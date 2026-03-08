Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке: Украина готова помочь в противодействии "шахедам"

Президент Владимир Зеленский провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Борьба с "шахедами"

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива – существующие вызовы и противодействие угрозам со стороны иранского режима.



Зеленский подчеркнул, что украинцы уже годами борются против "шахедов", и все признают, что такого опыта нет ни у одной другой страны мира.

"Мы готовы помочь и рассчитываем, что наш народ тоже получит необходимую поддержку. Защита жизни должна быть общим приоритетом, и очень важно координироваться ради безопасности и в Европе, и на Ближнем Востоке", - добавил президент.

Двустороннее сотрудничество

Также Зеленский и Наследный принц Саудовской Аравии говорили об углублении двустороннего сотрудничества, о проектах, которые страны могут реализовать вместе.

"Будем работать над дальнейшим развитием", - сказал он.

