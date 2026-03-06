РУС
2 508 65

США и Катар хотят купить украинские дроны для сбивания "шахедов", - Reuters

перехватчик

США и Катар ведут переговоры с Украиной о закупке дронов-перехватчиков для борьбы с иранскими "шахидами". Переговоры пока находятся на ранней стадии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Один из западных дипломатов рассказал изданию, что украинская делегация на этой неделе посетила столицу Катара - Доху, где провела переговоры с местными чиновниками об опыте Украины в противодействии атакам беспилотников. 

По его словам, во время визита стороны обсуждали возможность использования украинского опыта в борьбе с дронами. Кроме того, украинская делегация также побывала в Абу-Даби.

Великобритания поддерживает переговоры

Один из источников агентства сообщил, что Великобритания поддерживает Украину на раннем этапе переговоров со странами Персидского залива.

Часть беспилотников потенциально могут производить в рамках совместного украинско-британского проекта Octopus, который занимается разработкой дронов-перехватчиков.

В то же время Служба безопасности Украины предупредила украинские компании о запрете продавать вооружение странам Ближнего Востока без разрешения Киева. Это связано с необходимостью контроля за экспортом военных технологий.

Reuters отмечает, что потребность в таких системах возникла на фоне эскалации на Ближнем Востоке. После начала ударов США и Израиля по Ирану Тегеран запустил сотни ракет и беспилотников по странам Персидского залива.

Большинство из них удалось перехватить с помощью американских систем ПВО Patriot, однако использование таких ракет является очень дорогостоящим.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. Отдельные соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.

Поэтому Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

+15
Виходить що у трамба немає козирів.
06.03.2026 07:38 Ответить
+11
Ми для того на дрони донатимо?Я так зрозумів,у нас все позбивали.
А житло і інфраструктура палає у прифронтових областях то так,або від грози,або інше природнє явище...
06.03.2026 07:41 Ответить
+9
Це добре, ми у Києві потерпимо, а Кличко буде винен.
показать весь комментарий
06.03.2026 07:38 Ответить
спочатку поверніть готівку, що везли з австрії, як подарунок від ригів, на банкову!!!
06.03.2026 07:32 Ответить
який подарунок і від яких ригів ? і хто має повертати ? і яким боком це до новини ?
06.03.2026 07:37 Ответить
добре.
я розпишу, мені не важко.
1.катар хоче нашої допомоги.
2.орбан заарештовую величезну суму нала та золота.
3.хочете допомоги, поверніть налік! бо, це особистий налік!

так, зрозуміло?
06.03.2026 07:41 Ответить
чій особистий налік ? ви рахуєте що австрійці видали підкилимно гроші і золото , щоб їх контрабасом , на наших авто повезли Европою ?
показать весь комментарий
06.03.2026 07:47 Ответить
скільки живу, стільки дивуюсь дрімучій тупості!!!!!
банк райф, видав державному ощадбанку, величезну купу наліка і золота!!!!!
як що все прозоро, з якого переляку, третя сторона втручається в цю міждержавну загальноєвропейську процедуру?
алеее....
про що це я?
дивись далі дебіломарафон!
06.03.2026 07:52 Ответить
скільки живу , стільки дивуюсь дрімучій тупості !!!
якщо все прозоро ?????? а як по вашій версії ? австрійські корупціонери з райфайзену незаконно-підкилимно видали готівку корупціонерам з українського ощаду ???
чому б третя сторона втрутилася ??? бо то орбан тупий хайп ловить !!!
і де відповідь на фразу що це подарунок від ригів ?
алееее ...
про що це я ?
людина в курсі всіх таємниць , бо в неї свій дебіломарафон !!!
06.03.2026 08:09 Ответить
ви реально думаєте що В Австрії найбільший банк просто "із під поли" дає якісь там гроші? Видно ви ніколи не робили в банку де треба на все по 4-5 підписів
06.03.2026 08:30 Ответить
Ну тебе й торкнуло! А голова золота!
06.03.2026 08:56 Ответить
"Подарунок від ригів..."? Несподіваний поворот у свідомості!
06.03.2026 08:33 Ответить
Як ви пов'язуєте цей інцидент із дронами для арабів?
06.03.2026 09:15 Ответить
Виходить що у трамба немає козирів.
06.03.2026 07:38 Ответить
І розума також.
А совісті там николи і не було.
06.03.2026 07:47 Ответить
Це добре, ми у Києві потерпимо, а Кличко буде винен.
06.03.2026 07:38 Ответить
⚡️Українські військові вже за декілька днів розпочнуть протидіяти іранським дронам на Близькому Сході - Reuters
06.03.2026 07:39 Ответить
Ми для того на дрони донатимо?Я так зрозумів,у нас все позбивали.
А житло і інфраструктура палає у прифронтових областях то так,або від грози,або інше природнє явище...
06.03.2026 07:41 Ответить
я перестав донатити
бо не бачу сенсу взагалі
зеля все краде а ми фінансуємо...
так він ніколи не піде
06.03.2026 08:02 Ответить
тільки якщо особисто знаю людину, то можу допомогти. на притул і сперменків в мене грошей нема.
06.03.2026 08:14 Ответить
Зараз кувалдою - Петріот - в"ють по мухах - так довго не навоюєш
06.03.2026 07:44 Ответить
Доляр падає. Натуральний обмін. 10 дронів за 1 Томагавк. Шо, дорого? Так дрони лібонь не дешеві. Все одне дорого? Ну не знаю, дядьку, походить по ярмарку, може десь і дешевше знайдите.
06.03.2026 07:45 Ответить
араби хочуть, ще і мадяра в оренду.
06.03.2026 07:48 Ответить
Можемо запропонувати двох МУДЬЯР замість одного "Мадьяра" - вітю орбана та покемона сіярто.
06.03.2026 08:33 Ответить
куди долар падає? отріцатєльноє падєніє? курс подивись.
06.03.2026 08:15 Ответить
Курс відносно євро чи фунта стерлінгі або злотого? Чи то ви курс гривні до доліря подивились?
06.03.2026 08:32 Ответить
звісно що відносно гривні, я в Україні живу, які фунти стерлінгів?
06.03.2026 08:33 Ответить
Ааааа, ну то насолоджуйтесь бо вас попереджали ще до травня 2019 року шо буде і доляр по 40 і велика війна буде, але ви сказали - пасмотрим. Ото ж і смлтрить. Нажаль і ми, порохоботи, разом з вами дивимось.
06.03.2026 08:36 Ответить
ти щось ранувато бухати почав, прямо в п'ятницю зранку.
06.03.2026 08:38 Ответить
Шо, не виборець та не фанат Портрету?
06.03.2026 08:39 Ответить
а з чого ти цю геніальну думку придумав?
06.03.2026 08:40 Ответить
Ну, дуже схожий ти за напрямком мислення.
06.03.2026 08:52 Ответить
Індекс долара стабілізувався близько 99 у п'ятницю.
Індекс долара в тавні 2025 року був 104.
Тож майже за рік доллар впав на 5 процентних пункти.
При підрахунку індексу долара гривня не береться до уваги.
06.03.2026 09:05 Ответить
і? америці це вигідно. борги знецінюються. коли в тебе сумарний борг в половину грошей світу, то трохи його знецінити - це гарна ідея.
06.03.2026 09:12 Ответить
З 1973 року долар упав на 17,44%.
06.03.2026 09:39 Ответить
Цікаво, віддасть ця зелена **** чи ні.
06.03.2026 07:50 Ответить
Цікаво, в раз відмови Зеленського, продадуть Штати "Петріоти" для України?
06.03.2026 08:40 Ответить
Також цікаво, а якщо й ще шахеди віддасть, продадуть штати патріоти Україні ?
06.03.2026 08:48 Ответить
Хто шахеди віддасть? Зеленський?
06.03.2026 08:55 Ответить
Купят одну штуку,скопируют и организуют производство,
06.03.2026 07:52 Ответ
так тільки кацапи та китайози роблять
сруть на патенти
06.03.2026 08:04 Ответить
США купляить лицензию на виробництво.
06.03.2026 09:22 Ответить
А в нас достатно їх для безпеки України ,адже наш ворог куди небезпечніший Ірана.
06.03.2026 07:58 Ответить
Я б не сказав.
Іран взагалі без гальм.
І без страху.
Путіну таки сцикотно воювати проти Європи,а ірану похер.
Ще неясно,чим оце все скінчиться.
06.03.2026 08:22 Ответить
якщо зепоц їм віртуальне хламінго напарить - я навіть не проти
06.03.2026 08:03 Ответить
Ну, якщо за ціною 5 дронів за один "Томагавк", то можна починати торгуватися.
06.03.2026 08:04 Ответить
5 млн дронів за один "Томагавк", інакше Трамп введе санкції та припинить продаж всіх озброєнь. І сцикуни з української влади та опозиції дружно приймуть ще одну угоду про передачу ресурсів України США за просто так.
06.03.2026 08:32 Ответить
Українська влада здатна викрадати та кошмарити власних цивільних, але не США.
06.03.2026 08:34 Ответить
Головне, щоб з дронами не передали технології.
06.03.2026 08:12 Ответить
Тяните время и не продавайте. Скажите что уже ищете кусок земли где будут строить здание для производства дронов.
06.03.2026 08:12 Ответить
Хер на комір. В України немає козирів. Так трампло сказало.
06.03.2026 08:12 Ответить
Тоді очікуйте 100 тон демократії у ваших кордонів, якщо "немає козирів у США".
06.03.2026 08:37 Ответить
тут без договору про розробку рідкоземельних металів та нафти Україною в катарі не обійтись
06.03.2026 08:21 Ответить
Зеленський скоріше тебе в Катар дрони лопатою безкоштовно збивати відправить, ніж отримає безкоштовну нафту з Катару.
06.03.2026 08:39 Ответить
Літаки літять !! Будемо бамбіть Лопатою ***́шити
06.03.2026 08:54 Ответить
Наддержава США немає чим збивати шахеди?
Коли по Україні масово полетіли шахеди, то українці почали шукати способи ефективної боротьби з ними.
Занепокоєнням, стурбованістю та засудженням від партнерів не вдалося знищити жодного шахеда.
06.03.2026 08:23 Ответить
Несподівано виявилось, що у США не всі карти на руках.
06.03.2026 08:28 Ответить
цей дрон який хоче США ,наче розробка техкоманди Порошенко ...у зеленського ср* копад по цьому приводу ...
06.03.2026 08:29 Ответить
а нашо їм? ще трошки - і звикнуть як і ми. Нам же ок жити під бомбами без ракет до Патріотів, а вони шо, слабаки?
06.03.2026 08:34 Ответить
Катар через свої фірми-проклади так багато росіянам поставив техніки та електроніки для виготовлення зброї, а тепер просить допомоги захисту від цієї самої зброї в України. Яка іронія долі.
06.03.2026 08:41 Ответить
Шкода, що будуть надавати...
Бо криворождена мафія має партнерів на москві а значить і в Катарі
06.03.2026 08:53 Ответить
Ні-куя не зрозуміло , просимо з простягнутою рукою на дрони , а тут, ***, влаштували торги ..
06.03.2026 08:44 Ответить
Казали ж люди "торгівля на крові".
У нас безліч горя, в т.ч. невистачає "малоїППО" (Лідор указом створив такі війська навіть ) ... А ці думають в яку сторону більше виторг, заробітки
06.03.2026 08:51 Ответить
Скажіть, то в нас є карти чи то не ті карти?
06.03.2026 09:08 Ответить
Підтримую угоду, тим більше що це може розширити виробництво цих дронів на ресурсах США.
06.03.2026 09:24 Ответить
А може спочатку свій рідний Кривий Ріг захистиш? Дві доби шахеди по головам людей ходять.
06.03.2026 09:29 Ответить
Угода.
06.03.2026 09:29 Ответить
Я так зрозумів, окрім України ніхто у світі до війни не готовий.
06.03.2026 09:34 Ответить
 
 