США більше не потрібна допомога України у захисті від іранських безпілотників, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".
Про це політик сказав в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав Трамп?
За його словами, Україна ніяк не допомагає США відбивати удари у відповідь дронами з боку Ірану.
"Війна з Іраном незабаром закінчиться, тому нам більше не потрібна допомога України у боротьбі з безпілотниками. Військових можливостей США достатньо, щоб самостійно протистояти повітряним загрозам. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто інший. У нас найкращі дрони насправді", - заявив американський лідер.
Президент США додав, що знатиме, що війна з Іраном закінчилася, "коли відчує це в глибині душі".
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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