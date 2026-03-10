Україна відправила три укомплектовані команди до Катару, ОАЕ, та Саудівської Аравії, - Зеленський
Три професійні українські команди вирушили на Близький Схід. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Там вони допомагатимуть із питаннями безпеки та протидії безпілотникам.
- Зеленський заявив, що в обмін на допомогу на Близькому Сході Україна розраховує отримати ракети для систем протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про дефіцитні ракети РАС-2 і більш сучасні РАС-3, які використовуються у системах Patriot.
Голова держави наголосив, що Київ порушуватиме це питання у перемовинах із країнами Близького Сходу, які запитали дронову допомогу.
Президент також підтвердив інформацію, яка з’явилася раніше, що Україна ще минулого року пропонувала США угоди щодо перехоплювачів безпілотників. Завдяки цьому Київ міг би профінансувати власне виробництво. За його словами, ця угода актуальна для США зараз.
Український досвід протидії "шахедам" визнають усі американські експерти
"Навіть країни, які намагалися самостійно використовувати дрони-перехоплювачі, переконалися, що без українських фахівців та технологій це працює значно гірше", - заявив президент.
Мовляв, ефективність системи залежить не лише від самих перехоплювачів, а й від комплексної інфраструктури: підготовки операторів, програмного забезпечення, радарного поля та інших технічних компонентів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
при цьому Ізраїль завжди має результат
ефективний результат
Також можуть застосовуватися статті, що регулюють незаконне створення збройних формувань (ст. 260) або незаконне переправлення осіб через кордон, якщо це стосується особового складу.
Всьовиврьотє! У нас тих кадрів хоч одбавляй! Не вірите - подивіться на кількість забронірованих! Так шо ненада ля-ля. В армії у нас перебор, то на гражданці людей не хватає!
Може, хай вони прислали б своїх на навчання до України?
ЗІ якщо серйозно, то рішення правилньо, питання до влади чому у нас в армії людей нехватка. І чому через це треба знущатися над рештками тих недобитків які у рабство всетаки попали.
Чи ще не фініш?
У слові "розраховуе" є якась невизначеність, чи мені здаеться?
От хто їх відправляв, на підставі чого? Який статус в тих спеціалістів?
Чи буде, як завжди - ми тебе туда не посилали...
От яким боком ССО до участі в бойових діях ТРЕТІХ країн? Не для навчання, не для освоєння чогось нового, не для ВЛАСНОЇ оборони, а в бойових діях третіх країн!
Нам мало проблем, нам іранської балістики бракує?
Мало того, якщо і відправили, то НАХРІНА про то звіздіти з кожної праски!
Чи то тупе і недолуге зелене чмо, як той дурник, тішуся і хвалюся... дійсно, покажи дурному пальчик...
Курва, та поставне біля нього когось з дорослих, та контролюйте хоч трохи того придурка. Воно ж ніяк не заспокоїться, то в Угорщину збройні сили направляє, то вже з Іраном воює. Посадіть ідіотика в пісочницю, дайте йому якісь забавки, займіть ідіота чимось і до мікрофона та камери не допускайте...
Його збудували ще під час Ірано-Іракської війни, якраз на випадок перекриття Ормузької протоки.
Тож, казати, що в СА зупинився видобуток нафти через переповнення місць її зберігання немає підстав.
Давайте порахуємо:
- там дві гілки-труби загальним січенням ~ 8,5 м.кв. або 8,5 м.куб. нафти на 1 погонний метр нафтопроводу;
- 1 барель ~ 159 літрів або 0,159 м.куб.;
Тоді об'єм 7 млн. барелів становить 1113 тис. м.куб., що займає ~ 131 000 пог.м. нафтопроводу.
- в добі 24 години або 1440 хвилин або 86400 секунд.
Таким чином, за 1 секунду має прокачуватись 131000/86400 = 1,5 пог.м. нафти, що технічно цілком можливо.
Ще один про...й....об.
То ще й за бабло знову наші життя продають. Мало міндичам.