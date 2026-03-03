Дрони-перехоплювачі збили понад 70% "шахедів" у Києві протягом лютого, - Сирський

Індустрія дронів

Сили оборони наразі знаходять відповіді на нову тактику застосування "шахедів" на гранично малих висотах.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Сирського, у Києві та його околицях протягом лютого частка таких дронів-перехоплювачів в ураженні "шахедів" становила понад 70%.

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"Під час робочої наради з питань "малої ППО" проаналізували результати виконання завдань на рубежах І-ІІІ ешелонів перехоплення ворожих "шахедів".



Також заслухав доповіді про стан реалізації проєкту антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах України, дообладнання вертольотів армійської авіації для кращої протидії "шахедам" тощо", - зазначив головком.

Сирський зазначив, що у лютому не було допущено зниження показників "малої ППО".

"За минулий місяць наші дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тис. літаковильотів, знищивши понад півтори тисячі російських БпЛА різних типів", - додав він.

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Протидія шахедам

Також наразі знаходять відповіді на нову тактику застосування "шахедів" на гранично малих висотах.

"Працюємо з виробниками над підвищенням ефективності застосування різних моделей дронів-перехоплювачів. Продовжуємо формування та навчання екіпажів цих БпЛА. Комплектуємо дивізіони ППО безпілотних систем.



За рік на цьому напрямку виконано значний обсяг робіт, але маємо нарощувати зусилля та прискорювати темп. Адже йдеться насамперед про захист мирних українських міст і селищ, про захист нашої енергетики та іншої тилової інфраструктури", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський поставив завдання відповідним органам військового управління, зокрема новоствореним.

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