1 880 33

Украина отправила три укомплектованные команды в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Три профессиональные украинские команды отправились на Ближний Восток. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, первыми странами, куда уже направлены украинские эксперты, стали Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Там они будут помогать с вопросами безопасности и противодействия беспилотникам.

  • Зеленский заявил, что в обмен на помощь на Ближнем Востоке Украина рассчитывает получить ракеты для систем противовоздушной обороны. В частности, речь идет о дефицитных ракетах РАС-2 и более современных РАС-3, которые используются в системах Patriot.

Глава государства подчеркнул, что Киев будет поднимать этот вопрос в переговорах со странами Ближнего Востока, которые запросили помощь с дронами.

Президент также подтвердил появившуюся ранее информацию, что Украина еще в прошлом году предлагала США соглашения по перехватчикам беспилотников. Благодаря этому Киев мог бы профинансировать собственное производство. По его словам, это соглашение актуально для США сейчас.

Украинский опыт противодействия "шахедам" признают все американские эксперты

"Даже страны, которые пытались самостоятельно использовать дроны-перехватчики, убедились, что без украинских специалистов и технологий это работает значительно хуже", - заявил президент.

Мол, эффективность системы зависит не только от самих перехватчиков, но и от комплексной инфраструктуры: подготовки операторов, программного обеспечения, радарного поля и других технических компонентов.

Зеленский Владимир (10760) Катар (50) ОАЭ (85) Саудовская Аравия (141) Ближний Восток (64)
Топ комментарии
+12
Вова! Сучий син свого міста! А До Кривого Рогу ти не бажаєш, хоч одну, недоукомплектовану бригаду відправити?????
10.03.2026 18:09
+11
Недоукомплектований мізками паяц розкидається потрібними для оборони нашої країни кадрами та засобами!
10.03.2026 18:11
+6
от цікаво, а чому Ізраїль ніколи не оголошує та не світить кого та куди скерував?
при цьому Ізраїль завжди має результат
ефективний результат
10.03.2026 18:04
Так от же оголосив - три команди на Ближній Схід...А хто що і скільки має...нащо шоб ворог про то знав?..
10.03.2026 18:08
Тому що не завжди має результат від того кого куди скерував, а сенс є світити тільки результат, для репутації що "має результат завжди" 🤔
10.03.2026 18:09
Харе концерти влаштовувати. Підняв дупу, і працювати на благо України. Не вмієш, на Кацапію пішов!
10.03.2026 18:09
Яку кацапію?!..Він вже занадто багато знає...тільки через вікно 17 поверху
10.03.2026 18:23
Немає сліа
10.03.2026 18:09
Недоукомплектований мізками паяц розкидається потрібними для оборони нашої країни кадрами та засобами!
10.03.2026 18:11
Ужос! Какой кошмар!
Всьовиврьотє! У нас тих кадрів хоч одбавляй! Не вірите - подивіться на кількість забронірованих! Так шо ненада ля-ля. В армії у нас перебор, то на гражданці людей не хватає!
10.03.2026 18:29
А нам вони не потрібні тут?
Може, хай вони прислали б своїх на навчання до України?
10.03.2026 18:18
Не потрібні. Падумаєш, пацани фігачать всьоголиш 24/7. Ну будуть тепер фігачити 25/7 чи 24/8. Справляцца, нє пєрєживайте. Ето же армія!
ЗІ якщо серйозно, то рішення правилньо, питання до влади чому у нас в армії людей нехватка. І чому через це треба знущатися над рештками тих недобитків які у рабство всетаки попали.
показать весь комментарий
10.03.2026 18:33
10.03.2026 18:19
"З цього роя не вийде ні фуя". От побачите. "Обіцянка - цяцянка. Дурному забава." З якого дива вони стануть передавати ракети до Петріот, якщо на сьогодні у Ірана лишилось понад 600 балістичних ракет і є підземне виробництво нових ракет підвищеної потужності? "Єврейство" зєлєнского було потужним маркером відсутності "нацистів" в Україні, про що надривно волала пропаганда ***** на початку війни, але зараз це фактор який свідчить для всіх арабських країн про те що зєенскій є корумпованим покручем. Всі посольства уважно слідкують за корупційними скандалами адміністрації зєленского.
10.03.2026 18:20
Тобто маркером нацизму є неєврейська влада...
10.03.2026 18:24
так нацизм справа така, може бути і кацапським, і єврейським...
10.03.2026 18:27
«...фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами...»
10.03.2026 18:36
Кацапи ж на нас намагалися натягнути "машкару фашизму" та "нацизму", а це ж "два в одному" ("фашизм в купі + нацизм) з президентом-євреєм якось не поєднується. Чорт зна що в їх акодегенеративних бошках булькотить...
10.03.2026 18:54
Якщо дійсно додадуть ракет для ппо - це добре
10.03.2026 18:20
А если не дадут, то не добре. Раньше(уже 4 года) от этих "друзей" не перепадало, разве шо апартаменты в отелях.
10.03.2026 18:29
"В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot."
У слові "розраховуе" є якась невизначеність, чи мені здаеться?
10.03.2026 18:25
Це Зе! популярно об'явив, що в черговий раз послабив оборону України
10.03.2026 18:53
Не знаю, може я пропустив, а ВР голосувала за направлення військових спеціалістів за кордон? Ну, як має бути згідно Конституції і Законів України.
От хто їх відправляв, на підставі чого? Який статус в тих спеціалістів?
Чи буде, як завжди - ми тебе туда не посилали...
10.03.2026 18:26
Подальші новини взагалі читати не хочеться...
10.03.2026 18:28
Іранці, китайці та корейці фіг визнають що допомагають росії. А в нас язик що у собаки хвіст. Давайте щоб Іран офіційно балістикою бив по Україні.
10.03.2026 18:31
****...т як з Будапештським меморандумом. Трамп скаже, що їм самим не вистачає ракет.
10.03.2026 18:31
А до Запоріжжя не планується часом ? Молніі всякі сбивати та інше літаюче.
10.03.2026 18:33
Нет. Катарожье в опасности, шо значительно важнее.
10.03.2026 18:35
О, це добре, а тепер чекаємо армії Катару, ОАЕ і Саудівської Аравії в Україні, будуть нам допомогати у боротьбі з руськими виродками
10.03.2026 18:34
Очень долго ждать придется(выгоды никакой).
10.03.2026 18:45
10.03.2026 18:36
У Саудівської Аравії є діючий нафтопровід потужністю перекачування у 5 млн. тон нафти на добу зі сходу на захід через пустелю від Перської затоки до Червоного моря.
Його збудували ще під час Ірано-Іракської війни, якраз на випадок перекриття Ормузької протоки.
Тож, казати, що в СА зупинився видобуток нафти через переповнення місць її зберігання немає підстав.

10.03.2026 18:42
От навіщо про це розказувати на весь світ? Щоб Іран почав бити не тільки по базах США, а й по Україні, яка відкрито допомагає америці? Пан Презідент свою сім"ю вивіз за кордон і сам у бункері сидить. а на нас нехай Іран ракети запускає. Одним українцем більше, одним менше, це така мелочь.
10.03.2026 18:43
