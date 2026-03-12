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Новини Ракети до Patriot Допомога України країнам Близького Сходу
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США виробляють до 65 ракет Patriot щомісяця, але їх не вистачить в боротьбі проти "шахедів", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Навіть великі запаси дорогих ракет, зокрема до систем ППО Patriot, можуть швидко вичерпатися під час масованих атак, тому партнери дедалі більше цікавляться досвідом України у боротьбі проти іранських "шахедів".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном в Бухаресті, інформує Цензор.НЕТ.

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Про Patriot

Глава держави зазначив, що досвід України у протидії дронам-камікадзе "шахед" є унікальним. За його словами, навіть великі запаси дорогих ракет можуть швидко вичерпатися через потенційні масовані атаки.

"По-перше, це дороговартісний продукт, коли 3-4 мільйони коштує одна ракета, шахед - 130-150 тисяч…. 60-65 ракет виробляє найбільший виробник Patriot Америка на місяць. Тому зрозуміло, що ці запаси будуть вичерпані будь-якою країною. Скільки б ракет цих не було, не вистачить в боротьбі проти іранських шахедів", - сказав Зеленський.

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Президент також розповів, що США та вже понад 10 країн Європи й Близького Сходу звернулися до України для підтримки їхніх оборонних можливостей. Зеленський додав, що партнери вже задоволені співпрацею із українськими експертами, які відправилися на Близький Схід.

Крім того, Україна вже отримала частину ракет для Patriot за домовленостями "Рамштайну", але не всі.

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Що передувало?

  • Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) ракети (4453) США (26770) Patriot (499)
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Топ коментарі
+15
Партнери самі якось розберуться. Таке враження шо валодья хайпує на темі війни на близькому сході, замість того, щоб вирішувати проблеми в Україні
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12.03.2026 16:56 Відповісти
+15
Вальодья, а ти порадь їм збивати "Шахеди" з "Геранями" кусками асфальту по завишеной, мінімум в тричи, вартості. Ти ж на цьому, на асфальті, дуже гарно знаєшся, і починаючи з літа 2019 року ти набув великого в асфальті, досвіду.
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12.03.2026 17:02 Відповісти
+9
Чому цей мудель постійно рахує чужі ракети, гроші та можливості, а не свої...
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12.03.2026 18:25 Відповісти
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Інколи каже розумні речі...
Навіть ніхто і подумати не міг що не вистачить ракет до патріотів збивати шахеди.
Тепер американці задумаються, що робити?
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12.03.2026 16:50 Відповісти
В тебе розуму як і у Зелі - Петріотами збивати дирчики ніяких грошей не вистачить.
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12.03.2026 17:29 Відповісти
Зелене лайно вже штатам претензію висуває? Яке тільки красти і мародерити вміє , покидьок
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12.03.2026 17:48 Відповісти
Яка розумна людина!!
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12.03.2026 16:51 Відповісти
Аж страшно!
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12.03.2026 16:56 Відповісти
Про наше озброєння все розповів, зараз вже треба і про американське озброєння докласти ху....лу
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12.03.2026 16:51 Відповісти
Пора відкривати Притулі збір на захист неба СШа на мільйон ракет пєтріот...Більших проблем зараз мабуть немає.
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12.03.2026 16:52 Відповісти
Партнери самі якось розберуться. Таке враження шо валодья хайпує на темі війни на близькому сході, замість того, щоб вирішувати проблеми в Україні
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12.03.2026 16:56 Відповісти
Як переконати американців вибрати преЗЕдента собі замість Трампа?...Такий мегарозум пропадає...
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12.03.2026 16:57 Відповісти
Вальодья, а ти порадь їм збивати "Шахеди" з "Геранями" кусками асфальту по завишеной, мінімум в тричи, вартості. Ти ж на цьому, на асфальті, дуже гарно знаєшся, і починаючи з літа 2019 року ти набув великого в асфальті, досвіду.
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12.03.2026 17:02 Відповісти
В навіщо пуляти дорогими патріотами по дешевих шахедах? Ти обнюхався? Патріоти повинні збивати ракети (балістичні) якщо тільки патріотами збивати і шахеди і ракети звісно їх не буде вистачати
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12.03.2026 17:06 Відповісти
Які Шахеди? - їх і на ракети не вистачить - шось Японія грозилась продавати ракети до Петріот
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12.03.2026 17:30 Відповісти
Слухайте, ну це просто сюр якийсь. Наш ,,найвеличніший'' раптом виліз на броньовик і з таким виглядом, ніби він щойно відкрив закон всесвітнього тяжіння, почав розжовувати нам, що вода - мокра, а вогонь, уявляєте, пече. Зеленський тепер у нас що,цілий професор філософії очевидності: з розумним обличчям розповідає, що росія запускає ,,шахеди'', аби ми вистріляли дорогі ракети? Та невже? Серйозно? Це ж треба було три роки чекати, щоб нарешті ,,прозріти'' і видати за геніальну стратегію те, що будь-який мужик у мобільній вогневій групі знав ще у 22-му році, стоячи з кулеметом у полі. Весь цей пафос про те, що збивати дрон ,,Патріотом'' - це недоречно і виявляється дорого , і що це перемога ворога, виглядає як спроба виставити себе супермозком, який нарешті розкусив план кремля. Хоча насправді це просто красива обгортка для того, щоб не відповідати на незручне питання: а де ж наші власні дешеві зенітки і чому ми досі надіємося на чужі американські мільйони, щоб ганяти за мопедами? Це якийсь політичний косплей: людина робить вигляд, що вона стратег рівня Наполеона, хоча просто вголос читає інструкцію до мікроскопа, яким до цього намагалася забивати іржаві цвяхи. Смішно дивитися, як нам продають банальну логіку як сакральне знання, аби тільки не признаватися, що ми просто й досі не маємо у достатку своіх засобів і не маємо чим крити повністью небо, крім цих самих золотих ракет.....
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12.03.2026 18:13 Відповісти
Кто ему это написал?
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12.03.2026 18:15 Відповісти
Оплата "двушки".
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12.03.2026 21:11 Відповісти
Чому цей мудель постійно рахує чужі ракети, гроші та можливості, а не свої...
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12.03.2026 18:25 Відповісти
б о мудель по перше а по друге армыя США не готувалсь до подібної війни бо в них е алко попкар хегсет і пастори
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12.03.2026 18:55 Відповісти
Складається таке враження, що США проспали і недоозброїлись, а ''геніальний стратєг'' запропонує їм свої ракети, або свої новенькі системи збиття шахедів без застосування ракет.Це ж яким потрібно бути, щоб зганьбитися на весь світ своїм оточенням міндічами, які крали допомогу США і ще піддавати їх критиці?
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12.03.2026 18:46 Відповісти
Можливо краще ці ракети використовувати для збиття балістики?
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12.03.2026 19:45 Відповісти
Мінімальна ціна MSE до Patrtiot на найближчі роки - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pentagon_zamoviv_raketi_mse_do_patrtiot_na_najblizhchi_roki_za_shalenoju_tsinoju_i_deshevshe_vzhe_ne_bude-20103.html 4,97 млн доларів за одну протиракетуhttps://defence-ua.com/weapon_and_tech/pentagon_zamoviv_raketi_mse_do_patrtiot_na_najblizhchi_roki_za_shalenoju_tsinoju_i_deshevshe_vzhe_ne_bude-20103.html . І це ціна для збройних сил США, за якою Пентагон їх замовив для своїх потреб, на експорт вона вочевидь буде дорожчою.
За інформацією з українських джерел, таких як defence-ua.com, до 2025 року вартість Шахеда впала до приблизно 20-50 тисяч за одиницю.

Оце обрали дєбіла презом. 73%, ***...
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12.03.2026 20:55 Відповісти
Глава держави зазначив, що досвід України у протидії дронам-камікадзе "шахед"...... Джерело: https://censor.net/ua/n3604936

Та хто ще вважає цього обкуреного та давно простроченого мудака главою держави?
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12.03.2026 22:07 Відповісти
Ты сколько чего производишь бородач ты гундосый. Это ты воюешь а не они. Когда ИМ понадобилось, у НИХ нашлось. Они не идиоты с голой жопой воевать. Сколько ты ракет за 4 года произвел?
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12.03.2026 22:14 Відповісти
 
 