Украина по запросу США предоставит необходимые средства и специалистов для защиты от "Шахедов" на Ближнем Востоке, - Зеленский
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке, Зеленский распорядился предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Запрос от США
"Украина получила запрос от Соединенных Штатов о конкретной поддержке в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока", - сообщил президент.
Украина предоставит средства и специалистов
Зеленский отметил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность.
"Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей. Слава Украине!" - отметил президент.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе.
- Зеленский впоследствии заявил, что Великобритания не делала прямых запросов о привлечении украинских экспертов к сбиванию иранских дронов в Персидском заливе.
Що інформація про вичерпання в Ірану вогневих засобів й озброєння повітряного терору - не вірна. І з цим щось потрібно робити.
Бо витрачати армії США більше $1 млрд. на день війни з аятолами довго не вийде, - проміжні вибори в Конгрес "на носі".
Там такий грошовий конвеєр, що під час миру й за століття не заробиш.