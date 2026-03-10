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Новини Ракети до Patriot для України
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Україна отримає нову партію перехоплювачів для Patriot: Німеччина передасть понад 30 ракет

японія,patriot

Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Spiegel.

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Зазначається,  що міністру оборони Німеччини Борісу Пісторіусу вдалося "назбирати" серед європейських партнерів і союзників близько 30 ракет PAC-3 для поповнення запасів України. Разом із запасами Бундесверу це приблизно 35 одиниць для ЗРК Patriot.

"На зустрічі прихильників України перед Мюнхенською конференцією з безпеки Пісторіус зробив вкрай незвичайну пропозицію. Він запропонував країнам-партнерам, що Німеччина надасть Україні п'ять ракет PAC-3 зі своїх арсеналів Бундесверу, якщо інші держави поставлять Україні загалом 30 додаткових керованих ракет", – йдеться в повідомленні.

Німеччина продовжить постачання озброєння Україні

Речник Міноборони Німеччини повідомив, що Берлін продовжить передавати Україні різні системи та компоненти: портативні ЗРК MANPADS, ракети "повітря-повітря" AIM-9, керовані ракети до німецьких ЗРК IRIS‑T, комплектуючі для ремонту та обслуговування установок Patriot і IRIS‑T, а також фінансуватиме українські власні засоби ППО.

Хоча точні дані про щомісячну потребу України у перехоплювачах відсутні, оцінюється, що в середньому це близько 60 ракет. Ескалація конфлікту на Близькому Сході викликала побоювання, що Україні буде складніше отримувати ці перехоплювачі, оскільки їх також гостро потребують союзники США у Перській затоці.

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Що передувало?

Європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна витратила менше ракет-перехоплювачів Patriot за зимовий період, ніж було застосовано США за три дні на Близькому Сході.

Згодом  радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив,  що за весь час повномасштабної війни Україна отримала близько 600 ракет до систем Patriot. 

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Автор: 

Німеччина (8082) Patriot (498) Пісторіус Борис (375)
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Топ коментарі
+8
от нахер писати публічно сповіщати про кількість??
Самі знаємо, що ці ракети - страшений дефіцит. Нащо, щоб ворог знав, скільки ми їх отримали?
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10.03.2026 09:47 Відповісти
+8
КОЖНА подібна інформація ---це пряма допомога ворогу. НІКОЛИ,не погоджусь з любими доводами,що це якась нам користь.
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10.03.2026 10:05 Відповісти
+4
Молодець цей Пісторіус. Але виглядає це все трохи, м'яко кажучи, дивно. Всі вони знають, що в Україні триває жахлива війна. Гинуть люди, руйнується інфраструктура. А їх ще треба ВМОВЛЯТИ поділитися своїими ракетами-перехоплювачами. А самі вони не можуть без вмовлянь цього зробити??? Тим більше, що врешті-решт таки їх надали, хоч і зовсім небагато.
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10.03.2026 09:37 Відповісти
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Молодець цей Пісторіус. Але виглядає це все трохи, м'яко кажучи, дивно. Всі вони знають, що в Україні триває жахлива війна. Гинуть люди, руйнується інфраструктура. А їх ще треба ВМОВЛЯТИ поділитися своїими ракетами-перехоплювачами. А самі вони не можуть без вмовлянь цього зробити??? Тим більше, що врешті-решт таки їх надали, хоч і зовсім небагато.
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10.03.2026 09:37 Відповісти
от нахер писати публічно сповіщати про кількість??
Самі знаємо, що ці ракети - страшений дефіцит. Нащо, щоб ворог знав, скільки ми їх отримали?
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10.03.2026 09:47 Відповісти
Чого кричиш? Візьми і заборони німецькому МО робити заяви для німецьких ЗМІ.
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10.03.2026 11:55 Відповісти
та ні, цю роботу має проводити наш український уряд.
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10.03.2026 14:40 Відповісти
Туман війни. Можна раз на місяць таке казати.
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10.03.2026 20:52 Відповісти
Пора б уже самим виготовляти протибалістичні ракети.
Ми передаємо США технологію виготовлення зенітних дронів, а вони нам - технологію PAC-3.
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10.03.2026 09:59 Відповісти
Зібрати дрон з китайського хламу вони мабуть і самі спроможні
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10.03.2026 10:11 Відповісти
Зараз.... у нас нема спеціалістів щоб зрозуміти що там написано у тих технологіях
Я вже не кажу про наявність технологій які здатні сформувати продукт
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10.03.2026 10:18 Відповісти
КОЖНА подібна інформація ---це пряма допомога ворогу. НІКОЛИ,не погоджусь з любими доводами,що це якась нам користь.
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10.03.2026 10:05 Відповісти
це щоб збити 15 кацапських ракет , тобто на одну ніч . краще 15 Таурасів
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10.03.2026 10:32 Відповісти
Зовсім добре було б отримати і те, і друге
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10.03.2026 10:48 Відповісти
Потужно. Через два роки передасть ще 20?
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10.03.2026 11:08 Відповісти
А ще можна поцікавитись скільки F16 стоїть на приколі у США... я вичитав щось біля 6000. І вони їх не юзають..є Ф22 та Ф35. І це ті що не списані ще
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10.03.2026 17:27 Відповісти
 
 