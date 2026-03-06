США і Катар хочуть купити українські дрони для збиття "шахедів", - Reuters
Індустрія дронів
США та Катар ведуть переговори з Україною щодо закупівлі дронів-перехоплювачів для боротьби з іранськими "шахедами". Переговори поки перебувають на ранній стадії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Один із західних дипломатів розповів виданню, що українська делегація цього тижня відвідала столицю Катару - Доха, де провела переговори з місцевими посадовцями щодо досвіду України у протидії атакам безпілотників.
За його словами, під час візиту сторони обговорювали можливість використання українського досвіду у боротьбі з дронами. Окрім того, українська делегація також побувала в Абу-Дабі.
Британія підтримує переговори
Одне з джерел агентства повідомило, що Велика Британія підтримує Україну на ранньому етапі переговорів із країнами Перської затоки.
Частину безпілотників потенційно можуть виробляти в межах спільного українсько-британського проєкту Octopus, який займається розробкою дронів-перехоплювачів.
Водночас Служба безпеки України попередила українські компанії про заборону продавати озброєння країнам Близького Сходу без дозволу Києва. Це пов’язано з необхідністю контролю за експортом військових технологій.
Reuters зазначає, що потреба в таких системах виникла на тлі ескалації на Близькому Сході. Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран запустив сотні ракет і безпілотників по країнах Перської затоки.
Більшість із них вдалося перехопити за допомогою американських систем ППО Patriot, однак використання таких ракет є дуже дорогим.
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. окрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.
Тож Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.
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я розпишу, мені не важко.
1.катар хоче нашої допомоги.
2.орбан заарештовую величезну суму нала та золота.
3.хочете допомоги, поверніть налік! бо, це особистий налік!
так, зрозуміло?
банк райф, видав державному ощадбанку, величезну купу наліка і золота!!!!!
як що все прозоро, з якого переляку, третя сторона втручається в цю міждержавну загальноєвропейську процедуру?
алеее....
про що це я?
дивись далі дебіломарафон!
якщо все прозоро ?????? а як по вашій версії ? австрійські корупціонери з райфайзену незаконно-підкилимно видали готівку корупціонерам з українського ощаду ???
чому б третя сторона втрутилася ??? бо то орбан тупий хайп ловить !!!
і де відповідь на фразу що це подарунок від ригів ?
алееее ...
про що це я ?
людина в курсі всіх таємниць , бо в неї свій дебіломарафон !!!
А совісті там николи і не було.
А житло і інфраструктура палає у прифронтових областях то так,або від грози,або інше природнє явище...
бо не бачу сенсу взагалі
зеля все краде а ми фінансуємо...
так він ніколи не піде
Індекс долара в тавні 2025 року був 104.
Тож майже за рік доллар впав на 5 процентних пункти.
При підрахунку індексу долара гривня не береться до уваги.
Також цікаво, а якщо й ще шахеди віддасть, продадуть штати патріоти Україні ? (с.)
06.03.2026 08:48
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А хіба у Зеленського (України) є "шахеди"? Вперше чую.
сруть на патенти
Іран взагалі без гальм.
І без страху.
Путіну таки сцикотно воювати проти Європи,а ірану похер.
Ще неясно,чим оце все скінчиться.
бамбітьЛопатою ***́шити
Коли по Україні масово полетіли шахеди, то українці почали шукати способи ефективної боротьби з ними.
Занепокоєнням, стурбованістю та засудженням від партнерів не вдалося знищити жодного шахеда.
Бо криворождена мафія має партнерів на москві а значить і в Катарі
У нас безліч горя, в т.ч. невистачає "малоїППО" (Лідор указом створив такі війська навіть ) ... А ці думають в яку сторону більше виторг, заробітки
Стисла довідка: ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» випускало кулемети Калашникова модернізовані (ПКМ) калібру 7,62 мм. У березні 2022 року підприємство передало Збройним Силам України велику партію (понад 500 одиниць) цих кулеметів. Але пропаганда через телеканал "1+1", який належить медведчуку і коломойському це підприємство, як і інші, що виготовляли зброю, було знищене. Знищив його Зеленськитй за допомогою баранів і овечок 73%.
Ну то що, гарні і надійні кулемети для вогневих груп випускає підприємство Зеленського і Міндіча "95 квартал"?