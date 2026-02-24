Не вірю, що все, чого вимагає РФ, це наш вихід з Донбасу. Їм не можна вірити, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна не пауза у війні, а її припинення.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами президента, США переконані, що Путін припинить свою війну, якщо Україна віддасть РФ східну територію Донбасу. Це, на думку Зеленського, є недалекоглядною ідеєю.

"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш вихід з Донбасу, і тоді війна закінчиться. Росія є Росія, і, знаєте, їм не можна довіряти", - пояснив він.

Припинення вогню

Також він прокоментував заяви російського диктатора про те, що Україна використає тимчасову зупинку бойових дій для перегрупування та наступу.

"Це демагогія та брехня. Подивіться, кому вигідні такі заяви", - зазначив Зеленський.

Він додав, що РФ мобілізує 40 000 військовослужбовців на місяць і втрачає 35 000: "Пауза потрібна їм не менше, ніж нам".

"Україні потрібне припинення вогню - вчора, сьогодні, завтра. Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни", - підсумував глава держави.

