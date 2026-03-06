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Новини Індустрія дронів Допомога України країнам Близького Сходу
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США і Катар хочуть купити українські дрони для збиття "шахедів", - Reuters

Індустрія дронів

перехоплювач

США та Катар ведуть переговори з Україною щодо закупівлі дронів-перехоплювачів для боротьби з іранськими "шахедами". Переговори поки перебувають на ранній стадії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Reuters.

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Один із західних дипломатів розповів виданню,  що українська делегація цього тижня відвідала столицю Катару - Доха, де провела переговори з місцевими посадовцями щодо досвіду України у протидії атакам безпілотників. 

За його словами, під час візиту сторони обговорювали можливість використання українського досвіду у боротьбі з дронами. Окрім того, українська делегація також побувала в Абу-Дабі.

Британія підтримує переговори

Одне з джерел агентства повідомило, що Велика Британія підтримує Україну на ранньому етапі переговорів із країнами Перської затоки.

Частину безпілотників потенційно можуть виробляти в межах спільного українсько-британського проєкту Octopus, який займається розробкою дронів-перехоплювачів.

Водночас Служба безпеки України попередила українські компанії про заборону продавати озброєння країнам Близького Сходу без дозволу Києва. Це пов’язано з необхідністю контролю за експортом військових технологій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та країни Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів, - FT

Reuters зазначає, що потреба в таких системах виникла на тлі ескалації на Близькому Сході. Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран запустив сотні ракет і безпілотників по країнах Перської затоки.

Більшість із них вдалося перехопити за допомогою американських систем ППО Patriot, однак використання таких ракет є дуже дорогим.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. окрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.

Тож Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони-перехоплювачі вдосконалюватимуть, щоб вони могли працювати за будь-якої погоди, - Зеленський

Автор: 

Катар (286) США (26726) перехоплювач (122)
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Топ коментарі
+24
Виходить що у трамба немає козирів.
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06.03.2026 07:38 Відповісти
+19
Ми для того на дрони донатимо?Я так зрозумів,у нас все позбивали.
А житло і інфраструктура палає у прифронтових областях то так,або від грози,або інше природнє явище...
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06.03.2026 07:41 Відповісти
+11
Це добре, ми у Києві потерпимо, а Кличко буде винен.
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06.03.2026 07:38 Відповісти
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спочатку поверніть готівку, що везли з австрії, як подарунок від ригів, на банкову!!!
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06.03.2026 07:32 Відповісти
який подарунок і від яких ригів ? і хто має повертати ? і яким боком це до новини ?
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06.03.2026 07:37 Відповісти
добре.
я розпишу, мені не важко.
1.катар хоче нашої допомоги.
2.орбан заарештовую величезну суму нала та золота.
3.хочете допомоги, поверніть налік! бо, це особистий налік!

так, зрозуміло?
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06.03.2026 07:41 Відповісти
чій особистий налік ? ви рахуєте що австрійці видали підкилимно гроші і золото , щоб їх контрабасом , на наших авто повезли Европою ?
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06.03.2026 07:47 Відповісти
скільки живу, стільки дивуюсь дрімучій тупості!!!!!
банк райф, видав державному ощадбанку, величезну купу наліка і золота!!!!!
як що все прозоро, з якого переляку, третя сторона втручається в цю міждержавну загальноєвропейську процедуру?
алеее....
про що це я?
дивись далі дебіломарафон!
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06.03.2026 07:52 Відповісти
скільки живу , стільки дивуюсь дрімучій тупості !!!
якщо все прозоро ?????? а як по вашій версії ? австрійські корупціонери з райфайзену незаконно-підкилимно видали готівку корупціонерам з українського ощаду ???
чому б третя сторона втрутилася ??? бо то орбан тупий хайп ловить !!!
і де відповідь на фразу що це подарунок від ригів ?
алееее ...
про що це я ?
людина в курсі всіх таємниць , бо в неї свій дебіломарафон !!!
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06.03.2026 08:09 Відповісти
ви реально думаєте що В Австрії найбільший банк просто "із під поли" дає якісь там гроші? Видно ви ніколи не робили в банку де треба на все по 4-5 підписів
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06.03.2026 08:30 Відповісти
Ну тебе й торкнуло! А голова золота!
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06.03.2026 08:56 Відповісти
при чому тут катар до орбана??
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08.03.2026 01:34 Відповісти
"Подарунок від ригів..."? Несподіваний поворот у свідомості!
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06.03.2026 08:33 Відповісти
Як ви пов'язуєте цей інцидент із дронами для арабів?
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06.03.2026 09:15 Відповісти
Виходить що у трамба немає козирів.
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06.03.2026 07:38 Відповісти
І розума також.
А совісті там николи і не було.
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06.03.2026 07:47 Відповісти
Це добре, ми у Києві потерпимо, а Кличко буде винен.
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06.03.2026 07:38 Відповісти
⚡️Українські військові вже за декілька днів розпочнуть протидіяти іранським дронам на Близькому Сході - Reuters
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06.03.2026 07:39 Відповісти
Ми для того на дрони донатимо?Я так зрозумів,у нас все позбивали.
А житло і інфраструктура палає у прифронтових областях то так,або від грози,або інше природнє явище...
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06.03.2026 07:41 Відповісти
я перестав донатити
бо не бачу сенсу взагалі
зеля все краде а ми фінансуємо...
так він ніколи не піде
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06.03.2026 08:02 Відповісти
тільки якщо особисто знаю людину, то можу допомогти. на притул і сперменків в мене грошей нема.
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06.03.2026 08:14 Відповісти
Зараз кувалдою - Петріот - в"ють по мухах - так довго не навоюєш
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06.03.2026 07:44 Відповісти
Доляр падає. Натуральний обмін. 10 дронів за 1 Томагавк. Шо, дорого? Так дрони лібонь не дешеві. Все одне дорого? Ну не знаю, дядьку, походить по ярмарку, може десь і дешевше знайдите.
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06.03.2026 07:45 Відповісти
араби хочуть, ще і мадяра в оренду.
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06.03.2026 07:48 Відповісти
Можемо запропонувати двох МУДЬЯР замість одного "Мадьяра" - вітю орбана та покемона сіярто.
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06.03.2026 08:33 Відповісти
куди долар падає? отріцатєльноє падєніє? курс подивись.
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06.03.2026 08:15 Відповісти
Курс відносно євро чи фунта стерлінгі або злотого? Чи то ви курс гривні до доліря подивились?
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06.03.2026 08:32 Відповісти
звісно що відносно гривні, я в Україні живу, які фунти стерлінгів?
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06.03.2026 08:33 Відповісти
Ааааа, ну то насолоджуйтесь бо вас попереджали ще до травня 2019 року шо буде і доляр по 40 і велика війна буде, але ви сказали - пасмотрим. Ото ж і смлтрить. Нажаль і ми, порохоботи, разом з вами дивимось.
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06.03.2026 08:36 Відповісти
ти щось ранувато бухати почав, прямо в п'ятницю зранку.
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06.03.2026 08:38 Відповісти
Шо, не виборець та не фанат Портрету?
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06.03.2026 08:39 Відповісти
а з чого ти цю геніальну думку придумав?
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06.03.2026 08:40 Відповісти
Ну, дуже схожий ти за напрямком мислення.
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06.03.2026 08:52 Відповісти
Індекс долара стабілізувався близько 99 у п'ятницю.
Індекс долара в тавні 2025 року був 104.
Тож майже за рік доллар впав на 5 процентних пункти.
При підрахунку індексу долара гривня не береться до уваги.
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06.03.2026 09:05 Відповісти
і? америці це вигідно. борги знецінюються. коли в тебе сумарний борг в половину грошей світу, то трохи його знецінити - це гарна ідея.
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06.03.2026 09:12 Відповісти
З 1973 року долар упав на 17,44%.
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06.03.2026 09:39 Відповісти
Цікаво, віддасть ця зелена **** чи ні.
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06.03.2026 07:50 Відповісти
Цікаво, в раз відмови Зеленського, продадуть Штати "Петріоти" для України?
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06.03.2026 08:40 Відповісти
Також цікаво, а якщо й ще шахеди віддасть, продадуть штати патріоти Україні ?
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06.03.2026 08:48 Відповісти
Хто шахеди віддасть? Зеленський?
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06.03.2026 08:55 Відповісти
Та ні звичайно, як так можна.Тільки Залужний чи Кличко,а да ще Порошенко може.
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06.03.2026 14:14 Відповісти
В мене тільки одне питання: як можна віддати те, чого немає?
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06.03.2026 15:23 Відповісти
На жаль , якраз і є.Один великий зелений полководець , якому ніяк не дають спокійно жити лаври Буцефала та Маренго ,організовує тут замість виробництва повноцінних комплексів про , дрони -перехоплювпачі , результат дій цього потужного геостратега ********** спостерігали всю зиму, але не всім сподобалося .
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06.03.2026 16:36 Відповісти
Ігор #586906

Також цікаво, а якщо й ще шахеди віддасть, продадуть штати патріоти Україні ? (с.)

06.03.2026 08:48

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А хіба у Зеленського (України) є "шахеди"? Вперше чую.
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06.03.2026 17:38 Відповісти
Купят одну штуку,скопируют и организуют производство,
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06.03.2026 07:52 Відповісти
так тільки кацапи та китайози роблять
сруть на патенти
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06.03.2026 08:04 Відповісти
США купляить лицензию на виробництво.
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06.03.2026 09:22 Відповісти
А в нас достатно їх для безпеки України ,адже наш ворог куди небезпечніший Ірана.
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06.03.2026 07:58 Відповісти
Я б не сказав.
Іран взагалі без гальм.
І без страху.
Путіну таки сцикотно воювати проти Європи,а ірану похер.
Ще неясно,чим оце все скінчиться.
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06.03.2026 08:22 Відповісти
якщо зепоц їм віртуальне хламінго напарить - я навіть не проти
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06.03.2026 08:03 Відповісти
Ну, якщо за ціною 5 дронів за один "Томагавк", то можна починати торгуватися.
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06.03.2026 08:04 Відповісти
5 млн дронів за один "Томагавк", інакше Трамп введе санкції та припинить продаж всіх озброєнь. І сцикуни з української влади та опозиції дружно приймуть ще одну угоду про передачу ресурсів України США за просто так.
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06.03.2026 08:32 Відповісти
Українська влада здатна викрадати та кошмарити власних цивільних, але не США.
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06.03.2026 08:34 Відповісти
Головне, щоб з дронами не передали технології.
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06.03.2026 08:12 Відповісти
Тяните время и не продавайте. Скажите что уже ищете кусок земли где будут строить здание для производства дронов.
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06.03.2026 08:12 Відповісти
Хер на комір. В України немає козирів. Так трампло сказало.
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06.03.2026 08:12 Відповісти
Тоді очікуйте 100 тон демократії у ваших кордонів, якщо "немає козирів у США".
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06.03.2026 08:37 Відповісти
Ну і що підпишемо капітуляцію з демократією
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06.03.2026 10:03 Відповісти
"капітуляцію з демократією" включатиме окупацю рашкою.
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06.03.2026 11:04 Відповісти
тут без договору про розробку рідкоземельних металів та нафти Україною в катарі не обійтись
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06.03.2026 08:21 Відповісти
Зеленський скоріше тебе в Катар дрони лопатою безкоштовно збивати відправить, ніж отримає безкоштовну нафту з Катару.
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06.03.2026 08:39 Відповісти
Літаки літять !! Будемо бамбіть Лопатою ***́шити
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06.03.2026 08:54 Відповісти
Наддержава США немає чим збивати шахеди?
Коли по Україні масово полетіли шахеди, то українці почали шукати способи ефективної боротьби з ними.
Занепокоєнням, стурбованістю та засудженням від партнерів не вдалося знищити жодного шахеда.
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06.03.2026 08:23 Відповісти
Несподівано виявилось, що у США не всі карти на руках.
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06.03.2026 08:28 Відповісти
цей дрон який хоче США ,наче розробка техкоманди Порошенко ...у зеленського ср* копад по цьому приводу ...
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06.03.2026 08:29 Відповісти
а нашо їм? ще трошки - і звикнуть як і ми. Нам же ок жити під бомбами без ракет до Патріотів, а вони шо, слабаки?
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06.03.2026 08:34 Відповісти
Катар через свої фірми-проклади так багато росіянам поставив техніки та електроніки для виготовлення зброї, а тепер просить допомоги захисту від цієї самої зброї в України. Яка іронія долі.
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06.03.2026 08:41 Відповісти
Шкода, що будуть надавати...
Бо криворождена мафія має партнерів на москві а значить і в Катарі
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06.03.2026 08:53 Відповісти
Ні-куя не зрозуміло , просимо з простягнутою рукою на дрони , а тут, ***, влаштували торги ..
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06.03.2026 08:44 Відповісти
Казали ж люди "торгівля на крові".
У нас безліч горя, в т.ч. невистачає "малоїППО" (Лідор указом створив такі війська навіть ) ... А ці думають в яку сторону більше виторг, заробітки
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06.03.2026 08:51 Відповісти
Скажіть, то в нас є карти чи то не ті карти?
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06.03.2026 09:08 Відповісти
Підтримую угоду, тим більше що це може розширити виробництво цих дронів на ресурсах США.
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06.03.2026 09:24 Відповісти
А може спочатку свій рідний Кривий Ріг захистиш? Дві доби шахеди по головам людей ходять.
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06.03.2026 09:29 Відповісти
Угода.
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06.03.2026 09:29 Відповісти
Я так зрозумів, окрім України ніхто у світі до війни не готовий.
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06.03.2026 09:34 Відповісти
"шахеди" можно збивати ракетами АІМ-120D. Їх же нам не давали, і у США їх повинно бути дохєра.
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06.03.2026 10:28 Відповісти
можно ще картами збивати. У США на рукаж же є карти??
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06.03.2026 10:30 Відповісти
Було бажання утриматися від коментарів на цю тему, але бачу, що "зелена влада" продовжує вихвалятися, принижувати патнерів і набирати бали в ідіотів. Що доброго зробив Зеленський, щоб наші хлопці і дівчата збивали дрони? А нічого. Навпаки. Це він підготовлених бійців ППО направив в піхоту. Це він знищив мабуть єдиний завод в Україні, який випускав кулемети "Кузню на Рибальському"(за допомогою зелених баранів "аби не Порошенко)... Сьогодня всі кулемети і ракети, які на озбоєнні вогневих груп Повітряних Сил, Нацгвардії використовують стрілецьку зброю (кулемети) зенітні гармати, ракети ППО, які нам надали партнери. Свого нічогісінько за сім років цей Потужний "патріот" не зробив і не робить. Одні обіцянки на марафоні і гнилих по суті відосах. Навіть станції, які виявляють місце запусків і руху шахедів по Україні дали партнери. А Воно тут корчить із себе великого спеца і героя.
Стисла довідка: ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» випускало кулемети Калашникова модернізовані (ПКМ) калібру 7,62 мм. У березні 2022 року підприємство передало Збройним Силам України велику партію (понад 500 одиниць) цих кулеметів. Але пропаганда через телеканал "1+1", який належить медведчуку і коломойському це підприємство, як і інші, що виготовляли зброю, було знищене. Знищив його Зеленськитй за допомогою баранів і овечок 73%.
Ну то що, гарні і надійні кулемети для вогневих груп випускає підприємство Зеленського і Міндіча "95 квартал"?
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06.03.2026 10:39 Відповісти
Зепідар з радістю віддасть хоч всі дрони туди! Свої інвестиції теж хочеться захистити.
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06.03.2026 12:02 Відповісти
 
 