Дрони-перехоплювачі вдосконалюватимуть, щоб вони могли працювати за будь-якої погоди, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі працювали гірше через погодні умову, тому триває робота над їхнім вдосконаленням.

Про це він сказав під час брифінгу для ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми вже працюємо не тільки над кількістю перехоплювачів, у нас вже їх дуже багато, до речі. Але ми говоримо про універсальні перехоплювачі, які працюють в будь-яку погоду. Така була зима. Хто ж знав, що відсоток перехоплень буде менший через погоду. Ми працюємо над новими технологіями, щоб вони працювали в будь-яку погоду", - зазначив він.

Також, за словами президента, так само говорять про використання штучного інтелекту в перехоплювачах.

"Ми вже розвиваємо цей напрямок", - додав він

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Що передувало?

Раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що дрони-перехоплювачі збили понад 70% "шахедів" у Києві протягом лютого.

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