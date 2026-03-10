Украина получит новую партию перехватчиков для Patriot: Германия передаст более 30 ракет
Германия вместе с европейскими партнерами передаст Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.
Отмечается, что министру обороны Германии Борису Писториусу удалось "собрать" среди европейских партнеров и союзников около 30 ракет PAC-3 для пополнения запасов Украины. Вместе с запасами Бундесвера это примерно 35 единиц для ЗРК Patriot.
"На встрече сторонников Украины перед Мюнхенской конференцией по безопасности Писториус сделал крайне необычное предложение. Он предложил странам-партнерам, что Германия предоставит Украине пять ракет PAC-3 из своих арсеналов Бундесвера, если другие государства поставят Украине в общей сложности 30 дополнительных управляемых ракет", – говорится в сообщении.
Германия продолжит поставки вооружения Украине
Представитель Минобороны Германии сообщил, что Берлин продолжит передавать Украине различные системы и компоненты: портативные ЗРК MANPADS, ракеты "воздух-воздух" AIM-9, управляемые ракеты к немецким ЗРК IRIS‑T, комплектующие для ремонта и обслуживания установок Patriot и IRIS‑T, а также будет финансировать украинские собственные средства ПВО.
Хотя точные данные о ежемесячной потребности Украины в перехватчиках отсутствуют, оценивается, что в среднем это около 60 ракет. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала опасения, что Украине будет сложнее получать эти перехватчики, поскольку в них также остро нуждаются союзники США в Персидском заливе.
Что предшествовало?
Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Украина израсходовала меньше ракет-перехватчиков Patriot за зимний период, чем было применено США за три дня на Ближнем Востоке.
Впоследствии советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что за все время полномасштабной войны Украина получила около 600 ракет к системам Patriot.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самі знаємо, що ці ракети - страшений дефіцит. Нащо, щоб ворог знав, скільки ми їх отримали?
Ми передаємо США технологію виготовлення зенітних дронів, а вони нам - технологію PAC-3.
Я вже не кажу про наявність технологій які здатні сформувати продукт