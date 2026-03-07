РУС
Дрон-перехватчик Sting сбивает "Шахеды" с эффективностью до 90%, - "Дикие Шершни". ВИДЕО

Дрон-перехватчик "Sting" от украинской компании "Дикие Шершни" достиг эффективности сбивания российских беспилотников типа "Шахед" и "Гербера" на уровне 80-90%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в компании отмечают, что в отдельные дни эффективность перехвата достигала 100% - один вылет равнялся одному сбитому беспилотнику.

Также сообщается, что текущие производственные мощности позволяют изготавливать от 9 до 10 тысяч дронов-перехватчиков ежемесячно при условии своевременного заключения контрактов.

Детали

БПЛА-перехватчик Sting - компактный, легкий электрический дрон с блоком дистанционного управления и боевой частью.

Конструкция спроектирована с учетом жестких требований к стоимости и серийному производству, поэтому разработчики пошли на ряд конструктивных компромиссов, которые якобы обеспечили баланс между летными характеристиками, боевыми возможностями и экономикой изделия.

Планер изготовлен полностью из пластика - вероятно, с применением аддитивных технологий (3D-печать) для снижения себестоимости и ускорения изготовления прототипов. Фюзеляж цилиндрический с выраженным носовым обтекателем и коническим хвостовым завершением; по центру расположено прямое крыло средней удлиненности.

За крылом - Х-образный монтаж, на котором установлены четыре винтомоторные группы, а в хвостовой части - небольшие стабилизаторы. По опубликованным иллюстрациям, общая длина аппарата ориентировочно 300–350 мм при соответствующем размахе крыльев; масса - несколько килограммов, причем значительную ее долю занимает боевая часть.

С привязкой к заявленным испытаниям, в 2023 году беспилотник без полезной нагрузки в горизонтальном полете якобы показал скорость до 325 км/ч, а с имитатором боевой части - около 315 км/ч.

Также сообщали о дальнейших улучшениях скоростных характеристик, хотя конкретные значения не обнародованы. Заявленная дальность действия - до 25 км, высота перехвата - до 3 км.

Эти показатели делают Sting пригодным для реагирования на ближние и низко-средние воздушные угрозы, но оставляют открытыми вопросы о запасе энергии при маневрировании и изменении профиля полета в бою.

Sting является примером адаптации концепции "асимметричной противовоздушной обороны" — когда вместо традиционных ракетных систем применяются маневренные дроны, способные быстро реагировать на угрозы в ближней и средней зоне.

Такой подход позволяет компенсировать дефицит дорогостоящих средств ПВО и повышает гибкость украинских подразделений в борьбе с воздушными целями нового поколения.

Смотрите также: Дроны батальона "SIGNUM" поджарили 13 оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон STING показали на Fox News без упоминания Украины: "Дикие Шершни" отреагировали

Топ комментарии
+8
Дуже ефективна зброя. Придумана і виготовляється дійсно талановитими людьми для ППО України. Мабуть доцільно встигнути захистити все, що ще не поцупили конкуренти патентами США та ЄС.
07.03.2026 13:16 Ответить
+4
Ефективність 90%, виробничі потужності від 9 до 10 тисяч на місяць.

Тільки ці дрони повинні збивати 7-8 тисяч "шахедів" на місяць, але кацапи навіть близько не випускають їх стільки. Тобто шахеди мають збивати всі і ще лишатись купа перехоплювачів.

Тепер питання, чому велика кількість шахедів долітає?
07.03.2026 13:02 Ответить
+4
А як же крила-розвідники, молнії? Їх теж багато потрібно збивати.
07.03.2026 13:16 Ответить
Це той самий ролик, який показали без дозврлу підрозділу в ефірі Fox News.
07.03.2026 12:55 Ответить
07.03.2026 13:02 Ответить
07.03.2026 13:16 Ответить
Тому що "...за умовами своєчасного укладання контрактів"- це не про зелене шапіто. Відтак заявлених 9-10 тисяч і близько немає.
07.03.2026 13:18 Ответить
Потужності є, а оплачені контракти на виробництво? Запаси комплектуючих та матеріалів для повного завантаження виробництва достатні? Запитання мабуть риторичні.
07.03.2026 13:20 Ответить
~15000 в місяць шахедів нам на голову летить. Sting все не перекриває. Правда є ще P1SUN, кількість виробництва невідома
07.03.2026 13:20 Ответить
Де ви таке почули? раша випускає близько 3 000 шахедів на місяць.
07.03.2026 13:35 Ответить
07.03.2026 13:16 Ответить
shape of my heart)
07.03.2026 13:27 Ответить
Шо таке ота ефективність 90%? З 10-ти вильотів 9 дронів вражають ціль?
07.03.2026 13:46 Ответить
Тільки чомусь останніми днями ці грьобані дрони заходять зграями один за одним, як діти у школу, взагалі без перешкод. Дивна річ
07.03.2026 14:10 Ответить
а почему это делают над городами и селами? нельзя вдоль границы рядами стены выстроить и с расширением производства увеличивать количество рядов, а еще и на экспорт надо продавать на Ближний Восток. Почему власти не привлекают оттуда инвесторов для расширения производства и Ближний восток и США тоже нужны они и Западных инвесторов больше с технологиями для модификаций и коопераций, та и Тайваню и Южной Кореи они нужны, а наладив с ними кооперации - можно там тоже много технологий получить: роевые, чипы, и много разного. Теория игр - в кооперациях ключ к победам. Нужно обмениваться технологиями и ресурсами и делать союзы и усиливать друг друга. Потому что природа мир сложила так, что есть стороны и мы должны с теми, кто по природе наших союзников стороне - делать с ними союзы и усиливаться. Со всеми нужно налаживать связи во всех сферах: торговле, кооперациях, обучении и обмене опытом, и обмениваться тем, что взаимно усиливает и в целом.
07.03.2026 14:27 Ответить
07.03.2026 14:48 Ответить
 
 