Україна відправила перехоплювачі та експертів для захисту баз США в Йорданії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські безпілотники-перехоплювачі та експертна команда вже в дорозі, щоб допомогти у захисті американських військових баз у Йорданії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю The New York Times.

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Зазначається, що 5 березня Сполучені Штати звернулися з проханням про допомогу.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів", – сказав Зеленський увечері 6 березня.

Та додав, що цього ж дня українська команда вирушила на Близький Схід.

Президент заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також має збалансувати ці прохання з потребами України всередині країни. Він зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають "дуже міцні відносини з Росією".

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"Ось чому я сказав: "Послухайте, можливо, вони зможуть поговорити з росіянами, а росіяни зроблять паузу. У цьому випадку, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх", – сказав Зеленський.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. Зокрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.

Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

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