Украинский дрон STING показали на Fox News без упоминания Украины: "Дикие Шершни" отреагировали

Украинская команда разработчиков беспилотников "Дикие Шершни" / Wild Hornets заявила, что американский телеканал Fox News использовал в своем сюжете видео их дрона-перехватчика, но не упомянул о его украинском происхождении.

Украинский дрон без упоминания об Украине

В соцсети X представители "Дикие Шершни" обратились к редакции телеканала с просьбой уточнить информацию. По словам разработчиков, в сюжете о "высокотехнологичном арсенале США" были показаны кадры работы дрона-перехватчика STING – беспилотника, созданного украинскими инженерами и используемого на фронте в Украине.

"Мы ценим, что международные медиа, такие как Fox News, освещают эффективную работу дронов-перехватчиков. Однако в показанном видео изображен STING – украинский дрон, разработанный инженерами Wild Hornets", – говорится в сообщении команды.

Фрагмент этого эфира также распространился в соцсетях. Его опубликовал ведущий Fox News Джесси Уоттерс, который прокомментировал сюжет об использовании искусственного интеллекта на поле боя в войне с Ираном. На видео показано интервью с экспертом по дронам Бреттом Великовичем, а в кадре справа демонстрируется полет дронов STING в небе над Украиной.

Пока Fox News публично не ответил на замечания украинских разработчиков.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке. Он распорядился предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов.

