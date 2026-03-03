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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Дрони-перехоплювачі вдосконалюватимуть, щоб вони могли працювати за будь-якої погоди, - Зеленський

Дрони-перехоплювачі працюватимуть в будь-яку погоду: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі працювали гірше через погодні умову, тому триває робота над їхнім вдосконаленням.

Про це він сказав під час брифінгу для ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми вже працюємо не тільки над кількістю перехоплювачів, у нас вже їх дуже багато, до речі. Але ми говоримо про універсальні перехоплювачі, які працюють в будь-яку погоду. Така була зима. Хто ж знав, що відсоток перехоплень буде менший через погоду. Ми працюємо над новими технологіями, щоб вони працювали в будь-яку погоду", - зазначив він.

Також, за словами президента, так само говорять про використання штучного інтелекту в перехоплювачах.

"Ми вже розвиваємо цей напрямок", - додав він

Також дивіться: Дронарі "MURAMASA" 21-го полку "KRAKEN" збили 5 російських "Шахедів" на Харківщині. ВIДЕО

Що передувало?

Дивіться: Воїни підрозділу "MURAMASA" збили перехоплювачами "STING" 3 "Шахеди" та 2 "Ланцети". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) дрони (8372) перехоплювач (117)
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Топ коментарі
+13
Цілими днями тільки і робить що потужно гундосить, коли він вспіває працювати?
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03.03.2026 17:14 Відповісти
+8
Мы пахали - я и трактор
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03.03.2026 17:15 Відповісти
+5
А нахіба йому працювати? Він же язикопіздун
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03.03.2026 17:27 Відповісти
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Цілими днями тільки і робить що потужно гундосить, коли він вспіває працювати?
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03.03.2026 17:14 Відповісти
А нахіба йому працювати? Він же язикопіздун
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03.03.2026 17:27 Відповісти
Скільки можна вкладати гроші в дрони-перехоплювачі? Де ******* зенітно-ракетні комплекси?
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03.03.2026 20:06 Відповісти
Мы пахали - я и трактор
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03.03.2026 17:15 Відповісти
"Хто ж знав !?!"
Та вже 2 роки експерти кажуть про обмеженість застосування дронів-перехоплювачів.
У будь-яку погоду працює ракетно-артилерійське озброєння ППО.
Але треба годувати китай і "вигадувати велосипед".
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03.03.2026 17:30 Відповісти
гном любить пісюнами гратись
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03.03.2026 18:17 Відповісти

https://texty.org.ua/fragments/116481/***********-dron-perexoplyuvach-p1-sun-znyshchyv-rosijskyj-shaxed-u-povitri-video/ Український дрон-перехоплювач P1-SUN знищив російський «Шахед» у повітрі
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03.03.2026 20:29 Відповісти
Зате президента вже не вдосконалити. В утиль!
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03.03.2026 17:37 Відповісти
Зеленський: Україна готова міняти свої дрони-перехоплювачі на ракети до Patriot
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03.03.2026 17:38 Відповісти
Краще поміняємо найпатужнішого у світі командувача на менш патужного, але який менше краде
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03.03.2026 18:15 Відповісти
Бла бла статист перераховує що люди зроблили та втілили в життя маразм брежневського застою просто нудить від цих кожноденних висмоктувань з пальця в них та криза жанра мозги більше не видають нових ідей
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03.03.2026 17:39 Відповісти
Будеш над кожним дроном тримати парасольку коли дощитиме?🤦‍♂️
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03.03.2026 17:46 Відповісти
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03.03.2026 18:42 Відповісти
Як же нам повезло мати такого мудрого Верховного Головнокомандувача. А то могли вибрати у 2019 році якогось дурачка або мародера. Завдячуючи 73% цього не сталося, маємо Верховного, який одноосібно кожного дня розповідає по марафону всі гарні новини виключно про себе.
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03.03.2026 20:04 Відповісти
 
 