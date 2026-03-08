УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5766 відвідувачів онлайн
Новини Відео Індустрія дронів
15 624 47

"Українці нас прикриють": Fox News після скандалу випустив новий сюжет про українські безпілотники. ВIДЕО

Американський телеканал Fox News випустив новий сюжет про бойові безпілотники після того, як у попередньому випуску український дрон STING видали за частину "високотехнологічного арсеналу США".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ефір на телеканалі Fox News. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Новий сюжет розповідає про українські дрони 

У новому сюжеті телеканал знову показав дрони Wild Hornets, тільки тепер розповів все, як є: що це передова українська технологія, створена для боротьби з роями іранських дронів, які запускає Росія.

"Українці нас прикриють. Вони створили найсучасніші технології боротьби з дронами, протидіючи роям іранських безпілотників із моменту, коли Путін розпочав вторгнення",- заявив ведучий Джесс Вотерс.

У випуску ведучий говорить, що українські дрони Wild Hornets "швидкі, маневрені та відносно дешеві".

"Зеленський сказав, що хоче допомогти. Може він запропонує нам ці Wild Hornets. Українці сконструювали ці красиві, дешеві, швидкі та маневрені дрони-камікадзе", - зазначив Вотерс.

Читайте також: США і Катар хочуть купити українські дрони для збиття "шахедів", - Reuters

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні українська команда розробників безпілотників "Дикі Шершні" / Wild Hornets заявила, що американський телеканал Fox News використав у своєму сюжеті відео їхнього дрона-перехоплювача, але не згадав про його українське походження.

Дивіться також: Дрон-перехоплювач Sting збиває "Шахеди" з ефективністю до 90%, - "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5963) США (26742) телебачення (1165) Дикі шершні (296) перехоплювач (124)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
После этой войны престиж Украины в мире поднимется без всяких сомнений и нужно будет это максимально использовать. А ребятам из "Дикі Шершні" огромное спасибо от имени всех, чьи жизни они спасли своими светлыми головами и умелыми руками.
показати весь коментар
08.03.2026 00:24 Відповісти
+37
ого... маемо карти!! Схоже навіть і козирі??!
показати весь коментар
08.03.2026 00:22 Відповісти
+28
А хто по вашому повинен супроводжувати і охороняти банківські цінності двірник?
Служба охорони в банках - це силовики які вийшли на пенсію. І не пишіть та не розповсюджуйте дурню, якщо ви не працюєте на парашу. Орбан був проти України вже тоді як Зеленський ще в кремлі гастролював. А всю виборчу кампанію орбан будує на ненависті до України. І ця провокація орбана пов'язана з виборами. А валюту Ощадний банк кожного тижня завозить з Австрії до України бо Нацбанк друкує тільки гривню, долари не друкує. А українці кожного місяця купують по 1 млрд валюти, її десь потрібно взяти. Тому державний Ощадний банк купує валюту у Райффайзен банку в Австрії. Ви не помітили що але австрійська поліція і митниця не зупинили. Якби там було відмивання грошей хіба вони їх випустили б? А тільки дебільний орбан нацькував антитерористичний підрозділ. Якщо це відмивання грошей то мала б працювати структура яка бореться з відмиванням.
Тому не розповсюджуйте маячню бо цим самим ви працюєте проти України на наших ворогів, а саме на орбана і рашистів.
показати весь коментар
08.03.2026 01:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ого... маемо карти!! Схоже навіть і козирі??!
показати весь коментар
08.03.2026 00:22 Відповісти
"Зеленський сказав, що хоче допомогти. Може він запропонує нам ці Wild Hornets. Українці сконструювали ці красиві, дешеві, швидкі та маневрені дрони-камікадзе", - зазначив Вотерс Джерело: https://censor.net/ua/v3604117
Канєчно, канєчно, тільки спочаику давайте підпишемо угоду на 50% копалин США для компенсації збитків України отриманих в результаті недотримання США своїх Будапештських зобов'язань.
показати весь коментар
08.03.2026 15:09 Відповісти
После этой войны престиж Украины в мире поднимется без всяких сомнений и нужно будет это максимально использовать. А ребятам из "Дикі Шершні" огромное спасибо от имени всех, чьи жизни они спасли своими светлыми головами и умелыми руками.
показати весь коментар
08.03.2026 00:24 Відповісти
КАцапе! Так ти ж тут менше двох місяців! Здрисни до "ВнутріМКАДдя", і тут не "відсвічуй"... Передай куратору, що тебе вже "розкусили" - навіть під канадським ВПН...
показати весь коментар
08.03.2026 08:57 Відповісти
Кацапе, дивись не лусни від сміху! А ні, ЛУСНИ!
показати весь коментар
08.03.2026 09:16 Відповісти
А фантазери йому ще й налайкали.
показати весь коментар
08.03.2026 09:18 Відповісти
От лохи. А могли би роками розповідати що Зєлємскій вбив брата і навіть не вибачитись.
показати весь коментар
08.03.2026 00:25 Відповісти
Лапін маніпулює. Це не робить йому честі. Хіба як ***** пішло війною у 22-му орбан не стягнув війська до кордону з Україною? А проти обрізаного членства в ЄС виступили більшість країн Європейського Союзу, в першу чергу Німеччина.
Щоб не ляпати дурню пошліть лапіна на курси з банківської справи може зрозуміє де беруться готівкові долари і євро в касах банків. Ну і золоті злитки, які він купує в українських банках.
Я розумію що він в опозиції до зеленського, я також. Але здоровий глузд втрачати не треба.
показати весь коментар
08.03.2026 00:44 Відповісти
є одне питання - до ВІКІПЕДІЇ та біографіі того інкасатора ...
А так справді можна з вами погодитись якби не той ГЕНЕРАЛ-МАЙОР присвоєний Зєлєй та його біграфія ..
Тільки одно виправдовує Вашу підозру у маніпулуюванні ЗеЄрмаківські зазвичай БРИГАДНІ ГЕНЕРАЛИ

А ще - Лапін теж видав версію, спираючись лиш на цікавого інкасатора , а ще Лапін адвокат за фахом !!!
показати весь коментар
08.03.2026 01:04 Відповісти
А хто по вашому повинен супроводжувати і охороняти банківські цінності двірник?
Служба охорони в банках - це силовики які вийшли на пенсію. І не пишіть та не розповсюджуйте дурню, якщо ви не працюєте на парашу. Орбан був проти України вже тоді як Зеленський ще в кремлі гастролював. А всю виборчу кампанію орбан будує на ненависті до України. І ця провокація орбана пов'язана з виборами. А валюту Ощадний банк кожного тижня завозить з Австрії до України бо Нацбанк друкує тільки гривню, долари не друкує. А українці кожного місяця купують по 1 млрд валюти, її десь потрібно взяти. Тому державний Ощадний банк купує валюту у Райффайзен банку в Австрії. Ви не помітили що але австрійська поліція і митниця не зупинили. Якби там було відмивання грошей хіба вони їх випустили б? А тільки дебільний орбан нацькував антитерористичний підрозділ. Якщо це відмивання грошей то мала б працювати структура яка бореться з відмиванням.
Тому не розповсюджуйте маячню бо цим самим ви працюєте проти України на наших ворогів, а саме на орбана і рашистів.
показати весь коментар
08.03.2026 01:39 Відповісти
Вам лінь найти досье на того інксатора генерал-майора, котрого дав йому Єрмак- я пошукаю сама -перевірю Лапіна
показати весь коментар
08.03.2026 02:29 Відповісти
Атєц радной, а якого біса бабло і золотішко везли в Сербію? Ну і багато ви в банках бачили інкасаторів зашкварених генерал-майорів сбу? Та і решта інкасаторів викликають питання.
показати весь коментар
08.03.2026 04:09 Відповісти
Прпо те що ці "інкасатори" були на дорозі у Сербію вже забув? То може ще нагадати в яких упаковках має перевозитись баківське золото? (хоча що нагадати тому хто цього і не знає.)
І накінець: А де документи, державні, котрі би свідчили що це саме державні гроші, а не чорний нал?
показати весь коментар
08.03.2026 07:41 Відповісти
1.5 ярда Нацбанк за погодженням з ВР дозволу вивести за кордон різним фірмам -Пінчука і т.д. тепер партіями завозять назад. Вивезли по 40, завезли по 45. 500 лямів гривнів в кишеню. Генерал, напевне, єдиний знав весь маршрут.
показати весь коментар
08.03.2026 08:32 Відповісти
Й головне ДО ЧОГО ТУТ ...баний ОРБАН зі стягненими військами у 22-му? він не забезпечив парад вовці зі ніціалами його на танках рашки ZVO ?
ОРБАН **** НА ВИБОРАХ ВИКОРИСТОВУЄ ВИСЕРИ ЗЕ НА СВОЮ КОРИСТЬ - крапка
показати весь коментар
08.03.2026 01:08 Відповісти
Я розумію що ЗЕ не може сказати щось подібне про Трампа , а на Орбана може - без бюджету україну лишити ...Є міжнародні правила . То давайте Буданов почне животи рашистських генералів на перемовинах тролити - мені дивно таке від Вас читати
показати весь коментар
08.03.2026 01:11 Відповісти
Гончар, гнида ти прокацаплена. Таке враження що під твоїм ніком або латиніна, або Люся арестович криється
показати весь коментар
08.03.2026 16:03 Відповісти
Той генерал-майор Кузнецов ніякий не агент і його ніхто не арештовував. Не піддавайтесь на фейки, перевіряйте інформацію. Агент фсб дмитро козюра який зараз під арештом і параша кожного разу включає його у списки на обмін але наші його не видають.
А до чого орбан з військами на кордоні з Україною то уважно подивіться ще раз лапіна.
показати весь коментар
08.03.2026 02:09 Відповісти
це Вам швець розповів / а мені він відповів після виходу свого блогу - подивився біографію цього генеар-майора наданого Єрмаком
показати весь коментар
08.03.2026 02:25 Відповісти
Генерал Ягун.
https://m.youtube.com/watch?v=VGSLCrpMUNg&pp=0gcJCY4Bo7VqN5tD
показати весь коментар
08.03.2026 02:51 Відповісти
Слухайте дуже уважно що каже генерал Ягун і видаліть всі свої фейки. Інакше я буду змушений звернутись до адміністратора щоб видалив вам з чату за розповсюдження фейків і роботу на орбана і путіна - ворогів України.
показати весь коментар
08.03.2026 03:20 Відповісти
Воно йому не дуже то допоможе.
показати весь коментар
08.03.2026 03:43 Відповісти
Ви дивились відео Лапіна? Впевнена, що ні.
показати весь коментар
08.03.2026 07:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6sEe1U5vk9Q&t=19s

Лапін-Луценко тема інкасатора - бесіда на 6 год пізніше
показати весь коментар
08.03.2026 01:26 Відповісти
Взагалі то США звернулись до України з проханням допомогти. Але рижий так і цей ведучий кажуть що Зеленський хоче допомогти, наче це його ініціатива. А сказати що США просили Україну принизливо?
показати весь коментар
08.03.2026 00:28 Відповісти
Скоро зе потролить й Трампа -за ним станеться
показати весь коментар
08.03.2026 00:32 Відповісти
Не факт що рудий покидьок не бомбитиме Україну,бо рашка йому не заважає((
показати весь коментар
08.03.2026 00:47 Відповісти
яке відношення до цих дронів має маріонетковий шут зеленський?
показати весь коментар
08.03.2026 01:29 Відповісти
то може за це нам нарешті дадуть патріоти і прикриють? чи корисні копалини сша??
показати весь коментар
08.03.2026 01:43 Відповісти
Скажуть велике дякую і пішли ***** - як британцям зараз.
показати весь коментар
08.03.2026 02:56 Відповісти
Тоді не треба їм нічого давати
показати весь коментар
08.03.2026 03:20 Відповісти
Та є у США чим збивати ті шахеди. Купа ЗРК, А10. Просто це технологічніше і в десятки разів дорожче.
показати весь коментар
08.03.2026 04:15 Відповісти
Іронічна іронія.
Але ситуація дуже сприятлива для нас, гроші лишніми не бувають, добити корешів ***** треба, підтримувати лояльність Трампа до України треба. Крім того, може вдасться розвернути виробництво дронів в США з іх ресурсами.
показати весь коментар
08.03.2026 03:46 Відповісти
Всі ******* історію успіху, ніхто не любить невдах.
показати весь коментар
08.03.2026 04:47 Відповісти
Потрібно пропонувати США технологію виготовлення цих дронів та їх застосування в обмін на технологію виготовлення ракет до петріот-а то в нас установки для запуску ракет є --- а ракет вже нема-а технологію і ліцензію на виготовлення Трамп нам не дає
показати весь коментар
08.03.2026 05:40 Відповісти
Собачі пеніси звичні для тебе, кацапе.
показати весь коментар
08.03.2026 08:03 Відповісти
Аргументація по тіпу "сам дурак"... Це ти про пеніс за Будапештський меморандум? Та ні, РФ отримала ядерку, стратегічну авіацію, ракети, а ми той, собачий хер.
показати весь коментар
08.03.2026 08:37 Відповісти
Ти вже не перший раз палишся на антиукраїнських наративах.
показати весь коментар
08.03.2026 09:16 Відповісти
А чому, коли він це каже, то не вживає "Президент України" або "Пан"??? Вони ж не кажуть просто "трамп" чи "стармер"? Обов'язково ставлять ""президент" або "прем'єр-міністр" перед прізвищем.
показати весь коментар
08.03.2026 09:02 Відповісти
Ні, немає такої обов'язковості. В дипломатії та офіційному спілкуванні - так, але в новинах і т.д. - далеко не завжди.
показати весь коментар
08.03.2026 09:19 Відповісти
Скільки не слухав новин на різних англомовних каналах - ведучі та їхні гості ЗАВЖДИ ставлять назву посади перед прізвищем.
показати весь коментар
08.03.2026 10:54 Відповісти
То ми тепер їх ще й в Ірані маємо прикривати, коли вони вже нам ані далекобійної зброї і навіть грошей не дають, не кажучи вже про участь у війні, бо путлер вимагає від всього НАТО відкату до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми. І безпеку нам гарантували вони, коли ми відмовлялись від ядерної зброї, а не навпаки.
І взагалі, все більше здається, що війни через те, що у керманичів їде дах від безкарності. І через те, що, наприклад, керманичі надрукували багато грошей і скупили фонду, акції самі у себе прямо з друкарських верстатів, за рахунок всього світу, всіх людей, щоб стати трильйонерами, а коли от як зараз, стає зрозуміло, що перестарались і що це бульбашка, починають страшні війни, щоб на них все списати. І хочуть бійню чужими руками.
показати весь коментар
08.03.2026 09:21 Відповісти
Поки ми мріяли про нату, нату вже саму потрібно рятувати
показати весь коментар
08.03.2026 16:03 Відповісти
Везде вранье! И когда поумирают деды 55+, и останутся жертвы ковида и дистанционки, тогда такие товарищи развернуться на всю свою мощь!
показати весь коментар
09.03.2026 04:48 Відповісти
 
 