Украине критически не хватает ракет для Patriot, - Федоров
Украине крайне необходимы ракеты к системам Patriot для защиты от российской баллистики.
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Что известно
"Нам критически не хватает ракет типа PAC-3 (для Patriot. - Ред.) для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Мы говорили с президентом и о создании совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее производить противоракетные ракеты", - отметил глава Минобороны.
Федоров считает, что у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противоракетные комплексы и ракеты.
"Нам нужен отдельный проект на это - там математика сложная, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты", - добавил министр.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что 80% территории Украины не имеют защиты от баллистических ракет РФ.
Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.
канеш есть, только некомпетентных уродов во власти убрать которые ездят пиарятся и сливают фоточками координаты предприятий, и коррумпированных кентов ставят на потоки. А так да, потенциал есть.. С 91 года как есть, все никак не могут его развить)))