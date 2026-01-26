"Дикие Шершни" продемонстрировали боевую работу против реактивных БПЛА

Бойцы 1020-го зенитного ракетного авиационного полка "Дикие Шершни" продолжают успешно уничтожать вражеские ударные беспилотники, в частности реактивные "Шахеды", с помощью дронов-перехватчиков STING.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении и видео, обнародованном украинскими защитниками в их телеграме.

На опубликованных кадрах зафиксирован момент перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, имеющих реактивный двигатель и повышенные скоростные характеристики.

Уничтожение российских реактивных "Шахедов"

Реактивные "Шахеды" отличаются от стандартных ударных дронов наличием реактивного двигателя. Это обеспечивает им значительно более высокую скорость и большую дальность полета, что затрудняет работу противовоздушной обороны.

Время на реагирование и поражение таких целей существенно сокращается. Впрочем, благодаря навыкам операторов и использованию современных перехватчиков украинские военные успешно уничтожают и этот тип беспилотников.

"Даже реактивные "Шахеды" не имеют шансов, когда работают обученные пилоты и эффективные перехватчики", - отмечают защитники.

Возможности дрона-перехватчика STING

STING ("Жало") — это украинский дрон-перехватчик, разработанный инженерной группой "Дикие Шершни" специально для борьбы с российскими ударными БПЛА типа "Шахед". Он стал одним из первых отечественных специализированных антидронных беспилотников.

Перехватчик оснащен системой наведения с элементами искусственного интеллекта.

STING способен развивать скорость до 315 км/ч и подниматься на высоту до 3 км. Управление дроном осуществляется оператором с помощью VR-очков.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки, однако этого недостаточно для противодействия воздушным угрозам.

