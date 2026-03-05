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Україна на запит США надасть необхідні засоби та спеціалістів для захисту від "шахедів" на Близькому Сході, - Зеленський
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" на Близькому Сході, Зеленський розпорядився надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Запит від США
"Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу", - повідомив президент.
Україна надасть засоби та спеціалістів
Зеленський зазначив, що доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку.
"Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей. Слава Україні!" - зазначив президент.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Велика Британія хоче залучити фахівців з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.
- Зеленський згодом заявив, що Британія не робила прямих запитів про залучення українських експертів до збиття іранських дронів у Перській затоці.
Топ коментарі
+42 громов віталій
показати весь коментар05.03.2026 19:57 Відповісти Посилання
+41 Миша Пьжача
показати весь коментар05.03.2026 19:56 Відповісти Посилання
+37 Старый зольдат
показати весь коментар05.03.2026 19:57 Відповісти Посилання
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Що інформація про вичерпання в Ірану вогневих засобів й озброєння повітряного терору - не вірна. І з цим щось потрібно робити.
Бо витрачати армії США більше $1 млрд. на день війни з аятолами довго не вийде, - проміжні вибори в Конгрес "на носі".
"Висловив вдячність Вашингтону - Адміністрації США та особисто Президенту Дональду Трампу - за підтримку України та наголосив на важливості незмінної уваги і зусиль, спрямованих на припинення російської війни проти нашої держави", - https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid02KAqhLCoYWyx878SEfmESEQ7Bn8aQm68esrU9PZPr5GKz96qoD8sivxTFaGZP3sy1l?__cft__%5B0%5D=AZZ5e019KBISUQA-XM23pUz48i6D2F0AvFjaUK40S_s2_mv-tYQ-7**********-uWN4ahXIqe2g14TZ27ufT1shj3VSVCq8F6mbzGVIk5z-2GkQ1kxqsPLsnd0DdKmAk05fG00GQTLGahBRodz_JZ9HN3irgRN3w8F4L6gbc9EKsFC1EnPZe3GQyto9asWeLJk&__tn__=%2CO%2CP-R написав Порошенко у соцмережах. Джерело: https://censor.net/ua/n3603762
Там такий грошовий конвеєр, що під час миру й за століття не заробиш.
аятоллапрезидент Трамп об@л. Слава Украине!
Політика це завжди бруд, інтриги і лицемірство.
Навіть посадок не потрібно там випалювати - пустеля....
Якщо Іран бомбане їм скважити та НПЗ, ***** отримає ринок, згодний платити високу ціну.
Нам то треба?
лохпересічний донатить всегда