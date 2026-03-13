Недостатньо просто мати перехоплювачі, потрібен досвід, який є у наших воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що понад 10 країн вже звернулися до України по допомогу в протидії іранським "шахедам".

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Парижі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Україна може зробити внесок у стабілізацію (на Близькому Сході. - Ред.). Вже понад 10 країн звернулись до нас за підтримкою в захисті від "шахедів" - іранських ударних дронів. Це фактично ті ж ударні дрони, які іранський режим передавав Росії, і навчав росіян застосовувати проти мирного населення", - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна має найбільшу в світі експертизу в протидії "шахедам".

Також читайте: Сподіваюсь, зараз США будуть більш схильні до підписання дронової угоди з Україною, - Зеленський

"Це і створення перехоплювачів, це наші нова наша експертиза. Недостатньо просто отримати десь перехоплювачі. Треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів. Має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони", - пояснив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що і в США, і в деяких країнах Близького Сходу, і в Європі є дрони-перехоплювачі.

"Але без наших пілотів, без військових, без спеціального софту - все це не працює. Ця система є тільки у нас, вона офіційно є в ЗСУ. Навіть маючи десятки та сотні перехоплювачів, ситуацію не вирівняєш. Це системний захист", - додав він, зазначивши, що такі експерти з України полетіли на Близький Схід.

Читайте: США виробляють до 65 ракет Patriot щомісяця, але їх не вистачить в боротьбі проти "шахедів", - Зеленський

Що передувало?

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Читайте: Кошта скликає засідання Євроради: на ньому виступить Зеленський