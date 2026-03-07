Дрон-перехоплювач Sting збиває "Шахеди" з ефективністю до 90%, - "Дикі Шершні". ВIДЕО

Індустрія дронів

Дрон-перехоплювач "Sting" від української компанії "Дикі Шершні" досяг ефективності збиття російських безпілотників типу "Шахед" і "Гербера" на рівні 80–90%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у компанії зазначають, що в окремі дні ефективність перехоплення сягала 100% - один виліт дорівнював одному збитому безпілотнику.

Також повідомляється, що поточні виробничі потужності дозволяють виготовляти від 9 до 10 тисяч дронів-перехоплювачів щомісяця за умови своєчасного укладання контрактів.

Деталі

БПЛА-перехоплювач Sting - компактний, легкий електричний дрон з блоком дистанційного керування та бойовою частиною.

Конструкція спроєктована з огляду на жорсткі вимоги до вартості та серійного виробництва, тому розробники пішли на низку конструктивних компромісів, що нібито забезпечили баланс між льотними характеристиками, бойовими можливостями й економікою виробу.

Планер виготовлений повністю з пластику - ймовірно, із застосуванням адитивних технологій (3D-друк) для зниження собівартості та прискорення виготовлення прототипів. Фюзеляж циліндричний з виразним носовим обтічником і конічним хвостовим завершенням; по центру розташоване пряме крило середньої подовженості.

За крилом - Х-подібний монтаж, на якому встановлені чотири гвинтомоторні групи, а в хвостовій частині - невеликі стабілізатори. За опублікованими ілюстраціями, загальна довжина апарата орієнтовно 300–350 мм при відповідному розмаху крил; маса - кілька кілограмів, причому значну її частку займає бойова частина.

З прив’язкою до заявлених випробувань, у 2023 році безпілотник без корисного навантаження у горизонтальному польоті нібито показав швидкість до 325 км/год, а з імітатором бойової частини - близько 315 км/год.

Також повідомляли про подальші поліпшення швидкісних характеристик, хоча конкретні значення не оприлюднені. Заявлена дальність дії - до 25 км, висота перехоплення - до 3 км.

Ці показники роблять Sting придатним для реагування на ближні та низько-середні повітряні загрози, але залишають відкритими питання щодо запасу енергії при маневруванні й зміні профілю польоту в бою.

Sting є прикладом адаптації концепції "асиметричної протиповітряної оборони" - коли замість традиційних ракетних систем застосовуються маневрові дрони, здатні швидко реагувати на загрози у ближній та середній зоні.

Такий підхід дозволяє компенсувати дефіцит дорогих засобів ППО та підвищує гнучкість українських підрозділів у боротьбі з повітряними цілями нового покоління.

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