3 242 26

Украинский дрон STING показали на Fox News без упоминания Украины: "Дикие Шершни" отреагировали

Украинский дрон STING в сюжете Fox News без упоминания Украины

Украинская команда разработчиков беспилотников "Дикие Шершни" / Wild Hornets заявила, что американский телеканал Fox News использовал в своем сюжете видео их дрона-перехватчика, но не упомянул о его украинском происхождении.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на социальные сети украинских дронарей.

Украинский дрон без упоминания об Украине

В соцсети X представители "Дикие Шершни" обратились к редакции телеканала с просьбой уточнить информацию. По словам разработчиков, в сюжете о "высокотехнологичном арсенале США" были показаны кадры работы дрона-перехватчика STING – беспилотника, созданного украинскими инженерами и используемого на фронте в Украине.

"Мы ценим, что международные медиа, такие как Fox News, освещают эффективную работу дронов-перехватчиков. Однако в показанном видео изображен STING – украинский дрон, разработанный инженерами Wild Hornets", – говорится в сообщении команды.

Фрагмент этого эфира также распространился в соцсетях. Его опубликовал ведущий Fox News Джесси Уоттерс, который прокомментировал сюжет об использовании искусственного интеллекта на поле боя в войне с Ираном. На видео показано интервью с экспертом по дронам Бреттом Великовичем, а в кадре справа демонстрируется полет дронов STING в небе над Украиной.

Пока Fox News публично не ответил на замечания украинских разработчиков.

  • Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке. Он распорядился предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов.

Читайте также: "Дикие Шершни" продемонстрировали боевую работу против реактивных БПЛА. ВИДЕО

Автор: 

телевидение (75) дроны (4865) Дикие шершни (167)
Топ комментарии
+18
Трампісти - це кацапи західної півкулі. Вони ніколи не визнають, що хтось зміг обійти їх у якихось військових технологіях.
05.03.2026 21:46 Ответить
05.03.2026 21:46 Ответить
+6
Із ігр в карти пора переходити у гру в шахи або в нарди! Трамп там чистий ноль...
05.03.2026 21:53 Ответить
05.03.2026 21:53 Ответить
+6
во как, Міхалич!

вкрадений український дрон став "високотехнологічним арсеналом США"

магічний телеканал трампа Фокс ньюс правами інтелектуальної та іншої власності не заморожується+ Гренландій був ваш, а став наш

.
05.03.2026 21:53 Ответить
05.03.2026 21:53 Ответить
Трампісти - це кацапи західної півкулі. Вони ніколи не визнають, що хтось зміг обійти їх у якихось військових технологіях.
05.03.2026 21:46 Ответить
05.03.2026 21:46 Ответить
так он воно що - ти у нас "хохол " , а я мав тебе за чемного одесита ((
05.03.2026 21:52 Ответить
05.03.2026 21:52 Ответить
Іронії не розумієте?
Так русня і скаже.
Мовляв, немає у вас нічого з "високої культури і технології", то і зробити ви нічого такого не могли, тому правильно "піндоси" зробили, що не згадали.
05.03.2026 21:54 Ответить
05.03.2026 21:54 Ответить
Яка в дідька іронія у цій ситуації , та на додачу коли це стосовно американців .
05.03.2026 22:01 Ответить
05.03.2026 22:01 Ответить
Ну не плакати ж над цим.
05.03.2026 22:02 Ответить
05.03.2026 22:02 Ответить
Ну і самим себе ображати теж не варто .
05.03.2026 22:04 Ответить
05.03.2026 22:04 Ответить
для чого плакати, якщо можна в країні юристів подати позов на мільйони ?
05.03.2026 22:13 Ответить
05.03.2026 22:13 Ответить
Із ігр в карти пора переходити у гру в шахи або в нарди! Трамп там чистий ноль...
05.03.2026 21:53 Ответить
05.03.2026 21:53 Ответить
платинового туза з золотої колоди не виб'єш !

трамп грає тільки в підкидного дурника і.... перемагає !

.
05.03.2026 21:56 Ответить
05.03.2026 21:56 Ответить
Нарди - це одна з найдревніших східних ігор (Персидська)
Якщо він вліз - то без карт в рукаві йому в нарди не виграти!
05.03.2026 22:21 Ответить
05.03.2026 22:21 Ответить
👏
05.03.2026 22:16 Ответить
05.03.2026 22:16 Ответить
Та він, судячи з усього, і в картах не дуже...🤣🤣🤣
05.03.2026 22:16 Ответить
05.03.2026 22:16 Ответить
Судячи із всього, він грав тільки в очко...
Але "паровоз на мізері" ще не ловив!!!
05.03.2026 22:25 Ответить
05.03.2026 22:25 Ответить
во как, Міхалич!

вкрадений український дрон став "високотехнологічним арсеналом США"

магічний телеканал трампа Фокс ньюс правами інтелектуальної та іншої власності не заморожується+ Гренландій був ваш, а став наш

.
05.03.2026 21:53 Ответить
05.03.2026 21:53 Ответить
Завтра трампакс скаже, що це він розробив і його зять
05.03.2026 21:54 Ответить
05.03.2026 21:54 Ответить
ні, то не його стиль.

трамп це великі красиві лінкори "типу трамп" із здоровенними гарматами.

.
05.03.2026 21:58 Ответить
05.03.2026 21:58 Ответить
Не вгадала - "золоті дрони " для "золотого купола " (((
05.03.2026 22:03 Ответить
05.03.2026 22:03 Ответить
навіть якщо не зять, то невістка....
Буде потім винувата!
05.03.2026 21:58 Ответить
05.03.2026 21:58 Ответить
Полюбому можуть ще й запатентувати і заборонити його використання в Україні. Крім того трампістам зараз важливо показувати Україну як якийсь тягар без ручки а не країну яка бореться не тільки за себе а і за весь цивілізований світ. Якби цей дрон Тромб у рашистів взяв, так всі американські телеканали крутили це як велику співпрацю з Сосією, а Х'уйла б запросили в Білий Дурдім як почесного гостя і ще портретів по всій америці наклеїли б.
05.03.2026 22:18 Ответить
05.03.2026 22:18 Ответить
Це про цю ********** зброю Трамп палакав?))
05.03.2026 22:04 Ответить
05.03.2026 22:04 Ответить
Про шо ви думали коли називали Українську зброю англійською мовою він почув стінг і може навіть і на думку не спадає що він не їх є 250000 слів українських і шо жодне вам не підійшло патріоти хренови
05.03.2026 22:04 Ответить
05.03.2026 22:04 Ответить
Так бронюйте назву, мій кореш розповідав про то як вони в цему ххх держ підрозділі jusk розводили на плечіках
05.03.2026 22:08 Ответить
05.03.2026 22:08 Ответить
сша і деякі європейські країни хочуть знищити не тільки Україну а і згадку про неї. Мало того що голосують в ООН проти українського суверенітету і територіальної цінності, так тепер вже на паралімпійських іграх забороняють українську символіку і даже український правор. І все це робиться мовляв щоб не злити рашистів і не зірвати майбутні ''мірні угоди''. Тепер вже і Орбан заявляє що забере силою український нафтопровід і все що йому ще захочеться. Про що я і попереджав ще рік тому. А саме, якщо Україна піде на поступки і підпише з рашистами якісь угоди да ще й віддасть території то України не буде зовсім. Тоді всі і трампісти і рашисти і навіть європейці порвуть і згризуть Україну повністю і заборонять будь яку згадку про неї. Ще раз, якщо Зеля попробує змінити Конституцію і піти на поступки то це кінець Україні. Далі Тромб з Х'уйлом вже не будуть питати ні Зелю ні українців на референдумі, а просто визнають всі українські території територіями Сосії. Ще й премію міру отримають, мовляв мільйони українців саме такого міра хотіли і ми їм дали
05.03.2026 22:12 Ответить
05.03.2026 22:12 Ответить
І не дивно, бо це б "кинуло тінь" на рудого "лідера Всесвіту"😂
05.03.2026 22:14 Ответить
05.03.2026 22:14 Ответить
Там працюють, такі ж журнашлюшкі, як у нас на зелемарафоні...
05.03.2026 22:32 Ответить
05.03.2026 22:32 Ответить
 
 