"Украинцы нас прикроют": Fox News после скандала выпустил новый сюжет об украинских беспилотниках. ВИДЕО

Американский телеканал Fox News выпустил новый сюжет о боевых беспилотниках после того, как в предыдущем выпуске украинский дрон STING выдали за часть "высокотехнологичного арсенала США".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эфир телеканала Fox News.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Новый сюжет рассказывает об украинских дронах

В новом сюжете телеканал снова показал дроны Wild Hornets, только теперь рассказал все как есть: что это передовая украинская технология, созданная для борьбы с роями иранских дронов, которые запускает Россия.

"Украинцы нас прикроют. Они создали самые современные технологии борьбы с дронами, противодействуя роям иранских беспилотников с момента, когда Путин начал вторжение", - заявил ведущий Джесс Уотерс.

В выпуске ведущий говорит, что украинские дроны Wild Hornets "быстрые, маневренные и относительно дешевые".

"Зеленский сказал, что хочет помочь. Может, он предложит нам эти Wild Hornets. Украинцы сконструировали эти красивые, дешевые, быстрые и маневренные дроны-камикадзе", - отметил Уотерс.

Читайте также: США и Катар хотят купить украинские дроны для сбивания "шахидов", - Reuters

Что предшествовало

Напомним, что накануне украинская команда разработчиков беспилотников "Дикі Шершні" / Wild Hornets заявила, что американский телеканал Fox News использовал в своем сюжете видео их дрона-перехватчика, но не упомянул о его украинском происхождении.

Смотрите также: Дрон-перехватчик Sting сбивает "шахеды" с эффективностью до 90%, - "Дикі Шершні". ВИДЕО