Україна вчора отримала від Німеччини ракети PAC-3 для Patriot, - Зеленський
У вівторок, 10 березня, Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем Patriot. Про постачання ракет було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн".
Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Бундестагу Юлією Кльокнер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Ракети від Німеччини уже надійшли
"Дійсно на останньому Рамштайні була домовленість партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, для систем Patriot саме PАC-3, про яку ви сказали (35 ракет, - ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це", - сказав глава держави.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.
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Молодець, Вова. Так і шпигунів в генштабі через телеграм фсб шукати не потрібно. Зєкономив кошти.
якого біса це треба було мовити?
Или Главноболтающий?
Таке відчуття - при єрмаку він менше ******.
Дайте йому маци. Закрийте оте, рот.