7 щодо Близького Сходу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Не час скасовувати санкції проти РФ

Кошта розповів, що держави G7 зосереджені на мінімізації впливу ситуації в Ірані та в цілому на Близькому Сході на безпеку та світовий енергетичний ринок.

Разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Кошта нагадав лідерам "Великої сімки", що нагальним пріоритетом є забезпечення енергопотоків, зокрема безпечної навігації через Ормузьку протоку, критично важливу для світової економіки.

"Забезпечення дотримання граничної ціни на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії. Зараз не час послаблювати санкції проти Росії", - наголосив глава Євроради.

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Що передувало

Раніше в Європейському Союзі висловилися, що не планують скасовувати нафтові санкції проти РФ. Водночас США дозволили Індії відновити закупівлі російської нафти, щоб уникнути дефіциту енергоресурсів на світовому ринку.

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