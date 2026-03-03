Дроны-перехватчики сбили около 70% "шахедов" в Киеве в течение февраля, - Сырский

Индустрия дронов

Силы обороны в настоящее время находят ответы на новую тактику применения "шахедов" на предельно малых высотах.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Сырского, в Киеве и его окрестностях в течение февраля доля таких дронов-перехватчиков в поражении "шахедов" составляла более 70%.

"Во время рабочего совещания по вопросам "малой ПВО" проанализировали результаты выполнения задач на рубежах I-III эшелонов перехвата вражеских "шахедов".



Также заслушал доклады о состоянии реализации проекта антидроновой защиты важных административных центров в регионах Украины, дооснащения вертолетов армейской авиации для лучшего противодействия "шахедам" и т.д.", - отметил главком.

Сырский отметил, что в феврале не было допущено снижения показателей "малой ПВО".

"За прошедший месяц наши дроны-перехватчики совершили около 6,3 тыс. вылетов, уничтожив более полутора тысяч российских БПЛА различных типов", - добавил он.

Противодействие шахедам

Также в настоящее время ищутся ответы на новую тактику применения "шахедов" на предельно малых высотах.

"Работаем с производителями над повышением эффективности применения различных моделей дронов-перехватчиков. Продолжаем формирование и обучение экипажей этих БПЛА. Комплектуем дивизионы ПВО беспилотных систем.



За год в этом направлении выполнен значительный объем работ, но мы должны наращивать усилия и ускорять темп. Ведь речь идет прежде всего о защите мирных украинских городов и поселков, о защите нашей энергетики и другой тыловой инфраструктуры", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Сырский поставил задачу соответствующим органам военного управления, в частности вновь созданным.

