Новости ПВО Украины
1 592 30

Украине критически не хватает ракет для Patriot, - Федоров

Украине крайне необходимы ракеты к системам Patriot для защиты от российской баллистики.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что известно

"Нам критически не хватает ракет типа PAC-3 (для Patriot. - Ред.) для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Мы говорили с президентом и о создании совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее производить противоракетные ракеты", - отметил глава Минобороны.

Федоров считает, что у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противоракетные комплексы и ракеты.

"Нам нужен отдельный проект на это - там математика сложная, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты", - добавил министр.

Читайте: Писториус: Партнеры откликнулись на призыв предоставить Украине ракеты к Patriot

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, несмотря на обещания, не предоставили Европе лицензии на производство ракет для Patriot, - Зеленский

Автор: 

ПВО (2239) Федоров Михаил (244) Patriot (303)
Топ комментарии
+13
Кацапи дуже вдячні за цінну інформацію!
Альбертович, не спалися!
показать весь комментарий
27.02.2026 11:27 Ответить
+10
Ти ще координати дай, де бракує найбільш. Не МОУ, а якесь збіговисько. І так ху...ло отримує інформацію про результати ударів по нам, через нашу балаканину у сми і агентура не потрібна
показать весь комментарий
27.02.2026 11:27 Ответить
+8
Міша, спитай у бубачкі,де "Кільчень"?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:21 Ответить
"Україні критично бракує ракет до Patriot" Ура , настало прозріння!!! На 5-му році війни... Як виявилося, до Патріота ще й ракети потрібно....Про це треба було думати з моменту появи ПЕРШОЇ установки в Україні, або, ще краще, до появи.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:54 Ответить
Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, - говорити із "зезедентом" приносити шкоду Україні і українському народу
показать весь комментарий
27.02.2026 11:23 Ответить
США виробляє 650 ракет до Петріот в рік - може в них є гарні запаси - бо Мерц сказав шо в нього вже закінчились
показать весь комментарий
27.02.2026 11:23 Ответить
У них есть, но рыжее чмо хочет склонить Украину к капитуляции, это же очевидно. Поэтому не дает ракеты в полном объеме.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:07 Ответить
Майже повністю вирішується знищенням виробництва руснявої балістики. Не буде у кацапів балістики, відпаде потреба в ракетах для петріотів.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:27 Ответить
Крилаті теж проблема,теж треба спопелити виробництва.Разом зі всіма кацапами
показать весь комментарий
27.02.2026 11:29 Ответить
Погоджуюся, бо саме на це і розраховує пуйло, що ракети до Петріотів закінчаться у всьому світі... Власну альтернативу Петріотам за 4 роки Дєрмак спромігся забанити!
показать весь комментарий
27.02.2026 12:12 Ответить
Їх зараз всім бракує.Ті хто можуть їх виробляти повинні клепати в 10 разів більше.Все продадуть!!!!
показать весь комментарий
27.02.2026 11:28 Ответить
Знову бракуе! Та шо ж таке?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:29 Ответить
На цьому можна заробити більше ніж на дронах -перехаплювачах.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:31 Ответить
Чому про власне виробництво ракет для ППО заговорили лише зараз??? Хіба не було зрозумілим, що нам не зможуть постачати будь-що та у будь-яких кількостях??? Особливо надзвичайно дорогі ракети для петріотів???
показать весь комментарий
27.02.2026 11:34 Ответить
Уже достраивается завод по производству "Байрактаров", так шо потенциал действительно большой.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:36 Ответить
Вибачте, а навіщо країні яка кожен день готується до міру ракети? Х'уйло он готується до довгої війни тому його союзники йому дають зброю. Це як жінка з побитою мордою прибігає до сусідів і просить не макогона чи визвати поліцію, а благає помирити її з чоловіком. При всій повазі, я б на місті сусіда їй ще добавив для розуму...
показать весь комментарий
27.02.2026 11:41 Ответить
а шо такоє ? ..найтехнологічніша компанія світу Fire Point не вміє клепати ракети до Петріотів .. як так ? ))
показать весь комментарий
27.02.2026 11:41 Ответить
Головний конструктор FP5 ("Фламінго") про розробку власної системи ППО (текст під посиланням)

https://i.postimg.cc/MT4pfy2s/stillerman-pro-PPO-mp4-20260223-114242-692.jpg

https://streamable.com/p6yhox

Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:46 Ответить
Зеля кожен день проводить якісь зустрічі про мір, відбудову і про процвітання. А ви тут з якимись ракетами. До того ж коли Зеля просить у Тромба пришвидшити мір, Тромб виконує ваше бажання. Заблокував Україні постачання зброї. Не буде в України зброї і грошей то швидше настане мір, як казав Орбан і Тромб. Така в них логіка. Про перемогу України чи про її існування ніхто ж вже даже не заїкається. Це як прийти до лікаря і сказати вколіть мені щось щоб я перестав мучитись. Так що коли загадуєте бажання подумайте башкою що ви просите і в кого.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:48 Ответить
Ну зараз ще почнется в Ірані і США скажуть і цілком резонно що їм вони більш потрібні будуть-бо то своє!
показать весь комментарий
27.02.2026 11:49 Ответить
пішов 5 рік війни....у ЗЕ головне посадити Пороха, як двушку на мацкву відправити , як вкрасти, а з ракет вони нічого не можуть вкрасти, навіщо тоді владі ракети? вони сидять у бункері і не переживають як українці кожну ніч.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:50 Ответить
Це було передбачувано коли робили ставку на дрони-перехоплювачі, які нічого не збивають при поганій видимісті, сильному вітрі, поганому настрою у оператора. Замість того щоб зробити дешевий аналог Панциря, який збиває майже усе окрім балістики і гіперзвуку, обрали пісюн, от тепер доводиться витрачати дорогі та дефіцитні засоби на все підряд що літає. Піськограй-піаніст грає як може.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:56 Ответить
Давайте прикинем. ЗУР "земля-воздух" (нет производства), АК нужного типа 30-35 мм(нет производства), РЛС и оптические станции нужного типа (нет производства, но есть возможность), шасси комплекса(нет производства). Откуда тут дешевый аналог? Отож.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:18 Ответить
Богданы ж производят, при чем в довольно приличных количествах. И Панцирь это только как пример, он далек от идеала, например у него неоправдано дорогое шасси. На платформе от того же Краза можно было бы разместить аналогичное по функционалу оборудование. Пушку от Гепарда, рлс тоже или французы что-то аналогичное могли бы подкинуть, дешовые противоракеты без головки наведения тоже как-то бы освоили. Всё-таки напрячь французов/немцев на производство компонентов намного легче, чем заставить их увеличить производство дорогущих противоракет для ирисов. Зато у нас бы был действенный аналог против почти всего что летит, да и не только у нас, его бы с руками отрывали все страны скандинавии, прибалтики, может даже Израиль с саудитами, да и вообще такая система с учетом увеличения дроновой опасности на планете была бы очень востребована. Вместо этого мертворожденный писюн.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:40 Ответить
Патріот це зброя для бізнесу. Вистрілиш ​​100 ракет на день, відбиваючи атаку балістики (на кожну цiль за інструкцією Патріот потрібно дві ракети) згорить 1,2 мільярда доларів. Для війни вони не підходять, тому що дуже дорогі. Причому 100 ракет Америка буде клепати півроку.

показать весь комментарий
27.02.2026 12:04 Ответить
"Федоров считает, что у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противоракетные комплексы и ракеты"

канеш есть, только некомпетентных уродов во власти убрать которые ездят пиарятся и сливают фоточками координаты предприятий, и коррумпированных кентов ставят на потоки. А так да, потенциал есть.. С 91 года как есть, все никак не могут его развить)))
показать весь комментарий
27.02.2026 12:10 Ответить
Шахраї ділки всесвітнього ВПК поняття не мають що таке війна. Це лохотрон для шейхів. І для дебілів з відсталих країн на кшталт Хорватії, яка купила одну установку Хаймарс без ракет за 50 млн. доларів. Вони її в музеї 50 років будуть показувати, поки не накопичать грошей на іншу іграшку.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:12 Ответить
Долбойоб.....
показать весь комментарий
27.02.2026 12:15 Ответить
партнерам не горить, не їх вбивають. можна не поспішати.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:59 Ответить
 
 