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Новини Іран атакував бази США
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Україна на запит США надасть необхідні засоби та спеціалістів для захисту від "шахедів" на Близькому Сході, - Зеленський

Зеленський про допомогу у збитті шахедів на Близькому Сході

Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" на Близькому Сході, Зеленський розпорядився надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Запит від США

"Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу", - повідомив президент.

Також читайте: Світ не готовий до масованих атак іранськими дронами. Потрібна модернізація систем, - Зеленський

Україна надасть засоби та спеціалістів

Зеленський зазначив, що доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку.

"Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей. Слава Україні!" - зазначив президент.

Читайте: Україна готова допомогти збивати іранські дрони на Близькому Сході в обмін на перемир’я з РФ, - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Велика Британія хоче залучити фахівців з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.
  • Зеленський згодом заявив, що Британія не робила прямих запитів про залучення українських експертів до збиття іранських дронів у Перській затоці.

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) США (26719) Близький Схід (348) Шахед (2259)
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Топ коментарі
+42
тобто америкоси послали нас на *** з озброєнням а ми їм за це спіціалістів? нам самим цих спеціалістиів вистачає чи війна вже закінчилась?
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05.03.2026 19:57 Відповісти
+41
Ще втягує в чужу війну ,треба в Україні завершити війну а не допомогати 15 країнам з Іраном ,тобі хтось допоміг закрити небо у 2022?Обіцянки одні...
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05.03.2026 19:56 Відповісти
+37
Тобто, у нас небо на замку? Ця гнида це зробить в ущерб нам та за рахунок життів українців.
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05.03.2026 19:57 Відповісти
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клоун який вважає себе Порошенком.
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05.03.2026 19:55 Відповісти
Нам таки спеціалісти вже не потрібні? Зеля вже продав Україну?
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05.03.2026 20:33 Відповісти
Ідіот чи що? Остап, тебе несе від синтетики чи це щось нове? Оце зелене одоробло швидше розвалить країну ніж пукін🤦
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05.03.2026 19:55 Відповісти
Обдовбаний нарколига подивився в очко ***** і побачив там, що війну закінчено, більше Україну бомбити не будуть
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05.03.2026 20:28 Відповісти
Ще втягує в чужу війну ,треба в Україні завершити війну а не допомогати 15 країнам з Іраном ,тобі хтось допоміг закрити небо у 2022?Обіцянки одні...
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05.03.2026 19:56 Відповісти
тобто америкоси послали нас на *** з озброєнням а ми їм за це спіціалістів? нам самим цих спеціалістиів вистачає чи війна вже закінчилась?
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05.03.2026 19:57 Відповісти
а куди амери повинні були послати, з такої дипломатією. Томагавком не бахнули, і то добре .
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05.03.2026 20:09 Відповісти
Тобто, у нас небо на замку? Ця гнида це зробить в ущерб нам та за рахунок життів українців.
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05.03.2026 19:57 Відповісти
відео "Птахів Мадяра " тепер будемо бачити на фоні пісків..., і без дерев...
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05.03.2026 20:56 Відповісти
Та справах не в тому. Воно просто базікає про це кожного дня і нічого не робить - нищить авторитет України. Міг би в перший де день чисто символічно туди когось направити з кількома дронами-перехоплювачами, мовчки, без ляля...
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05.03.2026 21:05 Відповісти
Агент" 🤢🤥буратіно" з шефом , " козирем" -ермаком-Пишним ,Чернишовим , Галущенко , міндічем ………,намародерели сотні , мільярдів , з резервного фонду США ,опинившись , під ковпаком ФБР , тим самим , кинувши в заручники , Державу імільйони Українців Вжє віддав , за це , всі корисні копалини, які обіцяв українським дітям, і як , цуцик на задніх лапках, відтанцьовує всі безглузді хотелкі , агента ***** "Краснова "
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06.03.2026 00:56 Відповісти
свого чудового дружбана міндича, як спєціалізда по захисту від шахедів, причому всього і вся, зелічка буде в аренду по всьому світу здавати ))
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05.03.2026 19:59 Відповісти
Ох як сраку свербить догодити принцам! Багато в тебе там нерухомості за двушки куплені гнидо? Мабуть багато
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05.03.2026 20:00 Відповісти
Понятно. Скоро видео с иранского фронта, возможно даже приезд самого верховного.
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05.03.2026 20:00 Відповісти
Рятуй Запоріжжя, козел.
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05.03.2026 20:00 Відповісти
нахера? скільки там за зєлєнського у відсотках проголосувало?
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05.03.2026 20:04 Відповісти
Навіщо? В нього в голові виконується оманський план! Не на часі!
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05.03.2026 22:16 Відповісти
Херсон також дрони кошмарять 24/7. Вже скоро буде ціх вражих дронів в небі Херсону, більше, ніж ворон на смітнику. А нам розповідають за якийсь захисний купол над містом. Свої міста не захищаєм, а будем допомагати рудому уй...бку "виграти" чергову війну чужими руками.
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06.03.2026 09:10 Відповісти
Нє щоб сказати - це не моя війна, якби Байден був президентом, вона не розпочалась би.
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05.03.2026 20:03 Відповісти
Мадяра туди треба відправити
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05.03.2026 20:03 Відповісти
Якщо Америка запросила допомогу у боротьбі з іранськими БПЛА, то це означає, що весь той "близькосхідний дощ" - надовго.
Що інформація про вичерпання в Ірану вогневих засобів й озброєння повітряного терору - не вірна. І з цим щось потрібно робити.
Бо витрачати армії США більше $1 млрд. на день війни з аятолами довго не вийде, - проміжні вибори в Конгрес "на носі".
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05.03.2026 20:05 Відповісти
Шесть месяцев уже говорят.
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05.03.2026 20:37 Відповісти
Надасть американцям їх же кулемети браунінг, чи шо.
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05.03.2026 20:08 Відповісти
Так що тепер будемо донатити на дрони для арабських шейхів і принців? Чи верховноговнокомандувач здружка міндіча на це гроші виб'є?
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06.03.2026 07:47 Відповісти
Віддай їм Коломойського для початку.
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05.03.2026 20:08 Відповісти
Навіщо , каламоя , він , від ФБР заникав , щоб покази , не дав про 42 мільйони , які шут ойму , відмивав
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06.03.2026 01:02 Відповісти
Да. А в ответ - плевок в лицо. Конечно поможем. Бл...
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05.03.2026 20:10 Відповісти
А що там по голосуванню в МАГАТЕ? Хто за , хто проти , хто втримався?
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05.03.2026 20:12 Відповісти
Головне не забудь подякувати Трампу,як уже осточортів цей цирк з двома клоунами нарцисами.
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05.03.2026 20:12 Відповісти
******. Порошеко подякував першим.
"Висловив вдячність Вашингтону - Адміністрації США та особисто Президенту Дональду Трампу - за підтримку України та наголосив на важливості незмінної уваги і зусиль, спрямованих на припинення російської війни проти нашої держави", - https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid02KAqhLCoYWyx878SEfmESEQ7Bn8aQm68esrU9PZPr5GKz96qoD8sivxTFaGZP3sy1l?__cft__%5B0%5D=AZZ5e019KBISUQA-XM23pUz48i6D2F0AvFjaUK40S_s2_mv-tYQ-7**********-uWN4ahXIqe2g14TZ27ufT1shj3VSVCq8F6mbzGVIk5z-2GkQ1kxqsPLsnd0DdKmAk05fG00GQTLGahBRodz_JZ9HN3irgRN3w8F4L6gbc9EKsFC1EnPZe3GQyto9asWeLJk&__tn__=%2CO%2CP-R написав Порошенко у соцмережах. Джерело: https://censor.net/ua/n3603762
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05.03.2026 20:34 Відповісти
Зеленському до дупи боротьба з шахедами що в Україні, що в Ірані. Йому головне щоб потрібні фірми отримали побільше контрактів.
Там такий грошовий конвеєр, що під час миру й за століття не заробиш.
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05.03.2026 20:12 Відповісти
Трампушка цього полезного ідіота назвав "Барнумом", а це не просто начальник цирка уродів, це в США "король надувательства". П.С. За допомогу Зелька отримає черговий собачій хер.
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05.03.2026 20:13 Відповісти
А що в Тромба вже закінчились карти що вони просять Зеленського допомоги?
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05.03.2026 20:13 Відповісти
хитрий план агентів фСБ " буратінки"+" краснова" , відібрати , спеціалістів, щоб ***** , було сподручніше , терроризувати українців
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06.03.2026 01:09 Відповісти
А по нам хай *******
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05.03.2026 20:14 Відповісти
Яке найнижче військове звання потрібно мати серед знайомих в ГШ щоб туди поїхати..і скільки і кому давати хабар? Бо будуть 2 оклади..один наш + відрядження+бойові в грн..і закордонний в доларах
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05.03.2026 20:17 Відповісти
Логистика в Дубае, шаурма в Кувейте...
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05.03.2026 20:26 Відповісти
Задумка была ченить продать. "Запрос на поддержку" не совсем то, опять аятолла президент Трамп об@л. Слава Украине!
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05.03.2026 20:20 Відповісти
Так Трамп же сказав, що в Зеленського тепер ще менше карт, бо він не хоче перемовин з Москвою, а Путін хоче. Які спеціалісти.Тобі плюють в обличчя, а ти кажеш дощ іде. В нас міста і інфраструктура толком не захищені, Трамп жалкує за озброєнням, яке надавав Байден. Та він в одній упряжці з Путіним проти України. Щоб він згинув разом зі своїми авантюрами, цей мудак і з кіпою, і з балалайкою і клієнт Епштейна.
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05.03.2026 20:29 Відповісти
Біла в тому що Україні потрібна лояльність США. А в США зараз трумп.
Політика це завжди бруд, інтриги і лицемірство.
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05.03.2026 20:41 Відповісти
щоб Державу поважали, не треба було зеублюдкам , мародерити допомогу , яку надавали США при Байдені ЗЕ Ностра мародерили, "як ,перед останнім ,днем Помпеї" це, бачив і описав , найнятий Відьмаком-ермаком , журналіст Шустер ФБР взяли за , дупу , а мільйони українців , опинились , заручниками режиму , зевождя , ненажерливих опаришів шурми , шефірів-міндіч-цукерман-галущенок …………іншої мразоти
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06.03.2026 01:22 Відповісти
Молодець. Віддати все. І всім у бункер до президента.
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05.03.2026 20:37 Відповісти
Нельзя. Ящиками с мивиной заставлено и теннисный стол будет мешать.
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05.03.2026 20:41 Відповісти
А все, у Зе знову "козирі" з'явилися.
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05.03.2026 20:39 Відповісти
"клован".трамплін же сказав,що в Тебе майже не залишилося козирів...Шукай лижі
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05.03.2026 20:51 Відповісти
Країни, яким Гундосий збирається допомагати чим допомогли Україні за 4 роки? Вони з паРашою в десна цілувалися... Невіглас хоче бути світовим захисником, а ми будем своїми тілами тримати ворога?
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05.03.2026 20:54 Відповісти
Нужно работать на перспективу .Не помогли раньше значит теперь доброту запомнят и помогут в будущем
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05.03.2026 21:05 Відповісти
Уж , как ваш , зелений гліст , перед ****** , добреньким был , и Цемаха отдал, и патриотов прессовал , гноил и увольнял , закрыл все ракетные программы , дороги по направлениям , вторжение широкие для танков строил, разминировал акваторииМариуполя , Чонгар, отозвал военных с Юга ……… но , ***** , не оценил ,доброты " найвеличнешего" решил бомбить и убивать , тысячами
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06.03.2026 01:32 Відповісти
А яку частку від прибутку від корисних копалин США передасть за це Україні?
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05.03.2026 20:54 Відповісти
Та треба було запропонувати Штатам change: 10 засобів боротьби з 'шахедами' із обслугою на 1 'томагавк' з ядерною б/г.
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05.03.2026 20:56 Відповісти
Що ми можемо надати? У нас "немає карт і треба "домовлятися" з ******"
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05.03.2026 21:01 Відповісти
Полк "К-2" поїде туди, як у відпустку ... І Кирило Кирилович теж! На місяць!
Навіть посадок не потрібно там випалювати - пустеля....
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05.03.2026 21:09 Відповісти
Захист країн Затоки - це гальмування збільшення цін на нафту.
Якщо Іран бомбане їм скважити та НПЗ, ***** отримає ринок, згодний платити високу ціну.
Нам то треба?
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05.03.2026 21:26 Відповісти
нащо він нас втягує у війну? нащо він прилюдно туди когось посилає?? якийсь жах
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06.03.2026 02:04 Відповісти
А они не сбегут?
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06.03.2026 02:22 Відповісти
Оте дурне в курсі, що кожен день і ніч кацапські БПЛ над Україною?
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06.03.2026 05:15 Відповісти
лох пересічний донатить всегда
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06.03.2026 09:10 Відповісти
 
 