420 10

США производят до 65 ракет Patriot ежемесячно, но их не хватит в борьбе против "шахедов", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Даже большие запасы дорогих ракет, в частности к системам ПВО Patriot, могут быстро иссякнуть во время массированных атак, поэтому партнеры все больше интересуются опытом Украины в борьбе против иранских "шахидов".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте, информирует Цензор.НЕТ.

О Patriot

Глава государства отметил, что опыт Украины в противодействии дронам-камикадзе типа "Шахед" является уникальным. По его словам, даже большие запасы дорогих ракет могут быстро иссякнуть из-за потенциальных массированных атак.

"Во-первых, это дорогостоящий продукт, когда 3-4 миллиона стоит одна ракета, а "шахед" - 130-150 тысяч... 60-65 ракет производит крупнейший производитель Patriot Америка в месяц. Поэтому понятно, что эти запасы будут исчерпаны любой страной. Сколько бы ракет этих ни было, их не хватит в борьбе против иранских "шахедов", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что США и уже более 10 стран Европы и Ближнего Востока обратились к Украине для поддержки их оборонных возможностей. Зеленский добавил, что партнеры уже довольны сотрудничеством с украинскими экспертами, которые отправились на Ближний Восток.

Кроме того, Украина уже получила часть ракет для Patriot по договоренностям "Рамштайна", но не все.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (10785) ракеты (1828) США (7256) Patriot (312)
Інколи каже розумні речі...
Навіть ніхто і подумати не міг що не вистачить ракет до патріотів збивати шахеди.
Тепер американці задумаються, що робити?
12.03.2026 16:50 Ответить
Яка розумна людина!!
12.03.2026 16:51 Ответить
Аж страшно!
12.03.2026 16:56 Ответить
Про наше озброєння все розповів, зараз вже треба і про американське озброєння докласти ху....лу
12.03.2026 16:51 Ответить
Пора відкривати Притулі збір на захист неба СШа на мільйон ракет пєтріот...Більших проблем зараз мабуть немає.
12.03.2026 16:52 Ответить
Довбой*б, ти ще б горобців збивав цими ракетами!
12.03.2026 16:56 Ответить
Партнери самі якось розберуться. Таке враження шо валодья хайпує на темі війни на близькому сході, замість того, щоб вирішувати проблеми в Україні
12.03.2026 16:56 Ответить
Як переконати американців вибрати преЗЕдента собі замість Трампа?...Такий мегарозум пропадає...
12.03.2026 16:57 Ответить
Вальодья, а ти порадь їм збивати "Шахеди" з "Геранями" кусками асфальту по завишеной, мінімум в тричи, вартості. Ти ж на цьому, на асфальті, дуже гарно знаєшся, і починаючи з літа 2019 року ти набув великого в асфальті, досвіду.
12.03.2026 17:02 Ответить
В навіщо пуляти дорогими патріотами по дешевих шахедах? Ти обнюхався? Патріоти повинні збивати ракети (балістичні) якщо тільки патріотами збивати і шахеди і ракети звісно їх не буде вистачати
12.03.2026 17:06 Ответить
 
 