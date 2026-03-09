Украина отправила перехватчики и экспертов для защиты баз США в Иордании, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские беспилотники-перехватчики и экспертная команда уже в пути, чтобы помочь в защите американских военных баз в Иордании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью The New York Times.
Отмечается, что 5 марта Соединенные Штаты обратились с просьбой о помощи.
"Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших экспертов", – сказал Зеленский вечером 6 марта.
И добавил, что в этот же день украинская команда отправилась на Ближний Восток.
Президент заявил, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но также должен сбалансировать эти просьбы с потребностями Украины внутри страны. Он отметил, что некоторые страны Ближнего Востока имеют "очень прочные отношения с Россией".
"Вот почему я сказал: "Послушайте, возможно, они смогут поговорить с россиянами, а россияне сделают паузу. В этом случае, конечно, мы можем помочь Ближнему Востоку защитить их", – сказал Зеленский.
Что предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. В частности, соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.
- Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
- Ми - ВЕЛИКІ і НЕПЕРЕМОЖНІ!... Бійтесь нас!
- А хто це сказав?
- Ми самі це кажемо...
В реальних війнах і кацапи, і американці, перемагали, завжди, МАСОЮ... Кацапи - людською, а американці - технічною...
На мою думку - останні кілька десятків років США живуть "старим багажем", який був створений руками емігрантів Європи, в першому-другому поколінні... Це мігранти після І Світової війни, мігранти після 1936-го року, з Німеччини, та окупованих нею країн, а потім мігранти з розореної післявоєнної Європи.... А далі просто "котилися по накатаній дорозі". ******* мігранти до США майже одноголосно говорять про падіння якості виробництва. Американці надають перевагу саме японській та західноєвропейській техніці...
Не наша справа, самім перехоплювачі треба.
Іран з часом дронами виносить всю нафтову галузь Затоки.
Відповідно, нафта починає коштувати десь під 200 доларів.
Щоб не тільки піднялась до 200, а і трималась там роками, а там дивись, і нафтова економіка саудитів рухне, поки вони обладнання лагодять.
Сша самі потужні добувачі. І є Норвегія
Так, ні на що не натякаю.
І не треба нам туди никого та ничого відправляти. Стурбовіністі вважаю достатньо.
а якщо цей хтось робить тобі зло, відмовляє у будь-якій допомозі під час біди та ще й примушує тебе стати рабом твого ворога, ворога який має чудові стосунки з цим хтось, а ти при цьому, цьому хтось намагаєшся робити добро, це якийсь божевільний садомазохізм
=передали нам
Хоч би головою подумали а не центром прийняття рішень.
Ніяких ракет американці Україні не передадуть, окрім запланованих. І то не факт що в звязку з війною в Ірані передадуть і те що обіцяли раніше.
Це Україну ******** щодня а не нато.
Верховніший Лідор що верховніше вже нікуди
Ордени відпрацьовувать потрібно? Отож...
Для чого це робити? Щоб послабити свою армію? Чи вже ракети РАС-3 відвантаженні та ідуть в Україну? Дуже сумнівно.
У себе вже все позбивав.