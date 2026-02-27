2 026 32
Україні критично бракує ракет до Patriot, - Федоров
Україні вкрай необхідні ракети до систем Patriot для захисту від російської балістики.
Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Що відомо?
"Нам критично бракує ракет типу PAC-3 (для Patriot. - Ред.) для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети", - зазначив очільник Міноборони.
Федоров вважає, що в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.
"Нам потрібен окремий проєкт на це - там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти", - додав міністр.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що 80% території України не мають захисту від балістичних ракет РФ.
Топ коментарі
+14 AbOriginal_UA
показати весь коментар27.02.2026 11:27 Відповісти Посилання
+12 Igor #591922
показати весь коментар27.02.2026 11:27 Відповісти Посилання
+10 Gary Grant
показати весь коментар27.02.2026 11:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Альбертович, не спалися!
https://i.postimg.cc/MT4pfy2s/stillerman-pro-PPO-mp4-20260223-114242-692.jpg
https://streamable.com/p6yhox
Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.
канеш есть, только некомпетентных уродов во власти убрать которые ездят пиарятся и сливают фоточками координаты предприятий, и коррумпированных кентов ставят на потоки. А так да, потенциал есть.. С 91 года как есть, все никак не могут его развить)))
Якщо ні - то за що ремствування?
Ау, фламінго!?