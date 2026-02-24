80% території України не мають захисту від балістичних ракет РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що 80% території України не мають систем, здатних захистити від ударів балістикою.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я не говоритиму, де знаходяться наші системи Patriot. Але на 80% території нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет", - зазначив він.
Пошуки ППО
За словами президента, Україна разом із партнерами працює над фінансування закупівлі ППО.
"Навіть якщо нам не дають систем, ми знайшли гроші на них разом з нашими партнерами", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що особисто вів переговори із Німеччиною, Норвегією, країнами Північної Європи та Канади.
Системи ППО, каже президент, є надзвичайно дорогими.
"Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А ракета коштує від двох до трьох мільйонів", - сказав він.
Зеленський зазначив, що домовився про виділення додаткових коштів на ці потреби.
Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.
А вони хоч попередять народ, коли саме і де прорве ??? бо страшно ....
розробка на базі Нептуна уже є - і це довгий Нептун - крилата ракета призначена для ураження наземних (ну і надводних) цілей.
петріот - зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження аеродинамічних цілей і балістичних ракет (на термінальній стадії польоту). одне до іншого не має жодного відношення.
відношення до ппо має перпективний зрк Кільчень, який розроблявся на кб Південному і мав би бути готовим до випробувань до 24го року по довоєнним планам. можна звісно нарікати, шо зелень порізала його фінансування і напевно так воно і є, але слід також зазначити, шо кб Південне ніколи не створювало зрк, тим більш таких складних, здатних збивати балістику. тому ці плани виглядають фантастичними (хібашо ракету до нього зробити).
а от реалістичною була (і є) програма отрк Сапсан від того ж кб Південне, який начебто з травня 25 року на випробуваннях, а з грудня, за запевененнями генштабу, уже використовується. і його дійсно можна і треба було робити набагато раніше і шо зелень відверто просрала.