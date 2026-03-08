"Українці нас прикриють": Fox News після скандалу випустив новий сюжет про українські безпілотники. ВIДЕО

Американський телеканал Fox News випустив новий сюжет про бойові безпілотники після того, як у попередньому випуску український дрон STING видали за частину "високотехнологічного арсеналу США".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ефір на телеканалі Fox News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Новий сюжет розповідає про українські дрони

У новому сюжеті телеканал знову показав дрони Wild Hornets, тільки тепер розповів все, як є: що це передова українська технологія, створена для боротьби з роями іранських дронів, які запускає Росія.

"Українці нас прикриють. Вони створили найсучасніші технології боротьби з дронами, протидіючи роям іранських безпілотників із моменту, коли Путін розпочав вторгнення",- заявив ведучий Джесс Вотерс.

У випуску ведучий говорить, що українські дрони Wild Hornets "швидкі, маневрені та відносно дешеві".

"Зеленський сказав, що хоче допомогти. Може він запропонує нам ці Wild Hornets. Українці сконструювали ці красиві, дешеві, швидкі та маневрені дрони-камікадзе", - зазначив Вотерс.

Читайте також: США і Катар хочуть купити українські дрони для збиття "шахедів", - Reuters

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні українська команда розробників безпілотників "Дикі Шершні" / Wild Hornets заявила, що американський телеканал Fox News використав у своєму сюжеті відео їхнього дрона-перехоплювача, але не згадав про його українське походження.

Дивіться також: Дрон-перехоплювач Sting збиває "Шахеди" з ефективністю до 90%, - "Дикі Шершні". ВIДЕО