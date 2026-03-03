Дрони-перехоплювачі вдосконалюватимуть, щоб вони могли працювати за будь-якої погоди, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі працювали гірше через погодні умову, тому триває робота над їхнім вдосконаленням.
Про це він сказав під час брифінгу для ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми вже працюємо не тільки над кількістю перехоплювачів, у нас вже їх дуже багато, до речі. Але ми говоримо про універсальні перехоплювачі, які працюють в будь-яку погоду. Така була зима. Хто ж знав, що відсоток перехоплень буде менший через погоду. Ми працюємо над новими технологіями, щоб вони працювали в будь-яку погоду", - зазначив він.
Також, за словами президента, так само говорять про використання штучного інтелекту в перехоплювачах.
"Ми вже розвиваємо цей напрямок", - додав він
Що передувало?
- Раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що дрони-перехоплювачі збили понад 70% "шахедів" у Києві протягом лютого.
Топ коментарі
+13 KoT_BaZiLIO
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+8 Dmitry Begemotovich
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+5 SNS LLC Techno
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Та вже 2 роки експерти кажуть про обмеженість застосування дронів-перехоплювачів.
У будь-яку погоду працює ракетно-артилерійське озброєння ППО.
Але треба годувати китай і "вигадувати велосипед".
https://texty.org.ua/fragments/116481/***********-dron-perexoplyuvach-p1-sun-znyshchyv-rosijskyj-shaxed-u-povitri-video/ Український дрон-перехоплювач P1-SUN знищив російський «Шахед» у повітрі