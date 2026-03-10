Україна отримає нову партію перехоплювачів для Patriot: Німеччина передасть понад 30 ракет
Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel.
Зазначається, що міністру оборони Німеччини Борісу Пісторіусу вдалося "назбирати" серед європейських партнерів і союзників близько 30 ракет PAC-3 для поповнення запасів України. Разом із запасами Бундесверу це приблизно 35 одиниць для ЗРК Patriot.
"На зустрічі прихильників України перед Мюнхенською конференцією з безпеки Пісторіус зробив вкрай незвичайну пропозицію. Він запропонував країнам-партнерам, що Німеччина надасть Україні п'ять ракет PAC-3 зі своїх арсеналів Бундесверу, якщо інші держави поставлять Україні загалом 30 додаткових керованих ракет", – йдеться в повідомленні.
Німеччина продовжить постачання озброєння Україні
Речник Міноборони Німеччини повідомив, що Берлін продовжить передавати Україні різні системи та компоненти: портативні ЗРК MANPADS, ракети "повітря-повітря" AIM-9, керовані ракети до німецьких ЗРК IRIS‑T, комплектуючі для ремонту та обслуговування установок Patriot і IRIS‑T, а також фінансуватиме українські власні засоби ППО.
Хоча точні дані про щомісячну потребу України у перехоплювачах відсутні, оцінюється, що в середньому це близько 60 ракет. Ескалація конфлікту на Близькому Сході викликала побоювання, що Україні буде складніше отримувати ці перехоплювачі, оскільки їх також гостро потребують союзники США у Перській затоці.
Що передувало?
Європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна витратила менше ракет-перехоплювачів Patriot за зимовий період, ніж було застосовано США за три дні на Близькому Сході.
Згодом радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що за весь час повномасштабної війни Україна отримала близько 600 ракет до систем Patriot.
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Самі знаємо, що ці ракети - страшений дефіцит. Нащо, щоб ворог знав, скільки ми їх отримали?
Ми передаємо США технологію виготовлення зенітних дронів, а вони нам - технологію PAC-3.
Я вже не кажу про наявність технологій які здатні сформувати продукт