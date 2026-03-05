Український дрон STING показали на Fox News без згадки про Україну: "Дикі Шершні" відреагували

Індустрія дронів

Українська команда розробників безпілотників "Дикі Шершні" / Wild Hornets заявила, що американський телеканал Fox News використав у своєму сюжеті відео їхнього дрона-перехоплювача, але не згадав про його українське походження.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на соціальні мережі українських дронарів.

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Український дрон без згадки про Україну

У соцмережі X представники "Дикі Шершні" звернулися до редакції телеканалу з проханням уточнити інформацію. За словами розробників, у сюжеті про "високотехнологічний арсенал США" було показано кадри роботи дрона-перехоплювача STING – безпілотника, створеного українськими інженерами та використаного на фронті в Україні.

"Ми цінуємо, що міжнародні медіа, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу дронів-перехоплювачів. Однак у показаному відео зображено STING – український дрон, розроблений інженерами Wild Hornets", – йдеться у повідомленні команди.

Фрагмент цього ефіру також поширився у соцмережах. Його опублікував ведучий Fox News Джессі Воттерс, який прокоментував сюжет про використання штучного інтелекту на полі бою у війні з Іраном. На відео показано інтерв'ю з експертом з дронів Бреттом Великовичем, а в кадрі праворуч демонструється політ дронів STING в небі над Україною.

Наразі Fox News публічно не відповів на зауваження українських розробників.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" на Близькому Сході. Він розпорядився надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів.

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