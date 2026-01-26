Новости Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
"Дикие Шершни" продемонстрировали боевую работу против реактивных БПЛА

Бойцы 1020-го зенитного ракетного авиационного полка "Дикие Шершни" продолжают успешно уничтожать вражеские ударные беспилотники, в частности реактивные "Шахеды", с помощью дронов-перехватчиков STING.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении и видео, обнародованном украинскими защитниками в их телеграме.

На опубликованных кадрах зафиксирован момент перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, имеющих реактивный двигатель и повышенные скоростные характеристики.

Уничтожение российских реактивных "Шахедов"

Реактивные "Шахеды" отличаются от стандартных ударных дронов наличием реактивного двигателя. Это обеспечивает им значительно более высокую скорость и большую дальность полета, что затрудняет работу противовоздушной обороны.

Время на реагирование и поражение таких целей существенно сокращается. Впрочем, благодаря навыкам операторов и использованию современных перехватчиков украинские военные успешно уничтожают и этот тип беспилотников.

"Даже реактивные "Шахеды" не имеют шансов, когда работают обученные пилоты и эффективные перехватчики", - отмечают защитники.

Возможности дрона-перехватчика STING

STING ("Жало") — это украинский дрон-перехватчик, разработанный инженерной группой "Дикие Шершни" специально для борьбы с российскими ударными БПЛА типа "Шахед". Он стал одним из первых отечественных специализированных антидронных беспилотников.

Перехватчик оснащен системой наведения с элементами искусственного интеллекта.

STING способен развивать скорость до 315 км/ч и подниматься на высоту до 3 км. Управление дроном осуществляется оператором с помощью VR-очков.

Дякуємо Захисникам Украни та їх Родинам!!
Смерть ****** з орками і кабміндічами єрмака!!
Слава Україні!!
26.01.2026 20:58 Ответить
А сбить вот так же разведывательные дроны которые часами на Киевом летают и чуть ли не в окна заглядывают нельзя? Или оно кому-то просто не нужно?
26.01.2026 21:10 Ответить
Не можна,бо ви не погодитесь тоді на капітуляцію України.А так чим гірше,тим скорше ви змиретесь з програшом України у війні.
26.01.2026 21:31 Ответить
можнА, бо сбитий дрон може залітити Вам у вікно ,і ви погодитесь тоді на капітуляцію України.
А так якщо дрон-перехоплювач STING не знайде ціль над містом та закінчиться пальне і залітити Вам у вікно ,то Вам чим гірше, тим скорше ВІ змиретесь з програшом України у війні.
Що перше і друге це ваш вибір, а не УКРАЇНЦІВ.
Перемога буде за УКРАЇНОЮ.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
27.01.2026 10:07 Ответить
Прямо у вікна? Порно хаб????
26.01.2026 23:36 Ответить
Навіщо це рекламувати? Хіба для того щоб ворог прийняв засоби протидії! Є успіхи у військових технологіях, то мовчки радійте і продовжуйте робити свою корисну справу!
27.01.2026 00:31 Ответить
 
 