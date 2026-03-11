РУС
Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
461 13

Умеров посещает страны Ближнего Востока, - Зеленский

Умеров едет в страны Персидского залива

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров находится с рабочим визитом в странах Ближнего Востока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам главы государства, сейчас Умеров находится в Объединенных Арабских Эмиратах и проводит переговоры по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

Визит в страны Персидского залива

Президент сообщил, что секретарь СНБО планирует посетить несколько государств региона. В частности, речь идет о Саудовской Аравии и других странах Персидского залива.

Зеленский уточнил, что поездка связана с обсуждением вопросов безопасности, а также возможных договоренностей о военно-техническом сотрудничестве.

"Что касается Рустема, он сегодня прибыл, мне кажется, утром, и обсуждает те вопросы, о которых вы сказали. Но он сегодня в Эмиратах. Планирует быть не только в Эмиратах, но и в нескольких странах, включая Саудовскую Аравию", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран планирует ввести "пошлины безопасности" для танкеров в Персидском заливе, ‒ CNN

Интерес к украинским технологиям

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и несколько других государств региона могут приобрести украинские дроны-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы. По данным западных СМИ, переговоры о таких поставках уже ведутся.

Президент Украины также подчеркнул, что украинская делегация отправилась в регион Персидского залива для обсуждения вопросов защиты от воздушных угроз, в частности атак дронов.

По словам Зеленского, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке создает дополнительные вызовы для глобальной безопасности. Он подчеркнул, что блокирование Ормузского пролива может повлиять на мировые поставки энергоносителей и вызвать экономическую дестабилизацию.

Читайте также: Блокада в Персидском заливе: суда выдают себя за китайские, чтобы избежать иранских атак

Топ комментарии
+8
чєбурєк вже давно повинен бути за гратами, як і все зелене кодло.
показать весь комментарий
11.03.2026 18:24 Ответить
+5
А журналісти не хотіли спитати верховного ухилєсокомандуючого, якого *** голова СНБО вічно веде якісь там перемовини за межами держави замість того щоб займатись прямими обов'язками у країні що воює - а саме безпекою і мать її обороною ?
показать весь комментарий
11.03.2026 18:25 Ответить
+3
От просто цікаво: а після звістки про те, що Умєрову світить підозра від НАБУ/САП цей "Секретар РНБО" хоч раз з'являвся в країні? Чи у нього "відрядження без кінцевого терміну"?
показать весь комментарий
11.03.2026 18:36 Ответить
Йому тюрбан на голову - викопаний арап!
показать весь комментарий
11.03.2026 18:25 Ответить
та хер із тюрбаном; яким лисим воно до України*
показать весь комментарий
11.03.2026 18:29 Ответить
В нас в верхівці мало хто має якесь відношеня до України - одні прилипали
показать весь комментарий
11.03.2026 18:33 Ответить
зеленський покровитель гнид замішаних по вуха в корупції, а значить і сам гнида паршива
показать весь комментарий
11.03.2026 18:28 Ответить
Шукає куди буде зйоб
показать весь комментарий
11.03.2026 18:31 Ответить
От просто цікаво: а після звістки про те, що Умєрову світить підозра від НАБУ/САП цей "Секретар РНБО" хоч раз з'являвся в країні? Чи у нього "відрядження без кінцевого терміну"?
показать весь комментарий
11.03.2026 18:36 Ответить
Випередили з цим запитанням. Враження, що деякі закордонні зустрічі спеціально придумані щоб задіяти там Умерова тим самим відтермінувати його повернення до України.
показать весь комментарий
11.03.2026 18:51 Ответить
людина при справах, ніколи в Україну хоч на деньок заїхати
показать весь комментарий
11.03.2026 19:00 Ответить
Начебто сауди бажають закупати дрони в нас , цеж який гешефт можно підняти , тому цей діяч з шлейфом зашкваров туда і покіздував .
показать весь комментарий
11.03.2026 19:02 Ответить
Ага. Зараз до Умєрова підтягнуться кадирівці, всі виставлять назовні свій іман і "базар" пайдьот нє па дєцкі....
показать весь комментарий
11.03.2026 19:30 Ответить
 
 