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Зеленський і Спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорили ситуацію на Близькому Сході: Україна готова допомогти в протидії "шахедам"

Україна готова допомогти в протидії "шахедам"

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Боротьба із "шахедами"

Як зазначається, сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки – виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму.

Зеленський наголосив, що українці вже роками борються проти "шахедів", і всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу.

"Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході", - додав президент.

Також читайте: США і Катар хочуть купити українські дрони для збиття "шахедів", - Reuters

Двостороння співпраця

Також Зеленський і Спадкоємний принц Саудівської Аравії говорили про поглиблення двосторонньої співпраці, про проєкти, які країни можуть реалізувати разом.

"Будемо працювати над подальшим розвитком", - сказав він.

Також читайте: Україна на запит США надасть необхідні засоби та спеціалістів для захисту від "шахедів" на Близькому Сході, - Зеленський

Що передувало?

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. Зокрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.
  • Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Саудівська Аравія (620) Близький Схід (349) Шахед (2264)
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Топ коментарі
+15
Зустрілися якось спадкоємець і самозванець...
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07.03.2026 23:12 Відповісти
+9
Створення ілюзії міжнародної діяльності.
Результат - менше, ніж вартість дзвінка
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07.03.2026 23:18 Відповісти
+8
Невтомний, як два Чертіля і три Рейгани ..
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07.03.2026 23:23 Відповісти
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Зустрілися якось спадкоємець і самозванець...
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07.03.2026 23:12 Відповісти
Це той спадкоємець, що наказав розчленувати, якогось бідолаху, прямо в посольстві. Та вивезти по частинах в валізах
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07.03.2026 23:16 Відповісти
Це у них спадкове.
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07.03.2026 23:28 Відповісти
у себе в оп і з хламідія розібратися не може, а ще назовні лізе...
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07.03.2026 23:16 Відповісти
Створення ілюзії міжнародної діяльності.
Результат - менше, ніж вартість дзвінка
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07.03.2026 23:18 Відповісти
Хоча ісламське шаріатське право в Саудівській Аравії дозволяє чоловікам мати до чотирьох дружин одночасно, Наслідний принц публічно зберігає моногамну сім'ю.
Він одружився зі своєю першою кузиною, принцесою Сарою бінт Машур Аль Сауд, у 2008 році.
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07.03.2026 23:19 Відповісти
Генетичні виродки...
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08.03.2026 08:37 Відповісти
Невтомний, як два Чертіля і три Рейгани ..
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07.03.2026 23:23 Відповісти
Принц хоч знає що він з ним спілкувався?
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07.03.2026 23:54 Відповісти
він на роялі грав по телехфону
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08.03.2026 00:44 Відповісти
А чим нам Дубайщина допомогла? Прихистила бабу Йулю? Дала грошей? У нас людей виловлюють щоб їм допомагати? Нехай реднеків Трамп у себе ловить, це його війна.
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08.03.2026 00:51 Відповісти
Ще не забудь, голобородько, направили принцу кілька послиць в лосинах, принц оцінить жест.
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08.03.2026 01:25 Відповісти
- Але,Салам Малекум сладкий принц.
- Шалом пианист,что звонишь?
- Про безпековую ситуацию тебе расскажу,
- Зачем мне это нужно,расскажи откуда у тебя столько золота и баксов,у Орбана на дорогах асфальт просел от твоих грузовиков с генералам и золотом.,шейхи залива все завидует.
- А дорогой,это секрет квартала,операция шлагбаум называется,никому не расскажу.
- Тогда нах иди .
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08.03.2026 09:46 Відповісти
Ну теперь можно не переживать,на востоке будет полная жопа.
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08.03.2026 10:21 Відповісти
жид з арабом домовився. До Оману, чи Ростову далеко?
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08.03.2026 11:19 Відповісти
 
 