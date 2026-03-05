РУС
Новости Иран атаковал базы США
785 22

Украина по запросу США предоставит необходимые средства и специалистов для защиты от "Шахедов" на Ближнем Востоке, - Зеленский

Зеленский о помощи в сбивании шахидов на Ближнем Востоке

Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке, Зеленский распорядился предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Запрос от США

"Украина получила запрос от Соединенных Штатов о конкретной поддержке в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока", - сообщил президент.

Читайте также: Мир не готов к массированным атакам иранскими дронами. Требуется модернизация систем, - Зеленский

Украина предоставит средства и специалистов

Зеленский отметил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность.

"Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей. Слава Украине!" - отметил президент.

Читайте: Украина готова помочь сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке в обмен на перемирие с РФ, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Великобритания хочет привлечь специалистов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе.
  • Зеленский впоследствии заявил, что Великобритания не делала прямых запросов о привлечении украинских экспертов к сбиванию иранских дронов в Персидском заливе.

клоун який вважає себе Порошенком.
05.03.2026 19:55 Ответить
Ідіот чи що? Остап, тебе несе від синтетики чи це щось нове? Оце зелене одоробло швидше розвалить країну ніж пукін🤦
05.03.2026 19:55 Ответить
Ще втягує в чужу війну ,треба в Україні завершити війну а не допомогати 15 країнам з Іраном ,тобі хтось допоміг закрити небо у 2022?Обіцянки одні...
05.03.2026 19:56 Ответить
тобто америкоси послали нас на *** з озброєнням а ми їм за це спіціалістів? нам самим цих спеціалістиів вистачає чи війна вже закінчилась?
05.03.2026 19:57 Ответить
а куди амери повинні були послати, з такої дипломатією. Томагавком не бахнули, і то добре .
05.03.2026 20:09 Ответить
Тобто, у нас небо на замку? Ця гнида це зробить в ущерб нам та за рахунок життів українців.
05.03.2026 19:57 Ответить
свого чудового дружбана міндича, як спєціалізда по захисту від шахедів, причому всього і вся, зелічка буде в аренду по всьому світу здавати ))
05.03.2026 19:59 Ответить
Ох як сраку свербить догодити принцам! Багато в тебе там нерухомості за двушки куплені гнидо? Мабуть багато
05.03.2026 20:00 Ответить
Понятно. Скоро видео с иранского фронта, возможно даже приезд самого верховного.
05.03.2026 20:00 Ответить
Рятуй Запоріжжя, козел.
05.03.2026 20:00 Ответить
нахера? скільки там за зєлєнського у відсотках проголосувало?
05.03.2026 20:04 Ответить
Нє щоб сказати - це не моя війна, якби Байден був президентом, вона не розпочалась би.
05.03.2026 20:03 Ответить
Мадяра туди треба відправити
05.03.2026 20:03 Ответить
Якщо Америка запросила допомогу у боротьбі з іранськими БПЛА, то це означає, що весь той "близькосхідний дощ" - надовго.
Що інформація про вичерпання в Ірану вогневих засобів й озброєння повітряного терору - не вірна. І з цим щось потрібно робити.
Бо витрачати армії США більше $1 млрд. на день війни з аятолами довго не вийде, - проміжні вибори в Конгрес "на носі".
05.03.2026 20:05 Ответить
Надасть американцям їх же кулемети браунінг, чи шо.
05.03.2026 20:08 Ответить
Віддай їм Коломойського для початку.
05.03.2026 20:08 Ответить
Да. А в ответ - плевок в лицо. Конечно поможем. Бл...
05.03.2026 20:10 Ответить
А що там по голосуванню в МАГАТЕ? Хто за , хто проти , хто втримався?
05.03.2026 20:12 Ответить
Головне не забудь подякувати Трампу,як уже осточортів цей цирк з двома клоунами нарцисами.
05.03.2026 20:12 Ответить
Зеленському до дупи боротьба з шахедами що в Україні, що в Ірані. Йому головне щоб потрібні фірми отримали побільше контрактів.
Там такий грошовий конвеєр, що під час миру й за століття не заробиш.
05.03.2026 20:12 Ответить
Трампушка цього полезного ідіота назвав "Барнумом", а це не просто начальник цирка уродів, це в США "король надувательства". П.С. За допомогу Зелька отримає черговий собачій хер.
05.03.2026 20:13 Ответить
А що в Тромба вже закінчились карти що вони просять Зеленського допомоги?
05.03.2026 20:13 Ответить
 
 