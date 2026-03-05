Украинский дрон STING показали на Fox News без упоминания Украины: "Дикие Шершни" отреагировали
Украинская команда разработчиков беспилотников "Дикие Шершни" / Wild Hornets заявила, что американский телеканал Fox News использовал в своем сюжете видео их дрона-перехватчика, но не упомянул о его украинском происхождении.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на социальные сети украинских дронарей.
Украинский дрон без упоминания об Украине
В соцсети X представители "Дикие Шершни" обратились к редакции телеканала с просьбой уточнить информацию. По словам разработчиков, в сюжете о "высокотехнологичном арсенале США" были показаны кадры работы дрона-перехватчика STING – беспилотника, созданного украинскими инженерами и используемого на фронте в Украине.
"Мы ценим, что международные медиа, такие как Fox News, освещают эффективную работу дронов-перехватчиков. Однако в показанном видео изображен STING – украинский дрон, разработанный инженерами Wild Hornets", – говорится в сообщении команды.
Фрагмент этого эфира также распространился в соцсетях. Его опубликовал ведущий Fox News Джесси Уоттерс, который прокомментировал сюжет об использовании искусственного интеллекта на поле боя в войне с Ираном. На видео показано интервью с экспертом по дронам Бреттом Великовичем, а в кадре справа демонстрируется полет дронов STING в небе над Украиной.
Пока Fox News публично не ответил на замечания украинских разработчиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так русня і скаже.
Мовляв, немає у вас нічого з "високої культури і технології", то і зробити ви нічого такого не могли, тому правильно "піндоси" зробили, що не згадали.
трамп грає тільки в підкидного дурника і.... перемагає !
.
Якщо він вліз - то без карт в рукаві йому в нарди не виграти!
Але "паровоз на мізері" ще не ловив!!!
вкрадений український дрон став "високотехнологічним арсеналом США"
магічний телеканал трампа Фокс ньюс правами інтелектуальної та іншої власності не заморожується+ Гренландій був ваш, а став наш
.
трамп це великі красиві лінкори "типу трамп" із здоровенними гарматами.
.
Буде потім винувата!