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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Український дрон STING показали на Fox News без згадки про Україну: "Дикі Шершні" відреагували

Індустрія дронів

Український дрон STING у сюжеті Fox News без згадки про Україну

Українська команда розробників безпілотників "Дикі Шершні" / Wild Hornets заявила, що американський телеканал Fox News використав у своєму сюжеті відео їхнього дрона-перехоплювача, але не згадав про його українське походження.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на соціальні мережі українських дронарів.

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Український дрон без згадки про Україну

У соцмережі X представники "Дикі Шершні" звернулися до редакції телеканалу з проханням уточнити інформацію. За словами розробників, у сюжеті про "високотехнологічний арсенал США" було показано кадри роботи дрона-перехоплювача STING – безпілотника, створеного українськими інженерами та використаного на фронті в Україні.

"Ми цінуємо, що міжнародні медіа, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу дронів-перехоплювачів. Однак у показаному відео зображено STING – український дрон, розроблений інженерами Wild Hornets", – йдеться у повідомленні команди.

Фрагмент цього ефіру також поширився у соцмережах. Його опублікував ведучий Fox News Джессі Воттерс, який прокоментував сюжет про використання штучного інтелекту на полі бою у війні з Іраном. На відео показано інтерв'ю з експертом з дронів Бреттом Великовичем, а в кадрі праворуч демонструється політ дронів STING в небі над Україною.

Наразі Fox News публічно не відповів на зауваження українських розробників.

  • Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" на Близькому Сході. Він розпорядився надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів.

Також читайте: "Дикі Шершні" продемонстрували бойову роботу проти реактивних БпЛА. ВIДЕО

Автор: 

телебачення (1165) дрони (8405) Дикі шершні (295)
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Топ коментарі
+42
Трампісти - це кацапи західної півкулі. Вони ніколи не визнають, що хтось зміг обійти їх у якихось військових технологіях.
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05.03.2026 21:46 Відповісти
+22
во как, Міхалич!

вкрадений український дрон став "високотехнологічним арсеналом США"

магічний телеканал трампа Фокс ньюс правами інтелектуальної та іншої власності не заморожується+ Гренландій був ваш, а став наш

.
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05.03.2026 21:53 Відповісти
+18
Завтра трампакс скаже, що це він розробив і його зять
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05.03.2026 21:54 Відповісти
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Трампісти - це кацапи західної півкулі. Вони ніколи не визнають, що хтось зміг обійти їх у якихось військових технологіях.
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05.03.2026 21:46 Відповісти
Влучно сказано!
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15.03.2026 20:23 Відповісти
так он воно що - ти у нас "хохол " , а я мав тебе за чемного одесита ((
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05.03.2026 21:52 Відповісти
Яка в дідька іронія у цій ситуації , та на додачу коли це стосовно американців .
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05.03.2026 22:01 Відповісти
Ну і самим себе ображати теж не варто .
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05.03.2026 22:04 Відповісти
для чого плакати, якщо можна в країні юристів подати позов на мільйони ?
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05.03.2026 22:13 Відповісти
а ты типа пся крев?
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05.03.2026 22:58 Відповісти
Із ігр в карти пора переходити у гру в шахи або в нарди! Трамп там чистий ноль...
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05.03.2026 21:53 Відповісти
платинового туза з золотої колоди не виб'єш !

трамп грає тільки в підкидного дурника і.... перемагає !

.
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05.03.2026 21:56 Відповісти
Нарди - це одна з найдревніших східних ігор (Персидська)
Якщо він вліз - то без карт в рукаві йому в нарди не виграти!
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05.03.2026 22:21 Відповісти
Та він, судячи з усього, і в картах не дуже...🤣🤣🤣
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05.03.2026 22:16 Відповісти
Судячи із всього, він грав тільки в очко...
Але "паровоз на мізері" ще не ловив!!!
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05.03.2026 22:25 Відповісти
Зато ловил паровоз в очко)))
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05.03.2026 23:09 Відповісти
во как, Міхалич!

вкрадений український дрон став "високотехнологічним арсеналом США"

магічний телеканал трампа Фокс ньюс правами інтелектуальної та іншої власності не заморожується+ Гренландій був ваш, а став наш

.
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05.03.2026 21:53 Відповісти
Завтра трампакс скаже, що це він розробив і його зять
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05.03.2026 21:54 Відповісти
ні, то не його стиль.

трамп це великі красиві лінкори "типу трамп" із здоровенними гарматами.

.
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05.03.2026 21:58 Відповісти
Не вгадала - "золоті дрони " для "золотого купола " (((
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05.03.2026 22:03 Відповісти
у баб одно на уме.
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05.03.2026 23:13 Відповісти
навіть якщо не зять, то невістка....
Буде потім винувата!
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05.03.2026 21:58 Відповісти
Полюбому можуть ще й запатентувати і заборонити його використання в Україні. Крім того трампістам зараз важливо показувати Україну як якийсь тягар без ручки а не країну яка бореться не тільки за себе а і за весь цивілізований світ. Якби цей дрон Тромб у рашистів взяв, так всі американські телеканали крутили це як велику співпрацю з Сосією, а Х'уйла б запросили в Білий Дурдім як почесного гостя і ще портретів по всій америці наклеїли б.
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05.03.2026 22:18 Відповісти
І червону доріжку суки постелили б.
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05.03.2026 22:58 Відповісти
Це про цю ********** зброю Трамп палакав?))
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05.03.2026 22:04 Відповісти
Про шо ви думали коли називали Українську зброю англійською мовою він почув стінг і може навіть і на думку не спадає що він не їх є 250000 слів українських і шо жодне вам не підійшло патріоти хренови
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05.03.2026 22:04 Відповісти
Так бронюйте назву, мій кореш розповідав про то як вони в цему ххх держ підрозділі jusk розводили на плечіках
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05.03.2026 22:08 Відповісти
сша і деякі європейські країни хочуть знищити не тільки Україну а і згадку про неї. Мало того що голосують в ООН проти українського суверенітету і територіальної цінності, так тепер вже на паралімпійських іграх забороняють українську символіку і даже український правор. І все це робиться мовляв щоб не злити рашистів і не зірвати майбутні ''мірні угоди''. Тепер вже і Орбан заявляє що забере силою український нафтопровід і все що йому ще захочеться. Про що я і попереджав ще рік тому. А саме, якщо Україна піде на поступки і підпише з рашистами якісь угоди да ще й віддасть території то України не буде зовсім. Тоді всі і трампісти і рашисти і навіть європейці порвуть і згризуть Україну повністю і заборонять будь яку згадку про неї. Ще раз, якщо Зеля попробує змінити Конституцію і піти на поступки то це кінець Україні. Далі Тромб з Х'уйлом вже не будуть питати ні Зелю ні українців на референдумі, а просто визнають всі українські території територіями Сосії. Ще й премію міру отримають, мовляв мільйони українців саме такого міра хотіли і ми їм дали
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05.03.2026 22:12 Відповісти
І не дивно, бо це б "кинуло тінь" на рудого "лідера Всесвіту"😂
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05.03.2026 22:14 Відповісти
Там працюють, такі ж журнашлюшкі, як у нас на зелемарафоні...
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05.03.2026 22:32 Відповісти
"понти, понти! как многа в етом звукє, для сєрцов зєліних слілось!"
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05.03.2026 22:50 Відповісти
После многих комментов сделали update:

Readers added context they thought people might want to know

The footage shown isn't an American invention nor recorded in Iran. These are videos showing STING interceptor drones invented and produced in Ukraine by WildHornets intercepting russian shaheed drones https://t.co/vBfsYMF6C4 x.com/wilendhornets/… https://t.co/fGUn8iCCeL wildhornets.com/en/sting-a-hig…
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05.03.2026 23:30 Відповісти
Як свого часу говорило ***** - цап-царап? Ай да гамерика...
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06.03.2026 05:40 Відповісти
Ну ось так США привласнили здобутки собі) Ну неможе якась там Україна мати козирні карти..
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15.03.2026 20:21 Відповісти
 
 