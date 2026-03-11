Умеров посещает страны Ближнего Востока, - Зеленский

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров находится с рабочим визитом в странах Ближнего Востока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам главы государства, сейчас Умеров находится в Объединенных Арабских Эмиратах и проводит переговоры по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

Визит в страны Персидского залива

Президент сообщил, что секретарь СНБО планирует посетить несколько государств региона. В частности, речь идет о Саудовской Аравии и других странах Персидского залива.

Зеленский уточнил, что поездка связана с обсуждением вопросов безопасности, а также возможных договоренностей о военно-техническом сотрудничестве.

"Что касается Рустема, он сегодня прибыл, мне кажется, утром, и обсуждает те вопросы, о которых вы сказали. Но он сегодня в Эмиратах. Планирует быть не только в Эмиратах, но и в нескольких странах, включая Саудовскую Аравию", - отметил Зеленский.

Интерес к украинским технологиям

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и несколько других государств региона могут приобрести украинские дроны-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы. По данным западных СМИ, переговоры о таких поставках уже ведутся.

Президент Украины также подчеркнул, что украинская делегация отправилась в регион Персидского залива для обсуждения вопросов защиты от воздушных угроз, в частности атак дронов.

По словам Зеленского, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке создает дополнительные вызовы для глобальной безопасности. Он подчеркнул, что блокирование Ормузского пролива может повлиять на мировые поставки энергоносителей и вызвать экономическую дестабилизацию.

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

