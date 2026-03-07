Зеленський і Спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорили ситуацію на Близькому Сході: Україна готова допомогти в протидії "шахедам"
Президент Володимир Зеленський провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Боротьба із "шахедами"
Як зазначається, сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки – виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму.
Зеленський наголосив, що українці вже роками борються проти "шахедів", і всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу.
"Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході", - додав президент.
Двостороння співпраця
Також Зеленський і Спадкоємний принц Саудівської Аравії говорили про поглиблення двосторонньої співпраці, про проєкти, які країни можуть реалізувати разом.
"Будемо працювати над подальшим розвитком", - сказав він.
Що передувало?
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. Зокрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.
- Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.
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Він одружився зі своєю першою кузиною, принцесою Сарою бінт Машур Аль Сауд, у 2008 році.
- Шалом пианист,что звонишь?
- Про безпековую ситуацию тебе расскажу,
- Зачем мне это нужно,расскажи откуда у тебя столько золота и баксов,у Орбана на дорогах асфальт просел от твоих грузовиков с генералам и золотом.,шейхи залива все завидует.
- А дорогой,это секрет квартала,операция шлагбаум называется,никому не расскажу.
- Тогда нах иди .