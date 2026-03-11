Умєров відвідує країни Близького Сходу, - Зеленський

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров перебуває з робочим візитом у країнах Близького Сходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, нині Умєров перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах та проводить переговори щодо безпекової співпраці.

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Візит до країн Перської затоки

Президент повідомив, що секретар РНБО планує відвідати кілька держав регіону. Зокрема, йдеться про Саудівську Аравію та інші країни Перської затоки.

Зеленський уточнив, що поїздка пов’язана з обговоренням питань безпеки, а також можливих домовленостей щодо військово-технічної співпраці.

"Що стосується Рустема, він сьогодні прибув, мені здається, зранку і обговорює ті питання, про які ви сказали. Але він сьогодні в Еміратах. Планує бути не тільки в Еміратах, а в кількох країнах, включаючи Саудівську Аравію", — зазначив Зеленський.

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Інтерес до українських технологій

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія та кілька інших держав регіону можуть придбати українські дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби. За даними західних медіа, переговори щодо таких поставок уже ведуться.

Президент України також наголошував, що українська делегація вирушила до регіону Перської затоки для обговорення питань захисту від повітряних загроз, зокрема атаки дронів.

За словами Зеленського, нинішня ситуація на Близькому Сході створює додаткові виклики для глобальної безпеки. Він підкреслив, що блокування Ормузької протоки може вплинути на світові постачання енергоносіїв та спричинити економічну дестабілізацію.

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

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