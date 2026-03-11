Україна вчора отримала від Німеччини ракети PAC-3 для Patriot, - Зеленський

У вівторок, 10 березня, Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем Patriot. Про постачання ракет було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн".

Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Бундестагу Юлією Кльокнер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Ракети від Німеччини уже надійшли

"Дійсно на останньому Рамштайні була домовленість партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, для систем Patriot саме PАC-3, про яку ви сказали (35 ракет, - ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це", - сказав глава держави.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

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