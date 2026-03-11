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Кошта: Зараз не час послаблювати санкції проти Росії

Кошта закликав ЄС не послаблювати санкції проти РФ

Президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що зараз не час послаблювати санкції проти країни-агресорки Росії.

Про це він написав у соцмережі Х після участі в телеконференції лідерів G7 щодо Близького Сходу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Не час скасовувати санкції проти РФ 

Кошта розповів, що держави G7 зосереджені на мінімізації впливу ситуації в Ірані та в цілому на Близькому Сході на безпеку та світовий енергетичний ринок.

Разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Кошта нагадав лідерам "Великої сімки", що нагальним пріоритетом є забезпечення енергопотоків, зокрема безпечної навігації через Ормузьку протоку, критично важливу для світової економіки.

"Забезпечення дотримання граничної ціни на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії. Зараз не час послаблювати санкції проти Росії", - наголосив глава Євроради.

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Що передувало

  • Раніше в Європейському Союзі висловилися, що не планують скасовувати нафтові санкції проти РФ. Водночас США дозволили Індії відновити закупівлі російської нафти, щоб уникнути дефіциту енергоресурсів на світовому ринку.

Читайте також: Завтра ЄС може затвердити новий пакет санкцій проти РФ, - Кошта

Автор: 

росія (70468) санкції (13222) Євросоюз (15253) Кошта Антоніу (142)
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Старый анекдот из 80-х…
грузин хочет впечатлить барышню. Остановил Чайку, предлагает водителю:
- я буду стоять я углом; сяду, привезешь меня за угол; я выйду и скажу - до завтра, вася! 25 р.
Водитель согласен.
На следующий день водитель высаживает грузина из Чайки перед барышней…
Грузин: до завтра, вася!
Водитель: товарищ замминистра! А не могли бы вы мне до завтра одолжить 400 р.? У меня как раз очередь подошла холодильник купить… А завтра я вам отдам!
Грузин подходит к водителю. Дает 400 р. И говорит:
- Маладэц, пилять!
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11.03.2026 21:47 Відповісти
Кошта розповів, що держави G7 зосереджені на мінімізації впливу ситуації в Ірані та в цілому на Близькому Сході на безпеку та світовий енергетичний ринок.
Разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Кошта нагадав лідерам "Великої сімки", що нагальним пріоритетом є забезпечення енергопотоків, зокрема безпечної навігації через Ормузьку протоку, критично важливу для світової економіки.
...
Іпать-колотить! То здайте Україну і все буде гаразд! І газ і нафта і все від ***** вам буде!
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11.03.2026 21:52 Відповісти
Снятие санкций только после капитуляции кремля!
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11.03.2026 23:35 Відповісти
для чого тоді ЄС потрібен нафтопровід 'дружба'? якщо санкції - то санкції, а не десятилітня піздьож про них
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11.03.2026 23:45 Відповісти
 
 