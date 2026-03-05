Український дрон STING показали на Fox News без згадки про Україну: "Дикі Шершні" відреагували
Індустрія дронів
Українська команда розробників безпілотників "Дикі Шершні" / Wild Hornets заявила, що американський телеканал Fox News використав у своєму сюжеті відео їхнього дрона-перехоплювача, але не згадав про його українське походження.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на соціальні мережі українських дронарів.
Український дрон без згадки про Україну
У соцмережі X представники "Дикі Шершні" звернулися до редакції телеканалу з проханням уточнити інформацію. За словами розробників, у сюжеті про "високотехнологічний арсенал США" було показано кадри роботи дрона-перехоплювача STING – безпілотника, створеного українськими інженерами та використаного на фронті в Україні.
"Ми цінуємо, що міжнародні медіа, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу дронів-перехоплювачів. Однак у показаному відео зображено STING – український дрон, розроблений інженерами Wild Hornets", – йдеться у повідомленні команди.
Фрагмент цього ефіру також поширився у соцмережах. Його опублікував ведучий Fox News Джессі Воттерс, який прокоментував сюжет про використання штучного інтелекту на полі бою у війні з Іраном. На відео показано інтерв'ю з експертом з дронів Бреттом Великовичем, а в кадрі праворуч демонструється політ дронів STING в небі над Україною.
Наразі Fox News публічно не відповів на зауваження українських розробників.
- Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" на Близькому Сході. Він розпорядився надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів.
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трамп грає тільки в підкидного дурника і.... перемагає !
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Якщо він вліз - то без карт в рукаві йому в нарди не виграти!
Але "паровоз на мізері" ще не ловив!!!
вкрадений український дрон став "високотехнологічним арсеналом США"
магічний телеканал трампа Фокс ньюс правами інтелектуальної та іншої власності не заморожується+ Гренландій був ваш, а став наш
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трамп це великі красиві лінкори "типу трамп" із здоровенними гарматами.
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Буде потім винувата!
Readers added context they thought people might want to know
The footage shown isn't an American invention nor recorded in Iran. These are videos showing STING interceptor drones invented and produced in Ukraine by WildHornets intercepting russian shaheed drones https://t.co/vBfsYMF6C4 x.com/wilendhornets/… https://t.co/fGUn8iCCeL wildhornets.com/en/sting-a-hig…