Украина отправила перехватчики и экспертов для защиты баз США в Иордании, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские беспилотники-перехватчики и экспертная команда уже в пути, чтобы помочь в защите американских военных баз в Иордании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью The New York Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что 5 марта Соединенные Штаты обратились с просьбой о помощи.

"Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших экспертов", – сказал Зеленский вечером 6 марта.

И добавил, что в этот же день украинская команда отправилась на Ближний Восток.

Президент заявил, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но также должен сбалансировать эти просьбы с потребностями Украины внутри страны. Он отметил, что некоторые страны Ближнего Востока имеют "очень прочные отношения с Россией".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке: Украина готова помочь в противодействии "шахедам"

"Вот почему я сказал: "Послушайте, возможно, они смогут поговорить с россиянами, а россияне сделают паузу. В этом случае, конечно, мы можем помочь Ближнему Востоку защитить их", – сказал Зеленский.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. В частности, соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.

Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украинцы нас прикроют": Fox News после скандала выпустил новый сюжет об украинских беспилотниках. ВИДЕО