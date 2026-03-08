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Новости Видео Индустрия дронов
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"Украинцы нас прикроют": Fox News после скандала выпустил новый сюжет об украинских беспилотниках. ВИДЕО

Американский телеканал Fox News выпустил новый сюжет о боевых беспилотниках после того, как в предыдущем выпуске украинский дрон STING выдали за часть "высокотехнологичного арсенала США".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эфир телеканала Fox News. 

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Новый сюжет рассказывает об украинских дронах 

В новом сюжете телеканал снова показал дроны Wild Hornets, только теперь рассказал все как есть: что это передовая украинская технология, созданная для борьбы с роями иранских дронов, которые запускает Россия.

"Украинцы нас прикроют. Они создали самые современные технологии борьбы с дронами, противодействуя роям иранских беспилотников с момента, когда Путин начал вторжение", - заявил ведущий Джесс Уотерс.

В выпуске ведущий говорит, что украинские дроны Wild Hornets "быстрые, маневренные и относительно дешевые".

"Зеленский сказал, что хочет помочь. Может, он предложит нам эти Wild Hornets. Украинцы сконструировали эти красивые, дешевые, быстрые и маневренные дроны-камикадзе", - отметил Уотерс.

Читайте также: США и Катар хотят купить украинские дроны для сбивания "шахидов", - Reuters

Что предшествовало

Напомним, что накануне украинская команда разработчиков беспилотников "Дикі Шершні" / Wild Hornets заявила, что американский телеканал Fox News использовал в своем сюжете видео их дрона-перехватчика, но не упомянул о его украинском происхождении.

Смотрите также: Дрон-перехватчик Sting сбивает "шахеды" с эффективностью до 90%, - "Дикі Шершні". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5319) США (29551) телевидение (888) Дикие шершни (283) перехватчик (115)
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Топ комментарии
+47
После этой войны престиж Украины в мире поднимется без всяких сомнений и нужно будет это максимально использовать. А ребятам из "Дикі Шершні" огромное спасибо от имени всех, чьи жизни они спасли своими светлыми головами и умелыми руками.
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08.03.2026 00:24 Ответить
+37
ого... маемо карти!! Схоже навіть і козирі??!
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08.03.2026 00:22 Ответить
+28
А хто по вашому повинен супроводжувати і охороняти банківські цінності двірник?
Служба охорони в банках - це силовики які вийшли на пенсію. І не пишіть та не розповсюджуйте дурню, якщо ви не працюєте на парашу. Орбан був проти України вже тоді як Зеленський ще в кремлі гастролював. А всю виборчу кампанію орбан будує на ненависті до України. І ця провокація орбана пов'язана з виборами. А валюту Ощадний банк кожного тижня завозить з Австрії до України бо Нацбанк друкує тільки гривню, долари не друкує. А українці кожного місяця купують по 1 млрд валюти, її десь потрібно взяти. Тому державний Ощадний банк купує валюту у Райффайзен банку в Австрії. Ви не помітили що але австрійська поліція і митниця не зупинили. Якби там було відмивання грошей хіба вони їх випустили б? А тільки дебільний орбан нацькував антитерористичний підрозділ. Якщо це відмивання грошей то мала б працювати структура яка бореться з відмиванням.
Тому не розповсюджуйте маячню бо цим самим ви працюєте проти України на наших ворогів, а саме на орбана і рашистів.
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08.03.2026 01:39 Ответить
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ого... маемо карти!! Схоже навіть і козирі??!
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08.03.2026 00:22 Ответить
"Зеленський сказав, що хоче допомогти. Може він запропонує нам ці Wild Hornets. Українці сконструювали ці красиві, дешеві, швидкі та маневрені дрони-камікадзе", - зазначив Вотерс Джерело: https://censor.net/ua/v3604117
Канєчно, канєчно, тільки спочаику давайте підпишемо угоду на 50% копалин США для компенсації збитків України отриманих в результаті недотримання США своїх Будапештських зобов'язань.
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08.03.2026 15:09 Ответить
После этой войны престиж Украины в мире поднимется без всяких сомнений и нужно будет это максимально использовать. А ребятам из "Дикі Шершні" огромное спасибо от имени всех, чьи жизни они спасли своими светлыми головами и умелыми руками.
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08.03.2026 00:24 Ответить
КАцапе! Так ти ж тут менше двох місяців! Здрисни до "ВнутріМКАДдя", і тут не "відсвічуй"... Передай куратору, що тебе вже "розкусили" - навіть під канадським ВПН...
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08.03.2026 08:57 Ответить
Кацапе, дивись не лусни від сміху! А ні, ЛУСНИ!
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08.03.2026 09:16 Ответить
А фантазери йому ще й налайкали.
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08.03.2026 09:18 Ответить
От лохи. А могли би роками розповідати що Зєлємскій вбив брата і навіть не вибачитись.
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08.03.2026 00:25 Ответить
Лапін маніпулює. Це не робить йому честі. Хіба як ***** пішло війною у 22-му орбан не стягнув війська до кордону з Україною? А проти обрізаного членства в ЄС виступили більшість країн Європейського Союзу, в першу чергу Німеччина.
Щоб не ляпати дурню пошліть лапіна на курси з банківської справи може зрозуміє де беруться готівкові долари і євро в касах банків. Ну і золоті злитки, які він купує в українських банках.
Я розумію що він в опозиції до зеленського, я також. Але здоровий глузд втрачати не треба.
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08.03.2026 00:44 Ответить
є одне питання - до ВІКІПЕДІЇ та біографіі того інкасатора ...
А так справді можна з вами погодитись якби не той ГЕНЕРАЛ-МАЙОР присвоєний Зєлєй та його біграфія ..
Тільки одно виправдовує Вашу підозру у маніпулуюванні ЗеЄрмаківські зазвичай БРИГАДНІ ГЕНЕРАЛИ

А ще - Лапін теж видав версію, спираючись лиш на цікавого інкасатора , а ще Лапін адвокат за фахом !!!
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08.03.2026 01:04 Ответить
А хто по вашому повинен супроводжувати і охороняти банківські цінності двірник?
Служба охорони в банках - це силовики які вийшли на пенсію. І не пишіть та не розповсюджуйте дурню, якщо ви не працюєте на парашу. Орбан був проти України вже тоді як Зеленський ще в кремлі гастролював. А всю виборчу кампанію орбан будує на ненависті до України. І ця провокація орбана пов'язана з виборами. А валюту Ощадний банк кожного тижня завозить з Австрії до України бо Нацбанк друкує тільки гривню, долари не друкує. А українці кожного місяця купують по 1 млрд валюти, її десь потрібно взяти. Тому державний Ощадний банк купує валюту у Райффайзен банку в Австрії. Ви не помітили що але австрійська поліція і митниця не зупинили. Якби там було відмивання грошей хіба вони їх випустили б? А тільки дебільний орбан нацькував антитерористичний підрозділ. Якщо це відмивання грошей то мала б працювати структура яка бореться з відмиванням.
Тому не розповсюджуйте маячню бо цим самим ви працюєте проти України на наших ворогів, а саме на орбана і рашистів.
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08.03.2026 01:39 Ответить
Вам лінь найти досье на того інксатора генерал-майора, котрого дав йому Єрмак- я пошукаю сама -перевірю Лапіна
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08.03.2026 02:29 Ответить
Атєц радной, а якого біса бабло і золотішко везли в Сербію? Ну і багато ви в банках бачили інкасаторів зашкварених генерал-майорів сбу? Та і решта інкасаторів викликають питання.
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08.03.2026 04:09 Ответить
Прпо те що ці "інкасатори" були на дорозі у Сербію вже забув? То може ще нагадати в яких упаковках має перевозитись баківське золото? (хоча що нагадати тому хто цього і не знає.)
І накінець: А де документи, державні, котрі би свідчили що це саме державні гроші, а не чорний нал?
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08.03.2026 07:41 Ответить
1.5 ярда Нацбанк за погодженням з ВР дозволу вивести за кордон різним фірмам -Пінчука і т.д. тепер партіями завозять назад. Вивезли по 40, завезли по 45. 500 лямів гривнів в кишеню. Генерал, напевне, єдиний знав весь маршрут.
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08.03.2026 08:32 Ответить
Й головне ДО ЧОГО ТУТ ...баний ОРБАН зі стягненими військами у 22-му? він не забезпечив парад вовці зі ніціалами його на танках рашки ZVO ?
ОРБАН **** НА ВИБОРАХ ВИКОРИСТОВУЄ ВИСЕРИ ЗЕ НА СВОЮ КОРИСТЬ - крапка
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08.03.2026 01:08 Ответить
Я розумію що ЗЕ не може сказати щось подібне про Трампа , а на Орбана може - без бюджету україну лишити ...Є міжнародні правила . То давайте Буданов почне животи рашистських генералів на перемовинах тролити - мені дивно таке від Вас читати
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08.03.2026 01:11 Ответить
Гончар, гнида ти прокацаплена. Таке враження що під твоїм ніком або латиніна, або Люся арестович криється
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08.03.2026 16:03 Ответить
Той генерал-майор Кузнецов ніякий не агент і його ніхто не арештовував. Не піддавайтесь на фейки, перевіряйте інформацію. Агент фсб дмитро козюра який зараз під арештом і параша кожного разу включає його у списки на обмін але наші його не видають.
А до чого орбан з військами на кордоні з Україною то уважно подивіться ще раз лапіна.
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08.03.2026 02:09 Ответить
це Вам швець розповів / а мені він відповів після виходу свого блогу - подивився біографію цього генеар-майора наданого Єрмаком
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08.03.2026 02:25 Ответить
Генерал Ягун.
https://m.youtube.com/watch?v=VGSLCrpMUNg&pp=0gcJCY4Bo7VqN5tD
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08.03.2026 02:51 Ответить
Слухайте дуже уважно що каже генерал Ягун і видаліть всі свої фейки. Інакше я буду змушений звернутись до адміністратора щоб видалив вам з чату за розповсюдження фейків і роботу на орбана і путіна - ворогів України.
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08.03.2026 03:20 Ответить
Воно йому не дуже то допоможе.
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08.03.2026 03:43 Ответить
Ви дивились відео Лапіна? Впевнена, що ні.
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08.03.2026 07:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6sEe1U5vk9Q&t=19s

Лапін-Луценко тема інкасатора - бесіда на 6 год пізніше
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08.03.2026 01:26 Ответить
Взагалі то США звернулись до України з проханням допомогти. Але рижий так і цей ведучий кажуть що Зеленський хоче допомогти, наче це його ініціатива. А сказати що США просили Україну принизливо?
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08.03.2026 00:28 Ответить
Скоро зе потролить й Трампа -за ним станеться
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08.03.2026 00:32 Ответить
Не факт що рудий покидьок не бомбитиме Україну,бо рашка йому не заважає((
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08.03.2026 00:47 Ответить
яке відношення до цих дронів має маріонетковий шут зеленський?
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08.03.2026 01:29 Ответить
то може за це нам нарешті дадуть патріоти і прикриють? чи корисні копалини сша??
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08.03.2026 01:43 Ответить
Скажуть велике дякую і пішли ***** - як британцям зараз.
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08.03.2026 02:56 Ответить
Тоді не треба їм нічого давати
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08.03.2026 03:20 Ответить
Та є у США чим збивати ті шахеди. Купа ЗРК, А10. Просто це технологічніше і в десятки разів дорожче.
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08.03.2026 04:15 Ответить
Іронічна іронія.
Але ситуація дуже сприятлива для нас, гроші лишніми не бувають, добити корешів ***** треба, підтримувати лояльність Трампа до України треба. Крім того, може вдасться розвернути виробництво дронів в США з іх ресурсами.
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08.03.2026 03:46 Ответить
Всі ******* історію успіху, ніхто не любить невдах.
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08.03.2026 04:47 Ответить
Потрібно пропонувати США технологію виготовлення цих дронів та їх застосування в обмін на технологію виготовлення ракет до петріот-а то в нас установки для запуску ракет є --- а ракет вже нема-а технологію і ліцензію на виготовлення Трамп нам не дає
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08.03.2026 05:40 Ответить
Собачі пеніси звичні для тебе, кацапе.
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08.03.2026 08:03 Ответить
Аргументація по тіпу "сам дурак"... Це ти про пеніс за Будапештський меморандум? Та ні, РФ отримала ядерку, стратегічну авіацію, ракети, а ми той, собачий хер.
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08.03.2026 08:37 Ответить
Ти вже не перший раз палишся на антиукраїнських наративах.
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08.03.2026 09:16 Ответить
А чому, коли він це каже, то не вживає "Президент України" або "Пан"??? Вони ж не кажуть просто "трамп" чи "стармер"? Обов'язково ставлять ""президент" або "прем'єр-міністр" перед прізвищем.
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08.03.2026 09:02 Ответить
Ні, немає такої обов'язковості. В дипломатії та офіційному спілкуванні - так, але в новинах і т.д. - далеко не завжди.
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08.03.2026 09:19 Ответить
Скільки не слухав новин на різних англомовних каналах - ведучі та їхні гості ЗАВЖДИ ставлять назву посади перед прізвищем.
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08.03.2026 10:54 Ответить
То ми тепер їх ще й в Ірані маємо прикривати, коли вони вже нам ані далекобійної зброї і навіть грошей не дають, не кажучи вже про участь у війні, бо путлер вимагає від всього НАТО відкату до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми. І безпеку нам гарантували вони, коли ми відмовлялись від ядерної зброї, а не навпаки.
І взагалі, все більше здається, що війни через те, що у керманичів їде дах від безкарності. І через те, що, наприклад, керманичі надрукували багато грошей і скупили фонду, акції самі у себе прямо з друкарських верстатів, за рахунок всього світу, всіх людей, щоб стати трильйонерами, а коли от як зараз, стає зрозуміло, що перестарались і що це бульбашка, починають страшні війни, щоб на них все списати. І хочуть бійню чужими руками.
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08.03.2026 09:21 Ответить
Поки ми мріяли про нату, нату вже саму потрібно рятувати
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08.03.2026 16:03 Ответить
Везде вранье! И когда поумирают деды 55+, и останутся жертвы ковида и дистанционки, тогда такие товарищи развернуться на всю свою мощь!
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09.03.2026 04:48 Ответить
 
 