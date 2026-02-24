Не вірю, що все, чого вимагає РФ, це наш вихід з Донбасу. Їм не можна вірити, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна не пауза у війні, а її припинення.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами президента, США переконані, що Путін припинить свою війну, якщо Україна віддасть РФ східну територію Донбасу. Це, на думку Зеленського, є недалекоглядною ідеєю.
"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш вихід з Донбасу, і тоді війна закінчиться. Росія є Росія, і, знаєте, їм не можна довіряти", - пояснив він.
Припинення вогню
Також він прокоментував заяви російського диктатора про те, що Україна використає тимчасову зупинку бойових дій для перегрупування та наступу.
"Це демагогія та брехня. Подивіться, кому вигідні такі заяви", - зазначив Зеленський.
Він додав, що РФ мобілізує 40 000 військовослужбовців на місяць і втрачає 35 000: "Пауза потрібна їм не менше, ніж нам".
"Україні потрібне припинення вогню - вчора, сьогодні, завтра. Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни", - підсумував глава держави.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
вєрю, нє вєрю!
Це абсолютно, фізично неможлива ідея.
Неможлива з точки зору її практичного виконання.
Мирного населення - декілька сот тисяч людей. Це мирні міста.
Вчора КАБами лупили по Славіку.
По Славіку вже ФПВіхи на волокні літають роями.
По Краму тільки що прилетіли КАБи.
Це щоб евакуйовувалися?
Та хєр їм на комірець!
Це блогер може вірити,чи не вірити у своїх блогах.В нього в підпорядкуванні практично всі державні структури,які він узурпував вкупі з ермом,тому вірю- не вірю не для рівня його посади.Лише результат говорить про людину на найвищій посаді.
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі."
Кацапу брехати -що дурному з гори котиться.