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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Україна відправила перехоплювачі та експертів для захисту баз США в Йорданії, - Зеленський

Захист американських баз у Йорданії: Україна відправила експертів і перехоплювачі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські безпілотники-перехоплювачі та експертна команда вже в дорозі, щоб допомогти у захисті американських військових баз у Йорданії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив  в інтерв'ю The New York Times.

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Зазначається,  що 5 березня Сполучені Штати звернулися з проханням про допомогу.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів", – сказав Зеленський увечері 6 березня.

Та додав, що цього ж дня українська команда вирушила на Близький Схід.

Президент заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також має збалансувати ці прохання з потребами України всередині країни. Він зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають "дуже міцні відносини з Росією".

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"Ось чому я сказав: "Послухайте, можливо, вони зможуть поговорити з росіянами, а росіяни зроблять паузу. У цьому випадку, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх", – сказав Зеленський.

Що передувало?

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. Зокрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.
  • Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Близький Схід (349) перехоплювач (125)
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Топ коментарі
+30
Питання: "А де ж "непоборима міць Америки"?!...
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09.03.2026 09:17 Відповісти
+30
В голлівудських фільмах.
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09.03.2026 09:24 Відповісти
+28
Тобто, за рахунок життів українців. Чому так? Бо Zельцман не українець, як і Міндіч з Цукерманом та іншими арохаміями з кошевими.
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09.03.2026 09:26 Відповісти
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Все, перемога, бусифікацію можна відміняти.
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09.03.2026 09:57 Відповісти
Cтратегічно правильно,але чи це тактично доцільно.Хоча здогадуюватися кого могли відправити,точно нікого з хлопців з передової.
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09.03.2026 09:46 Відповісти
Кого? Лисого з пікаловим, Колю Каклету, Потапа з Каменською.
Ордени відпрацьовувать потрібно? Отож...
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09.03.2026 10:29 Відповісти
Ці вже ордени мають, відпрацьовувати будуть за бабло на сцені. А туди поїдуть воїни конча заспи. Бабло ховати, що батьки накрали
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09.03.2026 11:12 Відповісти
Мы ещё на ближнем востоке не воевали. Нахрен им то нато, если ест ВСУ и ими можно теперь все дырки мировых конфликтов затыкать. Тем более в контактах военных пункт есть не просто так. А зельцман ещё людей нахватает. Их ещё много бегает. Лет на 10 дырки хватит затыкать.
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09.03.2026 09:52 Відповісти
Одне пуйло вже "подякувало" українцям, мы БЫ и без украинцев победили в ВОВ. Тепер щось подібне отримаємо і від трампла.
Для чого це робити? Щоб послабити свою армію? Чи вже ракети РАС-3 відвантаженні та ідуть в Україну? Дуже сумнівно.
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09.03.2026 10:07 Відповісти
Ну,якщо вдасться за рахунок наших перехоплювачів заощадити ракети до ,,петріотів,,то можливо й поїдуть.Ми ж не знаємо,на яких умовах це буде здійснено. Я дуже сумніваюся,що ми це робимо за просто так.
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09.03.2026 11:30 Відповісти
Та ясно що не за просто так поїхали наші воїни захищати ізраільтян, бо дехто туди своїх папу з мамою відправив, друзів там вже багато перебазувались, як їм не допомогти за наш рахунок. Вам це подобається. У відповідь отримаєм не ракети до Patriot, а скоріше на додачу до російської балістики ще і іранську.Як вам таке?
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09.03.2026 14:26 Відповісти
було б непогано, якби оголосили всі умови такого подарунку з нашого боку
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10.03.2026 01:51 Відповісти
Молодець зе.
У себе вже все позбивав.
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09.03.2026 10:14 Відповісти
Знову грошима запахло ??????
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09.03.2026 10:15 Відповісти
Яке ж воно недалекоглядне! Турок пархатий!
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09.03.2026 10:55 Відповісти
В Кривому Розі дрони по головам людей ходять, то це видно нормально... Захищати будемо за бабки всіх бажаючих? Дякуємо!
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09.03.2026 11:02 Відповісти
Ну чому відразу за ,,бабки,,? Може за ракети до ,,Петріотів,,які зараз не придбаєш ні за які гроші?
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09.03.2026 11:37 Відповісти
Ага "може".
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09.03.2026 13:20 Відповісти
Молодці, ми можемо потерпить, та гинути далі. Зараз треба зробити другий крок, та звинуватити знову у всіх втратах Кличко
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09.03.2026 11:07 Відповісти
В дороге,ну да,из Буковеля до Конча Заспы и не дальше доедут,квартальные спецы никому не нужны.
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09.03.2026 11:08 Відповісти
Кращих з кращих відправ, наприклад, батальйон "Монако" або роту мєнтів з прокурорами та суддями, зарплата в них достойна.
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09.03.2026 11:10 Відповісти
Малолєтні аналізатори всіємірнлй панорами: успокойтесь. США, це не Дональд Трамп. До цього нам нормально так помогли зі зброєю. Недостатньо? Так. А чи би ми вистояли без неї? Ну вот не брешіть собі - ні, не вистояли би. Тому гарним жестом буде допомогти США зараз, за що після Трампа США нам згадає.
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09.03.2026 11:21 Відповісти
Там до Запоріжжя 9 км залишилось, а цей геополітичний стратег Дубаї рятувати зібрався.
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09.03.2026 12:03 Відповісти
Нічо. Нарід ще надонатить.
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09.03.2026 12:07 Відповісти
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09.03.2026 12:19 Відповісти
Послав експертів що в бусіки напакували? Виродок ЗЕбільний
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09.03.2026 12:23 Відповісти
І де та " найвеличніша " Америка , з ************* зброєю , здулася ? У них всього один Рембо , і той українець по матері-Сталлоне .
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09.03.2026 12:28 Відповісти
Все правильно зробив, хоч одне вчасне рішення на користь нашій країні.

По перше ми заробляємо репутацію, яку ні за які гроші не купиш.
По друге заробляємо майбутні інвестиції, грошей там на Ближньому Сході дуже багато.
По третє можливі нафтові і газові контракти.
І четверте, це відтаскуємо східні країни від Рашки, частково, бо стаємо їм необхідними.
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09.03.2026 12:52 Відповісти
У нас більшість збивається але багато і не збивається Можливо повинні до нас приїздити,в реальних умовах учитись.Хіба ясла до корів їздять?
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09.03.2026 13:22 Відповісти
Ні , ну це якийсь сюр. У нас тут щоночі ,,Шахеди'' над головами дзижчать, по Харкову прилітає чи не щогодини, а Одеса вже забула, що таке спокійний сон. І тут бац - новина: ми, виявляється, такі багаті й успішні, що відправляємо своїх профі та ППО-шні ,,іграшки'' захищати американські бази в Йорданії. Серйозно? Таке враження, що в нас небо вже зацементоване, а наші зенітники від нудьги в карти грають. Раз ми розкидаємося спецами, значить, у нас їх надлишок? А ми й не знали! Поки волонтери по гривні збирають на дрони, а ми випрошуємо кожен ,,Патріот'' як останню надію, влада вирішує: ,,А давайте-но врятуємо американців у пустелі!''. Це при тому, що в них бюджетів - як піску в тій Йорданії, а в нас кожна ракета на обліку. А тепер до речі згадайте, як той самий Рудий чи інші ,,друзі'' нам відмовляли в ракетах. ,,Ой, вибачте, у нас самих мало'', ,,Це підірве нашу обороноздатність'', ,,Ми не можемо оголити свої склади''. Тобто їм ,,своє ближче до тіла'', а ми - душа нарозпашку! Нам плюють в обличчя, затискаючи допомогу, а ми біжимо їм дупи прикривати в іншому кінці світу. Це не стратегія, це якийсь комплекс меншовартості на стероїдах.....Це виглядає так: у тебе горить хата, дах уже завалився, діти в підвалі, а ти береш останнє вогнегасне відро і біжиш до сусіда-олігарха гасити йому мангал, бо йому ,,якось неспокійно''. Це що, спроба вислужитися? Чи ми реально віримо, що якщо ми захистимо їхню базу в Йорданії, то вони змилуються і дадуть нам зайвий десяток ракет? Схоже, наші пріоритети десь загубилися між піаром і реальністю. Бо поки ми рятуємо світ, нас самих скоро рятувати буде нікому і нічим......
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09.03.2026 14:03 Відповісти
США втече звідти піджавши хвоста, а віддуватися буде Україна
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09.03.2026 14:42 Відповісти
"У період дії воєнного стану рішення про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення такого рішення. Разом із законопроектом Президент України подає інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, типи і склад їх озброєння та військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділів та порядок їх утримання."
А зараз як ?
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09.03.2026 18:01 Відповісти
а що містер 47й дав взамін?
... продовжує в переговори з пу грати в " дусі" анкориджу, козирі пу підбрасує?
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09.03.2026 18:17 Відповісти
А Омерикан бойз приїде в Україну закривати небо чи это другое?
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09.03.2026 18:22 Відповісти
Патужно. Добре, що у нас все захищено і нас практично не ********...
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09.03.2026 18:31 Відповісти
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