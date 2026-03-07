Дрон-перехватчик Sting сбивает "Шахеды" с эффективностью до 90%, - "Дикие Шершни". ВИДЕО

Дрон-перехватчик "Sting" от украинской компании "Дикие Шершни" достиг эффективности сбивания российских беспилотников типа "Шахед" и "Гербера" на уровне 80-90%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в компании отмечают, что в отдельные дни эффективность перехвата достигала 100% - один вылет равнялся одному сбитому беспилотнику.

Также сообщается, что текущие производственные мощности позволяют изготавливать от 9 до 10 тысяч дронов-перехватчиков ежемесячно при условии своевременного заключения контрактов.

Детали

БПЛА-перехватчик Sting - компактный, легкий электрический дрон с блоком дистанционного управления и боевой частью.

Конструкция спроектирована с учетом жестких требований к стоимости и серийному производству, поэтому разработчики пошли на ряд конструктивных компромиссов, которые якобы обеспечили баланс между летными характеристиками, боевыми возможностями и экономикой изделия.

Планер изготовлен полностью из пластика - вероятно, с применением аддитивных технологий (3D-печать) для снижения себестоимости и ускорения изготовления прототипов. Фюзеляж цилиндрический с выраженным носовым обтекателем и коническим хвостовым завершением; по центру расположено прямое крыло средней удлиненности.

За крылом - Х-образный монтаж, на котором установлены четыре винтомоторные группы, а в хвостовой части - небольшие стабилизаторы. По опубликованным иллюстрациям, общая длина аппарата ориентировочно 300–350 мм при соответствующем размахе крыльев; масса - несколько килограммов, причем значительную ее долю занимает боевая часть.

С привязкой к заявленным испытаниям, в 2023 году беспилотник без полезной нагрузки в горизонтальном полете якобы показал скорость до 325 км/ч, а с имитатором боевой части - около 315 км/ч.

Также сообщали о дальнейших улучшениях скоростных характеристик, хотя конкретные значения не обнародованы. Заявленная дальность действия - до 25 км, высота перехвата - до 3 км.

Эти показатели делают Sting пригодным для реагирования на ближние и низко-средние воздушные угрозы, но оставляют открытыми вопросы о запасе энергии при маневрировании и изменении профиля полета в бою.

Sting является примером адаптации концепции "асимметричной противовоздушной обороны" — когда вместо традиционных ракетных систем применяются маневренные дроны, способные быстро реагировать на угрозы в ближней и средней зоне.

Такой подход позволяет компенсировать дефицит дорогостоящих средств ПВО и повышает гибкость украинских подразделений в борьбе с воздушными целями нового поколения.

