США и Катар хотят купить украинские дроны для сбивания "шахедов", - Reuters

США и Катар ведут переговоры с Украиной о закупке дронов-перехватчиков для борьбы с иранскими "шахидами". Переговоры пока находятся на ранней стадии.

Один из западных дипломатов рассказал изданию, что украинская делегация на этой неделе посетила столицу Катара - Доху, где провела переговоры с местными чиновниками об опыте Украины в противодействии атакам беспилотников.

По его словам, во время визита стороны обсуждали возможность использования украинского опыта в борьбе с дронами. Кроме того, украинская делегация также побывала в Абу-Даби.

Великобритания поддерживает переговоры

Один из источников агентства сообщил, что Великобритания поддерживает Украину на раннем этапе переговоров со странами Персидского залива.

Часть беспилотников потенциально могут производить в рамках совместного украинско-британского проекта Octopus, который занимается разработкой дронов-перехватчиков.

В то же время Служба безопасности Украины предупредила украинские компании о запрете продавать вооружение странам Ближнего Востока без разрешения Киева. Это связано с необходимостью контроля за экспортом военных технологий.

Reuters отмечает, что потребность в таких системах возникла на фоне эскалации на Ближнем Востоке. После начала ударов США и Израиля по Ирану Тегеран запустил сотни ракет и беспилотников по странам Персидского залива.

Большинство из них удалось перехватить с помощью американских систем ПВО Patriot, однако использование таких ракет является очень дорогостоящим.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. Отдельные соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.

Поэтому Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

