Зеленський і Спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорили ситуацію на Близькому Сході: Україна готова допомогти в протидії "шахедам"

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Боротьба із "шахедами"

Як зазначається, сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки – виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму.



Зеленський наголосив, що українці вже роками борються проти "шахедів", і всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу.

"Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході", - додав президент.

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Двостороння співпраця

Також Зеленський і Спадкоємний принц Саудівської Аравії говорили про поглиблення двосторонньої співпраці, про проєкти, які країни можуть реалізувати разом.

"Будемо працювати над подальшим розвитком", - сказав він.

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