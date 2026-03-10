Украина отправила три укомплектованные команды в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, - Зеленский

Три профессиональные украинские команды отправились на Ближний Восток. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, первыми странами, куда уже направлены украинские эксперты, стали Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Там они будут помогать с вопросами безопасности и противодействия беспилотникам.

Зеленский заявил, что в обмен на помощь на Ближнем Востоке Украина рассчитывает получить ракеты для систем противовоздушной обороны. В частности, речь идет о дефицитных ракетах РАС-2 и более современных РАС-3, которые используются в системах Patriot.

Глава государства подчеркнул, что Киев будет поднимать этот вопрос в переговорах со странами Ближнего Востока, которые запросили помощь с дронами.

Президент также подтвердил появившуюся ранее информацию, что Украина еще в прошлом году предлагала США соглашения по перехватчикам беспилотников. Благодаря этому Киев мог бы профинансировать собственное производство. По его словам, это соглашение актуально для США сейчас.

Украинский опыт противодействия "шахедам" признают все американские эксперты

"Даже страны, которые пытались самостоятельно использовать дроны-перехватчики, убедились, что без украинских специалистов и технологий это работает значительно хуже", - заявил президент.

Мол, эффективность системы зависит не только от самих перехватчиков, но и от комплексной инфраструктуры: подготовки операторов, программного обеспечения, радарного поля и других технических компонентов.

