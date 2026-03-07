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Дрон-перехоплювач Sting збиває "Шахеди" з ефективністю до 90%, - "Дикі Шершні". ВIДЕО

Індустрія дронів

Дрон-перехоплювач "Sting" від української компанії "Дикі Шершні" досяг ефективності збиття російських безпілотників типу "Шахед" і "Гербера" на рівні 80–90%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у компанії зазначають, що в окремі дні ефективність перехоплення сягала 100% - один виліт дорівнював одному збитому безпілотнику.

Також повідомляється, що поточні виробничі потужності дозволяють виготовляти від 9 до 10 тисяч дронів-перехоплювачів щомісяця за умови своєчасного укладання контрактів.

Деталі

БПЛА-перехоплювач Sting - компактний, легкий електричний дрон з блоком дистанційного керування та бойовою частиною.

Конструкція спроєктована з огляду на жорсткі вимоги до вартості та серійного виробництва, тому розробники пішли на низку конструктивних компромісів, що нібито забезпечили баланс між льотними характеристиками, бойовими можливостями й економікою виробу.

Планер виготовлений повністю з пластику - ймовірно, із застосуванням адитивних технологій (3D-друк) для зниження собівартості та прискорення виготовлення прототипів. Фюзеляж циліндричний з виразним носовим обтічником і конічним хвостовим завершенням; по центру розташоване пряме крило середньої подовженості.

За крилом - Х-подібний монтаж, на якому встановлені чотири гвинтомоторні групи, а в хвостовій частині - невеликі стабілізатори. За опублікованими ілюстраціями, загальна довжина апарата орієнтовно 300–350 мм при відповідному розмаху крил; маса - кілька кілограмів, причому значну її частку займає бойова частина.

З прив’язкою до заявлених випробувань, у 2023 році безпілотник без корисного навантаження у горизонтальному польоті нібито показав швидкість до 325 км/год, а з імітатором бойової частини - близько 315 км/год.

Також повідомляли про подальші поліпшення швидкісних характеристик, хоча конкретні значення не оприлюднені. Заявлена дальність дії - до 25 км, висота перехоплення - до 3 км.

Ці показники роблять Sting придатним для реагування на ближні та низько-середні повітряні загрози, але залишають відкритими питання щодо запасу енергії при маневруванні й зміні профілю польоту в бою.

Sting є прикладом адаптації концепції "асиметричної протиповітряної оборони" - коли замість традиційних ракетних систем застосовуються маневрові дрони, здатні швидко реагувати на загрози у ближній та середній зоні.

Такий підхід дозволяє компенсувати дефіцит дорогих засобів ППО та підвищує гнучкість українських підрозділів у боротьбі з повітряними цілями нового покоління.

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Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український дрон STING показали на Fox News без згадки про Україну: "Дикі Шершні" відреагували

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ЗСУ (8820) дрони (8429) Дикі шершні (296) Шахед (2264) перехоплювач (124)
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Топ коментарі
+10
Дуже ефективна зброя. Придумана і виготовляється дійсно талановитими людьми для ППО України. Мабуть доцільно встигнути захистити все, що ще не поцупили конкуренти патентами США та ЄС.
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07.03.2026 13:16 Відповісти
+5
Ефективність 90%, виробничі потужності від 9 до 10 тисяч на місяць.

Тільки ці дрони повинні збивати 7-8 тисяч "шахедів" на місяць, але кацапи навіть близько не випускають їх стільки. Тобто шахеди мають збивати всі і ще лишатись купа перехоплювачів.

Тепер питання, чому велика кількість шахедів долітає?
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07.03.2026 13:02 Відповісти
+4
А як же крила-розвідники, молнії? Їх теж багато потрібно збивати.
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07.03.2026 13:16 Відповісти
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Це той самий ролик, який показали без дозврлу підрозділу в ефірі Fox News.
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07.03.2026 12:55 Відповісти
Ефективність 90%, виробничі потужності від 9 до 10 тисяч на місяць.

Тільки ці дрони повинні збивати 7-8 тисяч "шахедів" на місяць, але кацапи навіть близько не випускають їх стільки. Тобто шахеди мають збивати всі і ще лишатись купа перехоплювачів.

Тепер питання, чому велика кількість шахедів долітає?
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07.03.2026 13:02 Відповісти
А як же крила-розвідники, молнії? Їх теж багато потрібно збивати.
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07.03.2026 13:16 Відповісти
Тому що "...за умовами своєчасного укладання контрактів"- це не про зелене шапіто. Відтак заявлених 9-10 тисяч і близько немає.
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07.03.2026 13:18 Відповісти
Потужності є, а оплачені контракти на виробництво? Запаси комплектуючих та матеріалів для повного завантаження виробництва достатні? Запитання мабуть риторичні.
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07.03.2026 13:20 Відповісти
~15000 в місяць шахедів нам на голову летить. Sting все не перекриває. Правда є ще P1SUN, кількість виробництва невідома
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07.03.2026 13:20 Відповісти
Де ви таке почули? раша випускає близько 3 000 шахедів на місяць.
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07.03.2026 13:35 Відповісти
2558 дронів збито за сьогодні. За добу, не за місяць
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08.03.2026 09:03 Відповісти
скільки ? де ? та адреса ?
це вас турбує ?
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07.03.2026 17:13 Відповісти
Дуже ефективна зброя. Придумана і виготовляється дійсно талановитими людьми для ППО України. Мабуть доцільно встигнути захистити все, що ще не поцупили конкуренти патентами США та ЄС.
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07.03.2026 13:16 Відповісти
shape of my heart)
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07.03.2026 13:27 Відповісти
Шо таке ота ефективність 90%? З 10-ти вильотів 9 дронів вражають ціль?
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07.03.2026 13:46 Відповісти
ефективність 90%?
Це з 50-ти вильотів, 45 мирних дронів вражають ціль кацапську ціль
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07.03.2026 17:17 Відповісти
Тільки чомусь останніми днями ці грьобані дрони заходять зграями один за одним, як діти у школу, взагалі без перешкод. Дивна річ
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07.03.2026 14:10 Відповісти
а почему это делают над городами и селами? нельзя вдоль границы рядами стены выстроить и с расширением производства увеличивать количество рядов, а еще и на экспорт надо продавать на Ближний Восток. Почему власти не привлекают оттуда инвесторов для расширения производства и Ближний восток и США тоже нужны они и Западных инвесторов больше с технологиями для модификаций и коопераций, та и Тайваню и Южной Кореи они нужны, а наладив с ними кооперации - можно там тоже много технологий получить: роевые, чипы, и много разного. Теория игр - в кооперациях ключ к победам. Нужно обмениваться технологиями и ресурсами и делать союзы и усиливать друг друга. Потому что природа мир сложила так, что есть стороны и мы должны с теми, кто по природе наших союзников стороне - делать с ними союзы и усиливаться. Со всеми нужно налаживать связи во всех сферах: торговле, кооперациях, обучении и обмене опытом, и обмениваться тем, что взаимно усиливает и в целом.
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07.03.2026 14:27 Відповісти
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07.03.2026 14:48 Відповісти
Цілком можливо коли є:
1) навчений оператор з реакцією рівня "бог"
2) ідеальні погодні умови
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07.03.2026 23:45 Відповісти
 
 