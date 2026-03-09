Україна відправила перехоплювачі та експертів для захисту баз США в Йорданії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські безпілотники-перехоплювачі та експертна команда вже в дорозі, щоб допомогти у захисті американських військових баз у Йорданії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю The New York Times.
Зазначається, що 5 березня Сполучені Штати звернулися з проханням про допомогу.
"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів", – сказав Зеленський увечері 6 березня.
Та додав, що цього ж дня українська команда вирушила на Близький Схід.
Президент заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також має збалансувати ці прохання з потребами України всередині країни. Він зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають "дуже міцні відносини з Росією".
"Ось чому я сказав: "Послухайте, можливо, вони зможуть поговорити з росіянами, а росіяни зроблять паузу. У цьому випадку, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх", – сказав Зеленський.
Що передувало?
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. Зокрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.
- Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.
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Ордени відпрацьовувать потрібно? Отож...
Для чого це робити? Щоб послабити свою армію? Чи вже ракети РАС-3 відвантаженні та ідуть в Україну? Дуже сумнівно.
У себе вже все позбивав.
По перше ми заробляємо репутацію, яку ні за які гроші не купиш.
По друге заробляємо майбутні інвестиції, грошей там на Ближньому Сході дуже багато.
По третє можливі нафтові і газові контракти.
І четверте, це відтаскуємо східні країни від Рашки, частково, бо стаємо їм необхідними.
А зараз як ?
... продовжує в переговори з пу грати в " дусі" анкориджу, козирі пу підбрасує?