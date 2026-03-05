Украина по запросу США предоставит необходимые средства и специалистов для защиты от "Шахедов" на Ближнем Востоке, - Зеленский

Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке, Зеленский распорядился предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Запрос от США

"Украина получила запрос от Соединенных Штатов о конкретной поддержке в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока", - сообщил президент.

Украина предоставит средства и специалистов

Зеленский отметил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность.

"Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей. Слава Украине!" - отметил президент.

Что предшествовало?