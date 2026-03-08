"Украинцы нас прикроют": Fox News после скандала выпустил новый сюжет об украинских беспилотниках. ВИДЕО
Американский телеканал Fox News выпустил новый сюжет о боевых беспилотниках после того, как в предыдущем выпуске украинский дрон STING выдали за часть "высокотехнологичного арсенала США".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эфир телеканала Fox News.
Новый сюжет рассказывает об украинских дронах
В новом сюжете телеканал снова показал дроны Wild Hornets, только теперь рассказал все как есть: что это передовая украинская технология, созданная для борьбы с роями иранских дронов, которые запускает Россия.
"Украинцы нас прикроют. Они создали самые современные технологии борьбы с дронами, противодействуя роям иранских беспилотников с момента, когда Путин начал вторжение", - заявил ведущий Джесс Уотерс.
В выпуске ведущий говорит, что украинские дроны Wild Hornets "быстрые, маневренные и относительно дешевые".
"Зеленский сказал, что хочет помочь. Может, он предложит нам эти Wild Hornets. Украинцы сконструировали эти красивые, дешевые, быстрые и маневренные дроны-камикадзе", - отметил Уотерс.
Что предшествовало
Напомним, что накануне украинская команда разработчиков беспилотников "Дикі Шершні" / Wild Hornets заявила, что американский телеканал Fox News использовал в своем сюжете видео их дрона-перехватчика, но не упомянул о его украинском происхождении.
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Канєчно, канєчно, тільки спочаику давайте підпишемо угоду на 50% копалин США для компенсації збитків України отриманих в результаті недотримання США своїх Будапештських зобов'язань.
Щоб не ляпати дурню пошліть лапіна на курси з банківської справи може зрозуміє де беруться готівкові долари і євро в касах банків. Ну і золоті злитки, які він купує в українських банках.
Я розумію що він в опозиції до зеленського, я також. Але здоровий глузд втрачати не треба.
А так справді можна з вами погодитись якби не той ГЕНЕРАЛ-МАЙОР присвоєний Зєлєй та його біграфія ..
Тільки одно виправдовує Вашу підозру у маніпулуюванні ЗеЄрмаківські зазвичай БРИГАДНІ ГЕНЕРАЛИ
А ще - Лапін теж видав версію, спираючись лиш на цікавого інкасатора , а ще Лапін адвокат за фахом !!!
Служба охорони в банках - це силовики які вийшли на пенсію. І не пишіть та не розповсюджуйте дурню, якщо ви не працюєте на парашу. Орбан був проти України вже тоді як Зеленський ще в кремлі гастролював. А всю виборчу кампанію орбан будує на ненависті до України. І ця провокація орбана пов'язана з виборами. А валюту Ощадний банк кожного тижня завозить з Австрії до України бо Нацбанк друкує тільки гривню, долари не друкує. А українці кожного місяця купують по 1 млрд валюти, її десь потрібно взяти. Тому державний Ощадний банк купує валюту у Райффайзен банку в Австрії. Ви не помітили що але австрійська поліція і митниця не зупинили. Якби там було відмивання грошей хіба вони їх випустили б? А тільки дебільний орбан нацькував антитерористичний підрозділ. Якщо це відмивання грошей то мала б працювати структура яка бореться з відмиванням.
Тому не розповсюджуйте маячню бо цим самим ви працюєте проти України на наших ворогів, а саме на орбана і рашистів.
І накінець: А де документи, державні, котрі би свідчили що це саме державні гроші, а не чорний нал?
ОРБАН **** НА ВИБОРАХ ВИКОРИСТОВУЄ ВИСЕРИ ЗЕ НА СВОЮ КОРИСТЬ - крапка
А до чого орбан з військами на кордоні з Україною то уважно подивіться ще раз лапіна.
https://m.youtube.com/watch?v=VGSLCrpMUNg&pp=0gcJCY4Bo7VqN5tD
Лапін-Луценко тема інкасатора - бесіда на 6 год пізніше
Але ситуація дуже сприятлива для нас, гроші лишніми не бувають, добити корешів ***** треба, підтримувати лояльність Трампа до України треба. Крім того, може вдасться розвернути виробництво дронів в США з іх ресурсами.
І взагалі, все більше здається, що війни через те, що у керманичів їде дах від безкарності. І через те, що, наприклад, керманичі надрукували багато грошей і скупили фонду, акції самі у себе прямо з друкарських верстатів, за рахунок всього світу, всіх людей, щоб стати трильйонерами, а коли от як зараз, стає зрозуміло, що перестарались і що це бульбашка, починають страшні війни, щоб на них все списати. І хочуть бійню чужими руками.