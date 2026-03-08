Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке: Украина готова помочь в противодействии "шахедам"
Президент Владимир Зеленский провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Борьба с "шахедами"
Как отмечается, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива – существующие вызовы и противодействие угрозам со стороны иранского режима.
Зеленский подчеркнул, что украинцы уже годами борются против "шахедов", и все признают, что такого опыта нет ни у одной другой страны мира.
"Мы готовы помочь и рассчитываем, что наш народ тоже получит необходимую поддержку. Защита жизни должна быть общим приоритетом, и очень важно координироваться ради безопасности и в Европе, и на Ближнем Востоке", - добавил президент.
Двустороннее сотрудничество
Также Зеленский и Наследный принц Саудовской Аравии говорили об углублении двустороннего сотрудничества, о проектах, которые страны могут реализовать вместе.
"Будем работать над дальнейшим развитием", - сказал он.
Что предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. В частности, соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.
- Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
