Украине критически не хватает ракет для Patriot, - Федоров

Украине крайне необходимы ракеты к системам Patriot для защиты от российской баллистики.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Нам критически не хватает ракет типа PAC-3 (для Patriot. - Ред.) для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Мы говорили с президентом и о создании совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее производить противоракетные ракеты", - отметил глава Минобороны.

Федоров считает, что у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противоракетные комплексы и ракеты.

"Нам нужен отдельный проект на это - там математика сложная, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты", - добавил министр.

Читайте: Писториус: Партнеры откликнулись на призыв предоставить Украине ракеты к Patriot

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что 80% территории Украины не имеют защиты от баллистических ракет РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, несмотря на обещания, не предоставили Европе лицензии на производство ракет для Patriot, - Зеленский