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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Умєров відвідує країни Близького Сходу, - Зеленський

Умєров їде в країни Перської затоки

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров перебуває з робочим візитом у країнах Близького Сходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, нині Умєров перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах та проводить переговори щодо безпекової співпраці.

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Візит до країн Перської затоки

Президент повідомив, що секретар РНБО планує відвідати кілька держав регіону. Зокрема, йдеться про Саудівську Аравію та інші країни Перської затоки.

Зеленський уточнив, що поїздка пов’язана з обговоренням питань безпеки, а також можливих домовленостей щодо військово-технічної співпраці.

"Що стосується Рустема, він сьогодні прибув, мені здається, зранку і обговорює ті питання, про які ви сказали. Але він сьогодні в Еміратах. Планує бути не тільки в Еміратах, а в кількох країнах, включаючи Саудівську Аравію", — зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран планує запровадити "мита безпеки" для танкерів у Перській затоці, ‒ CNN

Інтерес до українських технологій

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія та кілька інших держав регіону можуть придбати українські дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби. За даними західних медіа, переговори щодо таких поставок уже ведуться.

Президент України також наголошував, що українська делегація вирушила до регіону Перської затоки для обговорення питань захисту від повітряних загроз, зокрема атаки дронів.

За словами Зеленського, нинішня ситуація на Близькому Сході створює додаткові виклики для глобальної безпеки. Він підкреслив, що блокування Ормузької протоки може вплинути на світові постачання енергоносіїв та спричинити економічну дестабілізацію.

  • Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Також читайте: Блокада в Перській затоці: судна видають себе за китайські, щоб уникнути іранських атак

Автор: 

візит (1773) ОАЕ (434) Саудівська Аравія (620) Перська затока (58) Близький Схід (350) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+16
А журналісти не хотіли спитати верховного ухилєсокомандуючого, якого *** голова СНБО вічно веде якісь там перемовини за межами держави замість того щоб займатись прямими обов'язками у країні що воює - а саме безпекою і мать її обороною ?
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11.03.2026 18:25 Відповісти
+14
От просто цікаво: а після звістки про те, що Умєрову світить підозра від НАБУ/САП цей "Секретар РНБО" хоч раз з'являвся в країні? Чи у нього "відрядження без кінцевого терміну"?
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11.03.2026 18:36 Відповісти
+9
зеленський покровитель гнид замішаних по вуха в корупції, а значить і сам гнида паршива
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11.03.2026 18:28 Відповісти
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А журналісти не хотіли спитати верховного ухилєсокомандуючого, якого *** голова СНБО вічно веде якісь там перемовини за межами держави замість того щоб займатись прямими обов'язками у країні що воює - а саме безпекою і мать її обороною ?
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11.03.2026 18:25 Відповісти
Йому тюрбан на голову - викопаний арап!
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11.03.2026 18:25 Відповісти
та хер із тюрбаном; яким лисим воно до України*
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11.03.2026 18:29 Відповісти
В нас в верхівці мало хто має якесь відношеня до України - одні прилипали
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11.03.2026 18:33 Відповісти
тобто, міндичі, цукермани, шифери, резнікови, галузенки, зельцмани - це просто прилипали?
тобто, ... панять и прастить..?
ню-ню...
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11.03.2026 20:05 Відповісти
Ну - не державники ж - в нас мало не всі мають Україну за дійну корову
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11.03.2026 20:10 Відповісти
а хто ті хто не всі:
слуги народу: менти, держслужбовці (всіх рівнів), нацгвардія, судді, прокурви
раби: всі іншї
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11.03.2026 20:19 Відповісти
зеленський покровитель гнид замішаних по вуха в корупції, а значить і сам гнида паршива
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11.03.2026 18:28 Відповісти
Шукає куди буде зйоб
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11.03.2026 18:31 Відповісти
От просто цікаво: а після звістки про те, що Умєрову світить підозра від НАБУ/САП цей "Секретар РНБО" хоч раз з'являвся в країні? Чи у нього "відрядження без кінцевого терміну"?
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11.03.2026 18:36 Відповісти
Випередили з цим запитанням. Враження, що деякі закордонні зустрічі спеціально придумані щоб задіяти там Умерова тим самим відтермінувати його повернення до України.
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11.03.2026 18:51 Відповісти
людина при справах, ніколи в Україну хоч на деньок заїхати
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11.03.2026 19:00 Відповісти
Начебто сауди бажають закупати дрони в нас , цеж який гешефт можно підняти , тому цей діяч з шлейфом зашкваров туда і покіздував .
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11.03.2026 19:02 Відповісти
Глава РНБО продажей дронов не занимается.
Разве что если получить аванс (или часть его) налом ... после заключения сделки.
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11.03.2026 20:51 Відповісти
Друже так то воно так , але Схід справа тонка ,торгівля там іде мяко кажучи по іншому ,особливо що стосуеться зброі ) А так взагалі віримо в святість та високи моральни принципи цього персонажа
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11.03.2026 21:27 Відповісти
Ага. Зараз до Умєрова підтягнуться кадирівці, всі виставлять назовні свій іман і "базар" пайдьот нє па дєцкі....
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11.03.2026 19:30 Відповісти
Дивно це, мені здавалось, що він з Флориди не виїжджає
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11.03.2026 20:05 Відповісти
функції секретаря : Організація діяльності РНБО, формування порядку денного, контроль виконання рішень.
наxіба оця гнила прутня? Данилов багато де був?
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11.03.2026 20:13 Відповісти
Так він правда не повертався в Україну жодного дня? Чи це мем був..
Воояжж воояжж
Бєляш..
Вояж воояж
Чєбурєк ти наш..
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11.03.2026 20:40 Відповісти
Так скоро и массажистки Зеленского будут ездить в Дубаи с рабочими визитами.
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11.03.2026 20:48 Відповісти
Ще один вітькозятьківської тусні укроДМІТІРІЄВ з трьома громадянствами+від хйла до США
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11.03.2026 21:42 Відповісти
 
 