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Новини Допомога Україні від Німеччини Ракети до Patriot для України
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Україна вчора отримала від Німеччини ракети PAC-3 для Patriot, - Зеленський

Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем Patriot

У вівторок, 10 березня, Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем Patriot. Про постачання ракет було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн".

Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Бундестагу Юлією Кльокнер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ". 

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Ракети від Німеччини уже надійшли

"Дійсно на останньому Рамштайні була домовленість партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, для систем Patriot саме PАC-3, про яку ви сказали (35 ракет, - ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це", - сказав глава держави.

Читайте також: Пісторіус: Партнери відгукнулися на заклик надати Україні ракети до Patriot

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

Читайте також: Україна отримає нову партію перехоплювачів для Patriot: Німеччина передасть понад 30 ракет

Автор: 

Німеччина (8084) ППО (4188) Patriot (499)
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Топ коментарі
+23
Як баба на базарі
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11.03.2026 18:30 Відповісти
+10
Це щоб фуло зпланував атаку, враховуючи наявність ракет ППО для патріотів?
Молодець, Вова. Так і шпигунів в генштабі через телеграм фсб шукати не потрібно. Зєкономив кошти.
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11.03.2026 18:52 Відповісти
+9
Все докладай прямо в Кремль, цифри, плани. Тебе ж для цього поставили, та твоїх потужних балаболів.
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11.03.2026 19:29 Відповісти
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Всі 33? - ну хоть щось
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11.03.2026 18:28 Відповісти
Як баба на базарі
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11.03.2026 18:30 Відповісти
Компанія Boeing отримала контракти на виробництво понад 3000 ракети PAC-3 для Patriot до 2030 року.
Lockheed Martin планує збільшити виробництво перехоплювачів PAC-3 MSE до 750 одиниць на рік до 2027 року, що відображає зростання світового попиту.
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11.03.2026 18:38 Відповісти
Хай тепер путлер гадає, є в нас "Петріоти" чи немає.
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11.03.2026 18:38 Відповісти
''Труси'' давай!
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11.03.2026 18:41 Відповісти
''Тауруси''
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11.03.2026 18:42 Відповісти
На жаль, поки тільки "Труси"
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11.03.2026 21:44 Відповісти
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11.03.2026 20:51 Відповісти
Це щоб фуло зпланував атаку, враховуючи наявність ракет ППО для патріотів?
Молодець, Вова. Так і шпигунів в генштабі через телеграм фсб шукати не потрібно. Зєкономив кошти.
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11.03.2026 18:52 Відповісти
Так вчора позавчора прилетіли.
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11.03.2026 19:24 Відповісти
Все докладай прямо в Кремль, цифри, плани. Тебе ж для цього поставили, та твоїх потужних балаболів.
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11.03.2026 19:29 Відповісти
А може Вова вирішив таким чином наламати шпигунів, щоб вони без заробітку померли з голоду? Хитрий план.
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11.03.2026 19:47 Відповісти
прутнярське *************!
якого біса це треба було мовити?
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11.03.2026 20:17 Відповісти
И это - Верховный Главнокомандующий?
Или Главноболтающий?
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11.03.2026 20:40 Відповісти
Цей тіп просто не заткнеться!
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11.03.2026 22:21 Відповісти
Ропуха зелена, - сказав скіки, і де поклав?
Таке відчуття - при єрмаку він менше ******.
Дайте йому маци. Закрийте оте, рот.
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12.03.2026 04:21 Відповісти
Нормальний лідер дбає про безпеку країни тому не буде говорити зайвого ,а проросійський клоун думає про рейтинг.
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12.03.2026 08:39 Відповісти
 
 