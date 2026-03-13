Недостаточно просто иметь перехватчики, нужен опыт, который есть у наших воинов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что более 10 стран уже обратились к Украине за помощью в противодействии иранским "шахедам".

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Париже, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Украина может внести вклад в стабилизацию (на Ближнем Востоке. — Ред.). Уже более 10 стран обратились к нам за поддержкой в защите от "шахедов" — иранских ударных дронов. Это фактически те же ударные дроны, которые иранский режим передавал России и обучал россиян применять против мирного населения", — отметил он.

По словам Зеленского, Украина обладает крупнейшей в мире экспертизой в противодействии "шахедам".

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"Это и создание перехватчиков, это наша новая экспертиза. Недостаточно просто получить где-то перехватчики. Нужен опыт их применения. Такой опыт есть у наших воинов. Должна быть соответствующая системная работа с радарами, со всей системой противовоздушной обороны", — пояснил глава государства.

Также Зеленский отметил, что и в США, и в некоторых странах Ближнего Востока, и в Европе есть дроны-перехватчики.

"Но без наших пилотов, без военных, без специального софта — все это не работает. Эта система есть только у нас, она официально есть в ВСУ. Даже имея десятки и сотни перехватчиков, ситуацию не выровняешь. Это системная защита", — добавил он, отметив, что такие эксперты из Украины полетели на Ближний Восток.

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Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

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