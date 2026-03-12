США виробляють до 65 ракет Patriot щомісяця, але їх не вистачить в боротьбі проти "шахедів", - Зеленський

Навіть великі запаси дорогих ракет, зокрема до систем ППО Patriot, можуть швидко вичерпатися під час масованих атак, тому партнери дедалі більше цікавляться досвідом України у боротьбі проти іранських "шахедів".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном в Бухаресті, інформує Цензор.НЕТ.

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Про Patriot

Глава держави зазначив, що досвід України у протидії дронам-камікадзе "шахед" є унікальним. За його словами, навіть великі запаси дорогих ракет можуть швидко вичерпатися через потенційні масовані атаки.

"По-перше, це дороговартісний продукт, коли 3-4 мільйони коштує одна ракета, шахед - 130-150 тисяч…. 60-65 ракет виробляє найбільший виробник Patriot Америка на місяць. Тому зрозуміло, що ці запаси будуть вичерпані будь-якою країною. Скільки б ракет цих не було, не вистачить в боротьбі проти іранських шахедів", - сказав Зеленський.

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Президент також розповів, що США та вже понад 10 країн Європи й Близького Сходу звернулися до України для підтримки їхніх оборонних можливостей. Зеленський додав, що партнери вже задоволені співпрацею із українськими експертами, які відправилися на Близький Схід.

Крім того, Україна вже отримала частину ракет для Patriot за домовленостями "Рамштайну", але не всі.

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