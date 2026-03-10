Україна відправила три укомплектовані команди до Катару, ОАЕ, та Саудівської Аравії, - Зеленський

Три професійні українські команди вирушили на Близький Схід. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За його словами, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Там вони допомагатимуть із питаннями безпеки та протидії безпілотникам.

Зеленський заявив, що в обмін на допомогу на Близькому Сході Україна розраховує отримати ракети для систем протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про дефіцитні ракети РАС-2 і більш сучасні РАС-3, які використовуються у системах Patriot.

Голова держави наголосив, що Київ порушуватиме це питання у перемовинах із країнами Близького Сходу, які запитали дронову допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відправила перехоплювачі та експертів для захисту баз США в Йорданії, - Зеленський

Президент також підтвердив інформацію, яка з’явилася раніше, що Україна ще минулого року пропонувала США угоди щодо перехоплювачів безпілотників. Завдяки цьому Київ міг би профінансувати власне виробництво. За його словами, ця угода актуальна для США зараз.

Український досвід протидії "шахедам" визнають усі американські експерти

"Навіть країни, які намагалися самостійно використовувати дрони-перехоплювачі, переконалися, що без українських фахівців та технологій це працює значно гірше", - заявив президент.

Мовляв, ефективність системи залежить не лише від самих перехоплювачів, а й від комплексної інфраструктури: підготовки операторів, програмного забезпечення, радарного поля та інших технічних компонентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Катар хочуть купити українські дрони для збиття "шахедів", - Reuters