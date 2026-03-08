"Українці нас прикриють": Fox News після скандалу випустив новий сюжет про українські безпілотники. ВIДЕО
Американський телеканал Fox News випустив новий сюжет про бойові безпілотники після того, як у попередньому випуску український дрон STING видали за частину "високотехнологічного арсеналу США".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ефір на телеканалі Fox News.
Новий сюжет розповідає про українські дрони
У новому сюжеті телеканал знову показав дрони Wild Hornets, тільки тепер розповів все, як є: що це передова українська технологія, створена для боротьби з роями іранських дронів, які запускає Росія.
"Українці нас прикриють. Вони створили найсучасніші технології боротьби з дронами, протидіючи роям іранських безпілотників із моменту, коли Путін розпочав вторгнення",- заявив ведучий Джесс Вотерс.
У випуску ведучий говорить, що українські дрони Wild Hornets "швидкі, маневрені та відносно дешеві".
"Зеленський сказав, що хоче допомогти. Може він запропонує нам ці Wild Hornets. Українці сконструювали ці красиві, дешеві, швидкі та маневрені дрони-камікадзе", - зазначив Вотерс.
Що передувало
Нагадаємо, що напередодні українська команда розробників безпілотників "Дикі Шершні" / Wild Hornets заявила, що американський телеканал Fox News використав у своєму сюжеті відео їхнього дрона-перехоплювача, але не згадав про його українське походження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Канєчно, канєчно, тільки спочаику давайте підпишемо угоду на 50% копалин США для компенсації збитків України отриманих в результаті недотримання США своїх Будапештських зобов'язань.
Щоб не ляпати дурню пошліть лапіна на курси з банківської справи може зрозуміє де беруться готівкові долари і євро в касах банків. Ну і золоті злитки, які він купує в українських банках.
Я розумію що він в опозиції до зеленського, я також. Але здоровий глузд втрачати не треба.
А так справді можна з вами погодитись якби не той ГЕНЕРАЛ-МАЙОР присвоєний Зєлєй та його біграфія ..
Тільки одно виправдовує Вашу підозру у маніпулуюванні ЗеЄрмаківські зазвичай БРИГАДНІ ГЕНЕРАЛИ
А ще - Лапін теж видав версію, спираючись лиш на цікавого інкасатора , а ще Лапін адвокат за фахом !!!
Служба охорони в банках - це силовики які вийшли на пенсію. І не пишіть та не розповсюджуйте дурню, якщо ви не працюєте на парашу. Орбан був проти України вже тоді як Зеленський ще в кремлі гастролював. А всю виборчу кампанію орбан будує на ненависті до України. І ця провокація орбана пов'язана з виборами. А валюту Ощадний банк кожного тижня завозить з Австрії до України бо Нацбанк друкує тільки гривню, долари не друкує. А українці кожного місяця купують по 1 млрд валюти, її десь потрібно взяти. Тому державний Ощадний банк купує валюту у Райффайзен банку в Австрії. Ви не помітили що але австрійська поліція і митниця не зупинили. Якби там було відмивання грошей хіба вони їх випустили б? А тільки дебільний орбан нацькував антитерористичний підрозділ. Якщо це відмивання грошей то мала б працювати структура яка бореться з відмиванням.
Тому не розповсюджуйте маячню бо цим самим ви працюєте проти України на наших ворогів, а саме на орбана і рашистів.
І накінець: А де документи, державні, котрі би свідчили що це саме державні гроші, а не чорний нал?
ОРБАН **** НА ВИБОРАХ ВИКОРИСТОВУЄ ВИСЕРИ ЗЕ НА СВОЮ КОРИСТЬ - крапка
А до чого орбан з військами на кордоні з Україною то уважно подивіться ще раз лапіна.
https://m.youtube.com/watch?v=VGSLCrpMUNg&pp=0gcJCY4Bo7VqN5tD
Лапін-Луценко тема інкасатора - бесіда на 6 год пізніше
Але ситуація дуже сприятлива для нас, гроші лишніми не бувають, добити корешів ***** треба, підтримувати лояльність Трампа до України треба. Крім того, може вдасться розвернути виробництво дронів в США з іх ресурсами.
І взагалі, все більше здається, що війни через те, що у керманичів їде дах від безкарності. І через те, що, наприклад, керманичі надрукували багато грошей і скупили фонду, акції самі у себе прямо з друкарських верстатів, за рахунок всього світу, всіх людей, щоб стати трильйонерами, а коли от як зараз, стає зрозуміло, що перестарались і що це бульбашка, починають страшні війни, щоб на них все списати. І хочуть бійню чужими руками.