80% території України не мають захисту від балістичних ракет РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що 80% території України не мають систем, здатних захистити від ударів балістикою.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Я не говоритиму, де знаходяться наші системи Patriot. Але на 80% території нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет", - зазначив він.

Пошуки ППО

За словами президента, Україна разом із партнерами працює над фінансування закупівлі ППО.

"Навіть якщо нам не дають систем, ми знайшли гроші на них разом з нашими партнерами", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що особисто вів переговори із Німеччиною, Норвегією, країнами Північної Європи та Канади.

Системи ППО, каже президент, є надзвичайно дорогими.

"Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А ракета коштує від двох до трьох мільйонів", - сказав він.

Зеленський зазначив, що домовився про виділення додаткових коштів на ці потреби.

