Україна на запит США надасть необхідні засоби та спеціалістів для захисту від "шахедів" на Близькому Сході, - Зеленський

Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" на Близькому Сході, Зеленський розпорядився надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Запит від США

"Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу", - повідомив президент.

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Україна надасть засоби та спеціалістів

Зеленський зазначив, що доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку.

"Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей. Слава Україні!" - зазначив президент.

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