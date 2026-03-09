РУС
Украина отправила перехватчики и экспертов для защиты баз США в Иордании, - Зеленский

Защита американских баз в Иордании: Украина отправила экспертов и перехватчики

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские беспилотники-перехватчики и экспертная команда уже в пути, чтобы помочь в защите американских военных баз в Иордании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью The New York Times.

Отмечается, что 5 марта Соединенные Штаты обратились с просьбой о помощи.

"Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших экспертов", – сказал Зеленский вечером 6 марта.

И добавил, что в этот же день украинская команда отправилась на Ближний Восток.

Президент заявил, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но также должен сбалансировать эти просьбы с потребностями Украины внутри страны. Он отметил, что некоторые страны Ближнего Востока имеют "очень прочные отношения с Россией".

"Вот почему я сказал: "Послушайте, возможно, они смогут поговорить с россиянами, а россияне сделают паузу. В этом случае, конечно, мы можем помочь Ближнему Востоку защитить их", – сказал Зеленский.

Что предшествовало?

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. В частности, соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.
  • Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

