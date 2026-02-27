Україні критично бракує ракет до Patriot, - Федоров

Україні вкрай необхідні ракети до систем Patriot для захисту від російської балістики.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Що відомо?

"Нам критично бракує ракет типу PAC-3 (для Patriot. - Ред.) для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети", - зазначив очільник Міноборони.

Федоров вважає, що в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.

"Нам потрібен окремий проєкт на це - там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти", - додав міністр.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що 80% території України не мають захисту від балістичних ракет РФ.

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