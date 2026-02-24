80% території України не мають захисту від балістичних ракет РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що 80% території України не мають систем, здатних захистити від ударів балістикою.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Я не говоритиму, де знаходяться наші системи Patriot. Але на 80% території нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет", - зазначив він.

Пошуки ППО

За словами президента, Україна разом із партнерами працює над фінансування закупівлі ППО.

"Навіть якщо нам не дають систем, ми знайшли гроші на них разом з нашими партнерами", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що особисто вів переговори із Німеччиною, Норвегією, країнами Північної Європи та Канади. 

Системи ППО, каже президент, є надзвичайно дорогими.

"Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А ракета коштує від двох до трьох мільйонів", - сказав він.

Зеленський зазначив, що домовився про виділення додаткових коштів на ці потреби.

Топ коментарі
+17
80% території України Зеленський не захистив від балістичних ракет.
24.02.2026 12:47 Відповісти
+11
Та ми й від Шахедів не можем відбитися - коли вже втулим по Єлабузі - де вони їх клепають?
24.02.2026 12:47 Відповісти
+11
Так ти ж сам ракетну програму закрив , бовдур зелений, ти ВИНУВАТИЙ! В підриві обороноздатності країни, а не Європа.
24.02.2026 12:55 Відповісти
Може вже досить розповідати казочки ,що нам весь Світ щось винен ,бо ми всіх захищаємо ,хоча нас про це ніхто не просив.
24.02.2026 12:46 Відповісти
Після вступу Фінляндії до НАТО у 2023 році, протяжність спільного сухопутного кордону Росії з Альянсом зросла майже вдвічі, перевищивши 2600 км. Загальна довжина державного кордону між Україною та Російською Федерацією становить 2295 км.
24.02.2026 12:49 Відповісти
Так Фінляндія чекала цього довгих 80 років ,а ми хочемо все і відразу.
24.02.2026 12:56 Відповісти
Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО 18 травня 2022 року. Це історичне рішення було ухвалене на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну. Після прискореного процесу ратифікації, 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу.
24.02.2026 13:05 Відповісти
зате у нас фламінги є ))..чи нема ? ...чи як ? )
24.02.2026 12:46 Відповісти
24.02.2026 12:47 Відповісти
24.02.2026 12:47 Відповісти
реально Шахеди себе спокійно почувають ..процент влучань 10-20% - при їх вартості більш ніж достатньо
24.02.2026 12:49 Відповісти
А ще кацапські дрони розвідники десятками годин кружляють по всій території України, і ніхто їх не збиває! Совпадєніє?
24.02.2026 14:31 Відповісти
Чувак хизується
24.02.2026 12:52 Відповісти
24.02.2026 12:55 Відповісти
А коли Порох казав, що не штики підуть, а будуть летіти ракети, зелень тільки скорочувала витрати на армію та морозили програми ППО, ПРО. А зараз що, прозріли?
24.02.2026 13:00 Відповісти
Так це з 20 відсотками окупованої чи як?
24.02.2026 13:05 Відповісти
Ні, 20 - то оккпованої)
24.02.2026 13:11 Відповісти
Головний конструктор FP5 ("Фламінго") про розробку власної системи ППО (текст під посиланням)

Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.
24.02.2026 13:13 Відповісти
Буде Прорив ??
А вони хоч попередять народ, коли саме і де прорве ??? бо страшно ....
24.02.2026 14:05 Відповісти
Мені от цікаво - а якби президентом був хтось інший, Україні б дали ліцензії на виробництво західних систем ППО або ракет до них? І щось мені підказує, що не дали б. Бо країни заходу нас списали ще у 2022 році. Ми для них як кістка у горлянці. Тому й не дають, тому забороняють бити їхньою зброєю по болотам, тому досі торгують з кацапами.
24.02.2026 14:18 Відповісти
Вова, передай московії список, куди не можна гатити ракетами та дронами.
24.02.2026 13:22 Відповісти
На жаль, вся Україна не має захисту від твоєї безвідповідальності, яка дорівнює шкідництву, і діяльності твого кодла, яке розкрадає все, що йому попадає на очі!
24.02.2026 13:27 Відповісти
Бо якийсь Лох, який поспішно всюди запевняв, що він не лох, зупинив ракетні програми. А серед них була розробка на базі "Нептуна" ракети, яка перепльовувала "Петріот".
24.02.2026 13:37 Відповісти
змішались в купу коні, люди...
розробка на базі Нептуна уже є - і це довгий Нептун - крилата ракета призначена для ураження наземних (ну і надводних) цілей.
петріот - зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження аеродинамічних цілей і балістичних ракет (на термінальній стадії польоту). одне до іншого не має жодного відношення.
відношення до ппо має перпективний зрк Кільчень, який розроблявся на кб Південному і мав би бути готовим до випробувань до 24го року по довоєнним планам. можна звісно нарікати, шо зелень порізала його фінансування і напевно так воно і є, але слід також зазначити, шо кб Південне ніколи не створювало зрк, тим більш таких складних, здатних збивати балістику. тому ці плани виглядають фантастичними (хібашо ракету до нього зробити).
а от реалістичною була (і є) програма отрк Сапсан від того ж кб Південне, який начебто з травня 25 року на випробуваннях, а з грудня, за запевененнями генштабу, уже використовується. і його дійсно можна і треба було робити набагато раніше і шо зелень відверто просрала.
24.02.2026 14:25 Відповісти
❗️ Днями Україна отримала масштабну партію ракет для систем протиповітряної оборони, зокрема ********** до комплексів Patriot, - Зеленський
24.02.2026 13:48 Відповісти
Зате повний БалаБолістичний захист
24.02.2026 14:03 Відповісти
Я ЯК ОБРАНИЙ ГАРАНТ ЗРОБИВ ВСЕ МОЖЛИВЕ ЩО БИ 80% території України не мали систем, здатних захистити від ударів балістикою.
24.02.2026 14:08 Відповісти
рапорт до ракетних підрозділів рф?
24.02.2026 14:46 Відповісти
 
 