США производят до 65 ракет Patriot ежемесячно, но их не хватит в борьбе против "шахедов", - Зеленский

Даже большие запасы дорогих ракет, в частности к системам ПВО Patriot, могут быстро иссякнуть во время массированных атак, поэтому партнеры все больше интересуются опытом Украины в борьбе против иранских "шахидов".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что опыт Украины в противодействии дронам-камикадзе типа "Шахед" является уникальным. По его словам, даже большие запасы дорогих ракет могут быстро иссякнуть из-за потенциальных массированных атак.

"Во-первых, это дорогостоящий продукт, когда 3-4 миллиона стоит одна ракета, а "шахед" - 130-150 тысяч... 60-65 ракет производит крупнейший производитель Patriot Америка в месяц. Поэтому понятно, что эти запасы будут исчерпаны любой страной. Сколько бы ракет этих ни было, их не хватит в борьбе против иранских "шахедов", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что США и уже более 10 стран Европы и Ближнего Востока обратились к Украине для поддержки их оборонных возможностей. Зеленский добавил, что партнеры уже довольны сотрудничеством с украинскими экспертами, которые отправились на Ближний Восток.

Кроме того, Украина уже получила часть ракет для Patriot по договоренностям "Рамштайна", но не все.

