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Новини Операція США проти Ірану Допомога України країнам Близького Сходу
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США більше не потрібна допомога України у захисті від іранських безпілотників, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".

Про це політик сказав в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав Трамп?

За його словами, Україна ніяк не допомагає США відбивати удари у відповідь дронами з боку Ірану.

"Війна з Іраном незабаром закінчиться, тому нам більше не потрібна допомога України у боротьбі з безпілотниками. Військових можливостей США достатньо, щоб самостійно протистояти повітряним загрозам. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто інший. У нас найкращі дрони насправді", - заявив американський лідер.

Президент США додав, що знатиме, що війна з Іраном закінчилася, "коли відчує це в глибині душі".

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Автор: 

Іран (3526) допомога (9218) США (26787) Трамп Дональд (8985)
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Топ коментарі
+66
Мне кажется трамп ненавидит Украину, и только избиратели республиканцев, в большинстве поддерживающие Украину, удерживают его от публичного проявления этой ненависти.
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13.03.2026 17:27 Відповісти
+59
російський підор
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13.03.2026 17:23 Відповісти
+47
Це руде опудало щось на сьогодні феєричне анонсувало....
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13.03.2026 17:23 Відповісти

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