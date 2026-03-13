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Новини Відео Допомога України країнам Близького Сходу
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Недостатньо просто мати перехоплювачі, потрібен досвід, який є у наших воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що понад 10 країн вже звернулися до України по допомогу в протидії іранським "шахедам". 

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Парижі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Україна може зробити внесок у стабілізацію (на Близькому Сході. - Ред.). Вже понад 10 країн звернулись до нас за підтримкою в захисті від "шахедів" - іранських ударних дронів. Це фактично ті ж ударні дрони, які іранський режим передавав Росії, і навчав росіян застосовувати проти мирного населення", - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна має найбільшу в світі експертизу в протидії "шахедам".

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"Це і створення перехоплювачів, це наші нова наша експертиза. Недостатньо просто отримати десь перехоплювачі. Треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів. Має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони", - пояснив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що і в США, і в деяких країнах Близького Сходу, і в Європі є дрони-перехоплювачі.

"Але без наших пілотів, без військових, без спеціального софту - все це не працює. Ця система є тільки у нас, вона офіційно є в ЗСУ. Навіть маючи десятки та сотні перехоплювачів, ситуацію не вирівняєш. Це системний захист", - додав він, зазначивши, що такі експерти з України полетіли на Близький Схід.

Читайте: США виробляють до 65 ракет Patriot щомісяця, але їх не вистачить в боротьбі проти "шахедів", - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28080) Близький Схід (350) перехоплювач (127)
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Топ коментарі
+14
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13.03.2026 15:49 Відповісти
+9
ВСУ на экспорт. На фронте все збс, почему бы и нет.
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13.03.2026 15:59 Відповісти
+7
"...такі експерти з України полетіли на Близький Схід" - а повинно було бути навпаки!
Нехай направляють до нас своїх кандидатів, котрі будуть тут отримувати досвід.
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13.03.2026 15:56 Відповісти

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