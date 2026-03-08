РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8856 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану Помощь Украины странам Ближнего Востока
935 14

Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке: Украина готова помочь в противодействии "шахедам"

Украина готова помочь в противодействии "шахедам"

Президент Владимир Зеленский провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Борьба с "шахедами"

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива – существующие вызовы и противодействие угрозам со стороны иранского режима.

Зеленский подчеркнул, что украинцы уже годами борются против "шахедов", и все признают, что такого опыта нет ни у одной другой страны мира.

"Мы готовы помочь и рассчитываем, что наш народ тоже получит необходимую поддержку. Защита жизни должна быть общим приоритетом, и очень важно координироваться ради безопасности и в Европе, и на Ближнем Востоке", - добавил президент.

Читайте также: США и Катар хотят купить украинские дроны для сбивания "шахедов", - Reuters

Двустороннее сотрудничество

Также Зеленский и Наследный принц Саудовской Аравии говорили об углублении двустороннего сотрудничества, о проектах, которые страны могут реализовать вместе.

"Будем работать над дальнейшим развитием", - сказал он.

Читайте также: Украина по запросу США предоставит необходимые средства и специалистов для защиты от "шахедов" на Ближнем Востоке, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. В частности, соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.
  • Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Автор: 

Зеленский Владимир (10743) Саудовская Аравия (140) Ближний Восток (55) Шахед (1725)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Зустрілися якось спадкоємець і самозванець...
показать весь комментарий
07.03.2026 23:12 Ответить
+8
Створення ілюзії міжнародної діяльності.
Результат - менше, ніж вартість дзвінка
показать весь комментарий
07.03.2026 23:18 Ответить
+7
Невтомний, як два Чертіля і три Рейгани ..
показать весь комментарий
07.03.2026 23:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зустрілися якось спадкоємець і самозванець...
показать весь комментарий
07.03.2026 23:12 Ответить
Це той спадкоємець, що наказав розчленувати, якогось бідолаху, прямо в посольстві. Та вивезти по частинах в валізах
показать весь комментарий
07.03.2026 23:16 Ответить
Це у них спадкове.
показать весь комментарий
07.03.2026 23:28 Ответить
у себе в оп і з хламідія розібратися не може, а ще назовні лізе...
показать весь комментарий
07.03.2026 23:16 Ответить
Створення ілюзії міжнародної діяльності.
Результат - менше, ніж вартість дзвінка
показать весь комментарий
07.03.2026 23:18 Ответить
Хоча ісламське шаріатське право в Саудівській Аравії дозволяє чоловікам мати до чотирьох дружин одночасно, Наслідний принц публічно зберігає моногамну сім'ю.
Він одружився зі своєю першою кузиною, принцесою Сарою бінт Машур Аль Сауд, у 2008 році.
показать весь комментарий
07.03.2026 23:19 Ответить
Невтомний, як два Чертіля і три Рейгани ..
показать весь комментарий
07.03.2026 23:23 Ответить
Принц хоч знає що він з ним спілкувався?
показать весь комментарий
07.03.2026 23:54 Ответить
він на роялі грав по телехфону
показать весь комментарий
08.03.2026 00:44 Ответить
А чим нам Дубайщина допомогла? Прихистила бабу Йулю? Дала грошей? У нас людей виловлюють щоб їм допомагати? Нехай реднеків Трамп у себе ловить, це його війна.
показать весь комментарий
08.03.2026 00:51 Ответить
Ще не забудь, голобородько, направили принцу кілька послиць в лосинах, принц оцінить жест.
показать весь комментарий
08.03.2026 01:25 Ответить
 
 