США и Катар хотят купить украинские дроны для сбивания "шахедов", - Reuters
США и Катар ведут переговоры с Украиной о закупке дронов-перехватчиков для борьбы с иранскими "шахидами". Переговоры пока находятся на ранней стадии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Один из западных дипломатов рассказал изданию, что украинская делегация на этой неделе посетила столицу Катара - Доху, где провела переговоры с местными чиновниками об опыте Украины в противодействии атакам беспилотников.
По его словам, во время визита стороны обсуждали возможность использования украинского опыта в борьбе с дронами. Кроме того, украинская делегация также побывала в Абу-Даби.
Великобритания поддерживает переговоры
Один из источников агентства сообщил, что Великобритания поддерживает Украину на раннем этапе переговоров со странами Персидского залива.
Часть беспилотников потенциально могут производить в рамках совместного украинско-британского проекта Octopus, который занимается разработкой дронов-перехватчиков.
В то же время Служба безопасности Украины предупредила украинские компании о запрете продавать вооружение странам Ближнего Востока без разрешения Киева. Это связано с необходимостью контроля за экспортом военных технологий.
Reuters отмечает, что потребность в таких системах возникла на фоне эскалации на Ближнем Востоке. После начала ударов США и Израиля по Ирану Тегеран запустил сотни ракет и беспилотников по странам Персидского залива.
Большинство из них удалось перехватить с помощью американских систем ПВО Patriot, однако использование таких ракет является очень дорогостоящим.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. Отдельные соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.
Поэтому Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я розпишу, мені не важко.
1.катар хоче нашої допомоги.
2.орбан заарештовую величезну суму нала та золота.
3.хочете допомоги, поверніть налік! бо, це особистий налік!
так, зрозуміло?
банк райф, видав державному ощадбанку, величезну купу наліка і золота!!!!!
як що все прозоро, з якого переляку, третя сторона втручається в цю міждержавну загальноєвропейську процедуру?
алеее....
про що це я?
дивись далі дебіломарафон!
якщо все прозоро ?????? а як по вашій версії ? австрійські корупціонери з райфайзену незаконно-підкилимно видали готівку корупціонерам з українського ощаду ???
чому б третя сторона втрутилася ??? бо то орбан тупий хайп ловить !!!
і де відповідь на фразу що це подарунок від ригів ?
алееее ...
про що це я ?
людина в курсі всіх таємниць , бо в неї свій дебіломарафон !!!
А совісті там николи і не було.
А житло і інфраструктура палає у прифронтових областях то так,або від грози,або інше природнє явище...
бо не бачу сенсу взагалі
зеля все краде а ми фінансуємо...
так він ніколи не піде
Індекс долара в тавні 2025 року був 104.
Тож майже за рік доллар впав на 5 процентних пункти.
При підрахунку індексу долара гривня не береться до уваги.
сруть на патенти
Іран взагалі без гальм.
І без страху.
Путіну таки сцикотно воювати проти Європи,а ірану похер.
Ще неясно,чим оце все скінчиться.
бамбітьЛопатою ***́шити
Коли по Україні масово полетіли шахеди, то українці почали шукати способи ефективної боротьби з ними.
Занепокоєнням, стурбованістю та засудженням від партнерів не вдалося знищити жодного шахеда.
Бо криворождена мафія має партнерів на москві а значить і в Катарі
У нас безліч горя, в т.ч. невистачає "малоїППО" (Лідор указом створив такі війська навіть ) ... А ці думають в яку сторону більше виторг, заробітки