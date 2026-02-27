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Новини ППО України
2 026 32

Україні критично бракує ракет до Patriot, - Федоров

Україна не вистачає ракет до Patriot: заява Федорова

Україні вкрай необхідні ракети до систем Patriot для захисту від російської балістики.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Що відомо?

"Нам критично бракує ракет типу PAC-3 (для Patriot. - Ред.) для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети", - зазначив очільник Міноборони.

Федоров вважає, що в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.

"Нам потрібен окремий проєкт на це - там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти", - додав міністр.

Читайте: Пісторіус: Партнери відгукнулися на заклик надати Україні ракети до Patriot

Що передувало?

Дивіться: Із 5 км на добу до 12 км: Пришвидшили будівництво антидронових сіток у прикордонних районах, - Федоров. ВIДЕО

Автор: 

ППО (4164) Федоров Михайло (1121) Patriot (496)
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Топ коментарі
+14
Кацапи дуже вдячні за цінну інформацію!
Альбертович, не спалися!
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27.02.2026 11:27 Відповісти
+12
Ти ще координати дай, де бракує найбільш. Не МОУ, а якесь збіговисько. І так ху...ло отримує інформацію про результати ударів по нам, через нашу балаканину у сми і агентура не потрібна
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27.02.2026 11:27 Відповісти
+10
Міша, спитай у бубачкі,де "Кільчень"?
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27.02.2026 11:21 Відповісти
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Міша, спитай у бубачкі,де "Кільчень"?
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27.02.2026 11:21 Відповісти
"Україні критично бракує ракет до Patriot" Ура , настало прозріння!!! На 5-му році війни... Як виявилося, до Патріота ще й ракети потрібно....Про це треба було думати з моменту появи ПЕРШОЇ установки в Україні, або, ще краще, до появи.
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27.02.2026 11:54 Відповісти
Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, - говорити із "зезедентом" приносити шкоду Україні і українському народу
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27.02.2026 11:23 Відповісти
США виробляє 650 ракет до Петріот в рік - може в них є гарні запаси - бо Мерц сказав шо в нього вже закінчились
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27.02.2026 11:23 Відповісти
У них есть, но рыжее чмо хочет склонить Украину к капитуляции, это же очевидно. Поэтому не дает ракеты в полном объеме.
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27.02.2026 12:07 Відповісти
Майже повністю вирішується знищенням виробництва руснявої балістики. Не буде у кацапів балістики, відпаде потреба в ракетах для петріотів.
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27.02.2026 11:27 Відповісти
Крилаті теж проблема,теж треба спопелити виробництва.Разом зі всіма кацапами
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27.02.2026 11:29 Відповісти
Ти ще координати дай, де бракує найбільш. Не МОУ, а якесь збіговисько. І так ху...ло отримує інформацію про результати ударів по нам, через нашу балаканину у сми і агентура не потрібна
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27.02.2026 11:27 Відповісти
Кацапи дуже вдячні за цінну інформацію!
Альбертович, не спалися!
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27.02.2026 11:27 Відповісти
Погоджуюся, бо саме на це і розраховує пуйло, що ракети до Петріотів закінчаться у всьому світі... Власну альтернативу Петріотам за 4 роки Дєрмак спромігся забанити!
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27.02.2026 12:12 Відповісти
Їх зараз всім бракує.Ті хто можуть їх виробляти повинні клепати в 10 разів більше.Все продадуть!!!!
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27.02.2026 11:28 Відповісти
Знову бракуе! Та шо ж таке?
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27.02.2026 11:29 Відповісти
На цьому можна заробити більше ніж на дронах -перехаплювачах.
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27.02.2026 11:31 Відповісти
Чому про власне виробництво ракет для ППО заговорили лише зараз??? Хіба не було зрозумілим, що нам не зможуть постачати будь-що та у будь-яких кількостях??? Особливо надзвичайно дорогі ракети для петріотів???
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27.02.2026 11:34 Відповісти
Уже достраивается завод по производству "Байрактаров", так шо потенциал действительно большой.
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27.02.2026 11:36 Відповісти
Вибачте, а навіщо країні яка кожен день готується до міру ракети? Х'уйло он готується до довгої війни тому його союзники йому дають зброю. Це як жінка з побитою мордою прибігає до сусідів і просить не макогона чи визвати поліцію, а благає помирити її з чоловіком. При всій повазі, я б на місті сусіда їй ще добавив для розуму...
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27.02.2026 11:41 Відповісти
а шо такоє ? ..найтехнологічніша компанія світу Fire Point не вміє клепати ракети до Петріотів .. як так ? ))
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27.02.2026 11:41 Відповісти
Головний конструктор FP5 ("Фламінго") про розробку власної системи ППО (текст під посиланням)

https://i.postimg.cc/MT4pfy2s/stillerman-pro-PPO-mp4-20260223-114242-692.jpg

https://streamable.com/p6yhox

Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.
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27.02.2026 12:46 Відповісти
Зеля кожен день проводить якісь зустрічі про мір, відбудову і про процвітання. А ви тут з якимись ракетами. До того ж коли Зеля просить у Тромба пришвидшити мір, Тромб виконує ваше бажання. Заблокував Україні постачання зброї. Не буде в України зброї і грошей то швидше настане мір, як казав Орбан і Тромб. Така в них логіка. Про перемогу України чи про її існування ніхто ж вже даже не заїкається. Це як прийти до лікаря і сказати вколіть мені щось щоб я перестав мучитись. Так що коли загадуєте бажання подумайте башкою що ви просите і в кого.
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27.02.2026 11:48 Відповісти
Ну зараз ще почнется в Ірані і США скажуть і цілком резонно що їм вони більш потрібні будуть-бо то своє!
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27.02.2026 11:49 Відповісти
пішов 5 рік війни....у ЗЕ головне посадити Пороха, як двушку на мацкву відправити , як вкрасти, а з ракет вони нічого не можуть вкрасти, навіщо тоді владі ракети? вони сидять у бункері і не переживають як українці кожну ніч.
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27.02.2026 11:50 Відповісти
Це було передбачувано коли робили ставку на дрони-перехоплювачі, які нічого не збивають при поганій видимісті, сильному вітрі, поганому настрою у оператора. Замість того щоб зробити дешевий аналог Панциря, який збиває майже усе окрім балістики і гіперзвуку, обрали пісюн, от тепер доводиться витрачати дорогі та дефіцитні засоби на все підряд що літає. Піськограй-піаніст грає як може.
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27.02.2026 11:56 Відповісти
Давайте прикинем. ЗУР "земля-воздух" (нет производства), АК нужного типа 30-35 мм(нет производства), РЛС и оптические станции нужного типа (нет производства, но есть возможность), шасси комплекса(нет производства). Откуда тут дешевый аналог? Отож.
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27.02.2026 12:18 Відповісти
Богданы ж производят, при чем в довольно приличных количествах. И Панцирь это только как пример, он далек от идеала, например у него неоправдано дорогое шасси. На платформе от того же Краза можно было бы разместить аналогичное по функционалу оборудование. Пушку от Гепарда, рлс тоже или французы что-то аналогичное могли бы подкинуть, дешовые противоракеты без головки наведения тоже как-то бы освоили. Всё-таки напрячь французов/немцев на производство компонентов намного легче, чем заставить их увеличить производство дорогущих противоракет для ирисов. Зато у нас бы был действенный аналог против почти всего что летит, да и не только у нас, его бы с руками отрывали все страны скандинавии, прибалтики, может даже Израиль с саудитами, да и вообще такая система с учетом увеличения дроновой опасности на планете была бы очень востребована. Вместо этого мертворожденный писюн.
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27.02.2026 12:40 Відповісти
Патріот це зброя для бізнесу. Вистрілиш ​​100 ракет на день, відбиваючи атаку балістики (на кожну цiль за інструкцією Патріот потрібно дві ракети) згорить 1,2 мільярда доларів. Для війни вони не підходять, тому що дуже дорогі. Причому 100 ракет Америка буде клепати півроку.

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27.02.2026 12:04 Відповісти
"Федоров считает, что у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противоракетные комплексы и ракеты"

канеш есть, только некомпетентных уродов во власти убрать которые ездят пиарятся и сливают фоточками координаты предприятий, и коррумпированных кентов ставят на потоки. А так да, потенциал есть.. С 91 года как есть, все никак не могут его развить)))
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27.02.2026 12:10 Відповісти
Шахраї ділки всесвітнього ВПК поняття не мають що таке війна. Це лохотрон для шейхів. І для дебілів з відсталих країн на кшталт Хорватії, яка купила одну установку Хаймарс без ракет за 50 млн. доларів. Вони її в музеї 50 років будуть показувати, поки не накопичать грошей на іншу іграшку.
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27.02.2026 12:12 Відповісти
Долбойоб.....
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27.02.2026 12:15 Відповісти
партнерам не горить, не їх вбивають. можна не поспішати.
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27.02.2026 12:59 Відповісти
А хтось питав Зелю, чи він просив ці ракети в Трампа? А хтось з МО чи МЗС України зустрічавсч з власниками промислових підприємств, що виробляють ці ракети?
Якщо ні - то за що ремствування?
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27.02.2026 16:35 Відповісти
Найкращий захист від балістики, це удари нашими ракетами по виробництву і запуску їх ракет.
Ау, фламінго!?
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28.02.2026 01:09 Відповісти
 
 