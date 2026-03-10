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Новини Ракети до Patriot Допомога України країнам Близького Сходу
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Україна відправила три укомплектовані команди до Катару, ОАЕ, та Саудівської Аравії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Три професійні українські команди вирушили на Близький Схід. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Там вони допомагатимуть із питаннями безпеки та протидії безпілотникам.

  • Зеленський заявив, що в обмін на допомогу на Близькому Сході Україна розраховує отримати ракети для систем протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про дефіцитні ракети РАС-2 і більш сучасні РАС-3, які використовуються у системах Patriot.

Голова держави наголосив, що Київ порушуватиме це питання у перемовинах із країнами Близького Сходу, які запитали дронову допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відправила перехоплювачі та експертів для захисту баз США в Йорданії, - Зеленський

Президент також підтвердив інформацію, яка з’явилася раніше, що Україна ще минулого року пропонувала США угоди щодо перехоплювачів безпілотників. Завдяки цьому Київ міг би профінансувати власне виробництво. За його словами, ця угода актуальна для США зараз.

Український досвід протидії "шахедам" визнають усі американські експерти

"Навіть країни, які намагалися самостійно використовувати дрони-перехоплювачі, переконалися, що без українських фахівців та технологій це працює значно гірше", - заявив президент.

Мовляв, ефективність системи залежить не лише від самих перехоплювачів, а й від комплексної інфраструктури: підготовки операторів, програмного забезпечення, радарного поля та інших технічних компонентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Катар хочуть купити українські дрони для збиття "шахедів", - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Катар (286) ОАЕ (434) Саудівська Аравія (620) Близький Схід (350)
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Топ коментарі
+49
Вова! Сучий син свого міста! А До Кривого Рогу ти не бажаєш, хоч одну, недоукомплектовану бригаду відправити?????
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10.03.2026 18:09 Відповісти
+41
Недоукомплектований мізками паяц розкидається потрібними для оборони нашої країни кадрами та засобами!
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10.03.2026 18:11 Відповісти
+34
от цікаво, а чому Ізраїль ніколи не оголошує та не світить кого та куди скерував?
при цьому Ізраїль завжди має результат
ефективний результат
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10.03.2026 18:04 Відповісти
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от цікаво, а чому Ізраїль ніколи не оголошує та не світить кого та куди скерував?
при цьому Ізраїль завжди має результат
ефективний результат
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10.03.2026 18:04 Відповісти
Так от же оголосив - три команди на Ближній Схід...А хто що і скільки має...нащо шоб ворог про то знав?..
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10.03.2026 18:08 Відповісти
Тому що не завжди має результат від того кого куди скерував, а сенс є світити тільки результат, для репутації що "має результат завжди" 🤔
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10.03.2026 18:09 Відповісти
Зеля грьобаний анонсист оманський, патруевський і путінський. Не українець а х знає що.
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10.03.2026 20:12 Відповісти
тому що ізраїлем керують євреї, а нами жиди
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11.03.2026 08:17 Відповісти
Харе концерти влаштовувати. Підняв дупу, і працювати на благо України. Не вмієш, на Кацапію пішов!
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10.03.2026 18:09 Відповісти
Яку кацапію?!..Він вже занадто багато знає...тільки через вікно 17 поверху
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10.03.2026 18:23 Відповісти
Немає сліа
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10.03.2026 18:09 Відповісти
Вова! Сучий син свого міста! А До Кривого Рогу ти не бажаєш, хоч одну, недоукомплектовану бригаду відправити?????
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10.03.2026 18:09 Відповісти
Не кричи , ти переплутав бригаду з командою . Цілком можливо що команда це оператор і його помічник .
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10.03.2026 20:33 Відповісти
Використання Збройних Сил України за кордоном без дозволу Верховної Ради (всупереч процедурі, визначеній Конституцією) є тяжким правопорушенням, що може кваліфікуватися як https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&rlz=1C1GGRV_enUA966UA966&oq=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%9A%D0%9A%D0%A3+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D0%92%D0%A0&aqs=chrome..69i57.38517j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCxI_kXBVuMdFd5VgpJIXIdqaXo4xsmpQtBDL-VWxJpARJIfijI6IBPoKT3vyJGgSBAwW_nQQT99vGyA78NnEsHRSXVUZEn95TAd13zEFKRZjzL4U0DJOaEUFqLquUv0BIEo4TF-oElQpywpjDHjvUqla2KG55ZcQWRBxckJ67oqsM&csui=3&ved=2ahUKEwicqKO6kJaTAxXlORAIHUysA_cQgK4QegQIARAB державна зрада (ст. 111 ККУ), https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%87%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C&rlz=1C1GGRV_enUA966UA966&oq=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%9A%D0%9A%D0%A3+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D0%92%D0%A0&aqs=chrome..69i57.38517j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCxI_kXBVuMdFd5VgpJIXIdqaXo4xsmpQtBDL-VWxJpARJIfijI6IBPoKT3vyJGgSBAwW_nQQT99vGyA78NnEsHRSXVUZEn95TAd13zEFKRZjzL4U0DJOaEUFqLquUv0BIEo4TF-oElQpywpjDHjvUqla2KG55ZcQWRBxckJ67oqsM&csui=3&ved=2ahUKEwicqKO6kJaTAxXlORAIHUysA_cQgK4QegQIARAC перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1 ККУ) або https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%2F%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7&rlz=1C1GGRV_enUA966UA966&oq=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%9A%D0%9A%D0%A3+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D0%92%D0%A0&aqs=chrome..69i57.38517j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCxI_kXBVuMdFd5VgpJIXIdqaXo4xsmpQtBDL-VWxJpARJIfijI6IBPoKT3vyJGgSBAwW_nQQT99vGyA78NnEsHRSXVUZEn95TAd13zEFKRZjzL4U0DJOaEUFqLquUv0BIEo4TF-oElQpywpjDHjvUqla2KG55ZcQWRBxckJ67oqsM&csui=3&ved=2ahUKEwicqKO6kJaTAxXlORAIHUysA_cQgK4QegQIARAD злочинна бездіяльність/незаконний наказ, залежно від ролі організаторів та виконавців. Стаття 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень): Умисне вчинення військовою службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду (в умовах воєнного стану - від 5 до 10 років позбавлення волі).
Також можуть застосовуватися статті, що регулюють незаконне створення збройних формувань (ст. 260) або незаконне переправлення осіб через кордон, якщо це стосується особового складу.
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10.03.2026 22:07 Відповісти
Не істери - дозвіл у вигляді Закону про ССО вже давно є.
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11.03.2026 02:52 Відповісти
Не бреши, а вчи матчасть. Закон про ССО нікому не надає повноваження на свій розсуд використовувати ССО для операцій за кордоном, там лише передбачено що можуть використовуватись на підставі міжнародних договорів України, але в порядку і на умовах, визначених законодавством України. Тобто без дозволу ВР зась.
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12.03.2026 22:14 Відповісти
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13.03.2026 20:04 Відповісти
Недоукомплектований мізками паяц розкидається потрібними для оборони нашої країни кадрами та засобами!
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10.03.2026 18:11 Відповісти
Ужос! Какой кошмар!
Всьовиврьотє! У нас тих кадрів хоч одбавляй! Не вірите - подивіться на кількість забронірованих! Так шо ненада ля-ля. В армії у нас перебор, то на гражданці людей не хватає!
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10.03.2026 18:29 Відповісти
Бачте, " ...Україна розраховує отримати ракети для систем протиповітряної оборони". За копалини вже ***** отримали Янелох ще порішав.
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10.03.2026 21:57 Відповісти
Мало того -він ще хоче розпродаж відкрити! А потім ці технології через «нейтральних» Катар, Оман та Емірати зʼявляться де? Правильно-у кацапів!
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11.03.2026 02:56 Відповісти
А нам вони не потрібні тут?
Може, хай вони прислали б своїх на навчання до України?
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10.03.2026 18:18 Відповісти
Не потрібні. Падумаєш, пацани фігачать всьоголиш 24/7. Ну будуть тепер фігачити 25/7 чи 24/8. Справляцца, нє пєрєживайте. Ето же армія!
ЗІ якщо серйозно, то рішення правилньо, питання до влади чому у нас в армії людей нехватка. І чому через це треба знущатися над рештками тих недобитків які у рабство всетаки попали.
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10.03.2026 18:33 Відповісти
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10.03.2026 18:19 Відповісти
"З цього роя не вийде ні фуя". От побачите. "Обіцянка - цяцянка. Дурному забава." З якого дива вони стануть передавати ракети до Петріот, якщо на сьогодні у Ірана лишилось понад 600 балістичних ракет і є підземне виробництво нових ракет підвищеної потужності? "Єврейство" зєлєнского було потужним маркером відсутності "нацистів" в Україні, про що надривно волала пропаганда ***** на початку війни, але зараз це фактор який свідчить для всіх арабських країн про те що зєенскій є корумпованим покручем. Всі посольства уважно слідкують за корупційними скандалами адміністрації зєленского.
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10.03.2026 18:20 Відповісти
Тобто маркером нацизму є неєврейська влада...
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10.03.2026 18:24 Відповісти
так нацизм справа така, може бути і кацапським, і єврейським...
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10.03.2026 18:27 Відповісти
«...фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами...»
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10.03.2026 18:36 Відповісти
Кацапи ж на нас намагалися натягнути "машкару фашизму" та "нацизму", а це ж "два в одному" ("фашизм в купі + нацизм) з президентом-євреєм якось не поєднується. Чорт зна що в їх акодегенеративних бошках булькотить...
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10.03.2026 18:54 Відповісти
Ну ніхто ж не сказав , що дадуть ті ракети… говорять потом побалаємо, обсудимо. А українці хай зараз уже їдуть… і поїхали.
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10.03.2026 19:03 Відповісти
Країнам де панує іслам не варто довіряти на слово. Ну от як можна довіряти людям які всіх немусульман в кращому випадку вважають бездушними створіннями не гідним життя? Обіцянка дана мусульманином невірному не обовязкова до виконання. Цікаво що євреї та араби постійно воюють між собою, але як семітитські народи з єдиного коріння, однаково ставляться до обіцянок чужинцям...
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10.03.2026 19:30 Відповісти
Гм ..... яка з країн де панує іслам підписала будапештський папірець ? ((((
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10.03.2026 20:38 Відповісти
Там здається було чотири підписанта, три з яких юридично "розвели лоха". І хто ж лоху винний що він лох? Документи потрібно читати уважно перш ніж підписувати...
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10.03.2026 21:48 Відповісти
Я не про лоха , а про віру .... хто із них пропагував іслам ?
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10.03.2026 21:52 Відповісти
В Західній цивілізації аксіомою є "Чесна угода залишає невдоволеними обидві сторони". Висновки, сподіваюсь, ви зробите самі.
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10.03.2026 22:13 Відповісти
Я про вашу фразу кому варто вірити - для мене висновок один- нікому , іноді- навіть собі ((
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10.03.2026 22:31 Відповісти
Фраза не моя. Дуже древня. Буквальний переклад з англійської на яку мені колись переклали з гельтської в Шотландії.
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10.03.2026 23:58 Відповісти
За Кравчука, Кучми, Ющенка, Хама та Порошенка корупцiI ж не було!
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10.03.2026 19:34 Відповісти
Була завжди, але Зеленський перегнав усіх. А по зраді не наздогнав Хама!
Чи ще не фініш?
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10.03.2026 23:11 Відповісти
Якщо дійсно додадуть ракет для ппо - це добре
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10.03.2026 18:20 Відповісти
А если не дадут, то не добре. Раньше(уже 4 года) от этих "друзей" не перепадало, разве шо апартаменты в отелях.
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10.03.2026 18:29 Відповісти
"В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot."
У слові "розраховуе" є якась невизначеність, чи мені здаеться?
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10.03.2026 18:25 Відповісти
Це Зе! популярно об'явив, що в черговий раз послабив оборону України
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10.03.2026 18:53 Відповісти
Краснов і Прутін мають на Оманського Буратіно компромат.
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10.03.2026 21:22 Відповісти
Не знаю, може я пропустив, а ВР голосувала за направлення військових спеціалістів за кордон? Ну, як має бути згідно Конституції і Законів України.
От хто їх відправляв, на підставі чого? Який статус в тих спеціалістів?
Чи буде, як завжди - ми тебе туда не посилали...
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10.03.2026 18:26 Відповісти
що таке ССО ??
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11.03.2026 02:54 Відповісти
А то яким боком?!
От яким боком ССО до участі в бойових діях ТРЕТІХ країн? Не для навчання, не для освоєння чогось нового, не для ВЛАСНОЇ оборони, а в бойових діях третіх країн!
Нам мало проблем, нам іранської балістики бракує?
Мало того, якщо і відправили, то НАХРІНА про то звіздіти з кожної праски!
Чи то тупе і недолуге зелене чмо, як той дурник, тішуся і хвалюся... дійсно, покажи дурному пальчик...
Курва, та поставне біля нього когось з дорослих, та контролюйте хоч трохи того придурка. Воно ж ніяк не заспокоїться, то в Угорщину збройні сили направляє, то вже з Іраном воює. Посадіть ідіотика в пісочницю, дайте йому якісь забавки, займіть ідіота чимось і до мікрофона та камери не допускайте...
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11.03.2026 08:59 Відповісти
Подальші новини взагалі читати не хочеться...
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10.03.2026 18:28 Відповісти
До завтра !
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10.03.2026 20:39 Відповісти
Іранці, китайці та корейці фіг визнають що допомагають росії. А в нас язик що у собаки хвіст. Давайте щоб Іран офіційно балістикою бив по Україні.
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10.03.2026 18:31 Відповісти
****...т как с Будапештским меморандумом. Трамп скажет, что им самим не хватает ракет.
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10.03.2026 18:31 Відповісти
А до Запоріжжя не планується часом ? Молніі всякі сбивати та інше літаюче.
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10.03.2026 18:33 Відповісти
Нет. Катарожье в опасности, шо значительно важнее.
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10.03.2026 18:35 Відповісти
О, це добре, а тепер чекаємо армії Катару, ОАЕ і Саудівської Аравії в Україні, будуть нам допомогати у боротьбі з руськими виродками
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10.03.2026 18:34 Відповісти
Очень долго ждать придется(выгоды никакой).
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10.03.2026 18:45 Відповісти
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10.03.2026 18:36 Відповісти
У Саудівської Аравії є діючий нафтопровід потужністю перекачування у 5 млн. тон нафти на добу зі сходу на захід через пустелю від Перської затоки до Червоного моря.
Його збудували ще під час Ірано-Іракської війни, якраз на випадок перекриття Ормузької протоки.
Тож, казати, що в СА зупинився видобуток нафти через переповнення місць її зберігання немає підстав.

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10.03.2026 18:42 Відповісти
На добу , чи може на рік чи місяць ?
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10.03.2026 20:41 Відповісти
Так, необхідна поправочка: не тон, а 4,5-7,0 млн. барелів нафти на добу.
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10.03.2026 20:50 Відповісти
Ну і у це важко віриться ..... мульйон тонн на добу ..... 11 тонн за секунду .... це яка там труба ?
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10.03.2026 20:56 Відповісти
Хи-хи... Ви допитливі і це чудово!
Давайте порахуємо:
- там дві гілки-труби загальним січенням ~ 8,5 м.кв. або 8,5 м.куб. нафти на 1 погонний метр нафтопроводу;
- 1 барель ~ 159 літрів або 0,159 м.куб.;
Тоді об'єм 7 млн. барелів становить 1113 тис. м.куб., що займає ~ 131 000 пог.м. нафтопроводу.
- в добі 24 години або 1440 хвилин або 86400 секунд.
Таким чином, за 1 секунду має прокачуватись 131000/86400 = 1,5 пог.м. нафти, що технічно цілком можливо.
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11.03.2026 11:40 Відповісти
От навіщо про це розказувати на весь світ? Щоб Іран почав бити не тільки по базах США, а й по Україні, яка відкрито допомагає америці? Пан Презідент свою сім"ю вивіз за кордон і сам у бункері сидить. а на нас нехай Іран ракети запускає. Одним українцем більше, одним менше, це така мелочь.
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10.03.2026 18:43 Відповісти
Україна розраховує отримати...

Ще один про...й....об.
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10.03.2026 19:15 Відповісти
Краснов робить свою роботу. Затіяв СВО "Епічна дурість" бо так попросив його куратор Прутін знаючи що ціна навти віддетить в космос. Це тільки початок. Будуть знімати санкції з росії бо зі слів Краснова та Орбана нафти не вистачає і вона дорога. Все це так і було сплановано. Це і є головна ціль.
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10.03.2026 21:19 Відповісти
Якого чорта ми втручаємося в цей конфлікт?Мало нам ракетних ударів від росіяк? Так ще додатково можемо отримати балістику від їх союзника ірану
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10.03.2026 19:23 Відповісти
Молодець. Ще б сказав, де базуватись будуть. Щоб іранцям важко не шукати. Бо тепер вони серйозна ціль.
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10.03.2026 19:51 Відповісти
Щоб попонтуватись на весь світ, а свої хай здохнуть
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10.03.2026 20:10 Відповісти
А Трамп дуже поспішає надавати допомогу ,що скоротивїїна на 99%?головне щоб похвалив трамп ,а безпека своєї країни то таке.
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10.03.2026 20:14 Відповісти
Ты когда договор на ископаемые подписывал тоже на что-то там рассчитывал? Или то просто так было. По приколу.
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10.03.2026 20:15 Відповісти
Випадково не Зорян за головного полетів?
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10.03.2026 20:18 Відповісти
Шкіряк , щоб три шкури з арабів зідрати .
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10.03.2026 20:42 Відповісти
Якраз це 3 ворожі до України країни які дуже допомагають росії обходити санкції. Це 3 країни з якими дуже тісно особисто "співпрацює" Бібі (не держава Ізраїль), Краснов і росія. ДЛЯ ЧОГО ОМАНСЬКИЙ ДОПОМАГАЄ ВОРОГУ?Питання риторичне.
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10.03.2026 21:10 Відповісти
Те що це вороги для України не означає що вони вороги для нього особисто ((
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10.03.2026 21:40 Відповісти
До Іорданії, до Катару, до ОАЕ? Не занадто? Куди ще? Він вирішив всіх фахівців відправити захищати Ізраїль, а по нас нехай летять шахеди. Все одно з путлером домовленість і по ньому і його камарільї не прилетить..
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10.03.2026 23:45 Відповісти
До Орбана відправиш командос ?
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10.03.2026 23:59 Відповісти
"Завдяки цьому Київ міг би профінансувати власне виробництво." Тільки чого виробництво. Золотих унітазів?
То ще й за бабло знову наші життя продають. Мало міндичам.
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11.03.2026 00:45 Відповісти
а скільки своїх професійних команд відправляли в Україну ті країни для боротьби з іранськими дронами?
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11.03.2026 07:14 Відповісти
Украина стала демократическое либеральное государство которое думает о других больше чем о себе лижбы выслужится . Сейчас такие страны не уважают и давят условиями
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11.03.2026 07:39 Відповісти
Копалини віддав, то чому б ще і дронів не відправити, коли особисті інтереси на першому місті...
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11.03.2026 08:58 Відповісти
Треба буде внести зміни в ККУ - складати всі терміни по різним статтям як в штатах, років на 500 вже накерувало!
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11.03.2026 09:01 Відповісти
Профінансувати? Все міндичам мало, можна і зараз профінансувати, якби не красти. На нашій крові
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11.03.2026 13:30 Відповісти
У нас мабуть проблема зі збиттям безпілотників немає, тому ми своїх відправляємо на допомогу в ОАЕ. Якщо підходити з розумом, то потрібно було, щоб вони своїх спеціалістів відправляли до нас і вони тут вчилися збивати рашистські дрони. Чомусь Північна Корея відправляє до рашки своїх солдатів і ніхио нічого не каже. А чому Еміратам так не можна? Але у зеленого з розумом- проблеми. Ми потерпаємо 5 рік від обстрілів, а тут на Емірати впав десяток і всі в штани навалили? Наша говно- влада настільки не поважає українців, що заради своїх темних справ ( згадаємо Оман в 21 році) готові руйнувати свою, точніше нашу країну, бо у них і кишені з десяток іноземних громадянств.
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15.03.2026 09:48 Відповісти
 
 