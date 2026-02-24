Не вірю, що все, чого вимагає РФ, це наш вихід з Донбасу. Їм не можна вірити, - Зеленський

Зеленський прокоментував вимоги РФ вийти з Донбасу

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна не пауза у війні, а її припинення.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами президента, США переконані, що Путін припинить свою війну, якщо Україна віддасть РФ східну територію Донбасу. Це, на думку Зеленського, є недалекоглядною ідеєю.

"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш вихід з Донбасу, і тоді війна закінчиться. Росія є Росія, і, знаєте, їм не можна довіряти", - пояснив він.

Припинення вогню

Також він прокоментував заяви російського диктатора про те, що Україна використає тимчасову зупинку бойових дій для перегрупування та наступу.

"Це демагогія та брехня. Подивіться, кому вигідні такі заяви", - зазначив Зеленський.

Він додав, що РФ мобілізує 40 000 військовослужбовців на місяць і втрачає 35 000: "Пауза потрібна їм не менше, ніж нам".

"Україні потрібне припинення вогню - вчора, сьогодні, завтра. Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни", - підсумував глава держави.

Що передувало?

+8
Для подальшого просування їм необхідно щоб ЗСУ покинуло непробивні укріплення на Донбасі об які кацапські м'ясні штурми розбиваються, ото і вся основа тих "мирних вимог" 🤔
24.02.2026 10:53 Відповісти
+5
нахіба було звільняти Залужного?!
24.02.2026 10:49 Відповісти
+4
Тобі теж не можна вірити, де твої шашлики?!
24.02.2026 10:56 Відповісти
24.02.2026 10:49 Відповісти
чи є слово нахіба

Повідомлення Gemini

Коротко: так, таке слово є, але воно належить до сленгу (арго) і є евфемізмом.
Що воно означає?
Слово «нахіба» - це іронічний або пом'якшений замінник грубого матірного вислову. Його використовують у значенні:
«Навіщо?»
«Для чого?» (з відтінком сильного здивування або роздратування)
«Який у цьому сенс?»
Походження та вживання
Це слово утворилося шляхом злиття питального займенника «нащо» або «навіщо» з обсценною лексикою. В українській мові воно набуло популярності завдяки своєї фонетичній схожості з лайкою, але формально лайкою не є.
Важливі нюанси:
Стилістика: Це розмовний стиль. Ви не знайдете його в академічних словниках (хіба що у словниках сленгу).
Доречність: Його можна вжити в колі друзів або в соцмережах, щоб додати вислову емоційності чи сарказму, але не варто використовувати на іспитах, у діловому листуванні чи при бабусі.
24.02.2026 10:54 Відповісти
сумраки не мають академічного стилю у спілкуванні
показати весь коментар
24.02.2026 10:55 Відповісти
хіба що у словниках сленгу).

чи є слово "хіба" )))
24.02.2026 11:05 Відповісти
чи є слово "хіба"

Повідомлення Gemini

Так, слово «хіба» в українській мові не просто існує, а є надзвичайно вживаним і багатогранним. Воно додає мовленню особливого емоційного забарвлення.
Залежно від контексту, воно може виконувати різні ролі:
1. Питальна частка
Виражає сумнів, здивування або невпевненість. Часто вживається на початку речення.
«Хіба ти не знав про це?»
«Хіба так можна чинити?»
2. Сполучник
Вживається у значенні «якщо не», «за винятком», або для протиставлення.
«Я прийду вчасно, хіба що затримають на роботі».
«Ніхто не допоможе, хіба тільки ти».
3. Підсилювальна частка
Додає реченню відтінку іронії, розчарування або запитання, на яке не очікують відповіді (риторичність).
«Хіба я мало для тебе зробив?»
Популярні синоніми та аналоги:
Якщо ви хочете замінити це слово, можна використати:
Невже (найближчий синонім для вираження подиву).
Чи ж (більш поетичний або застарілий варіант).
Хіба що (у значенні умови).
Цікавий факт: Слово «хіба» є одним із тих слів, які роблять українську мову «живою» та емоційною. Його важко перекласти одним словом на інші мови без втрати відтінку значення.
24.02.2026 11:14 Відповісти
" Не вірю, що все, чого вимагає РФ, це наш вихід з Донбасу.. " А якщо, навіть, і все, то що? Виходимо з Донбасу?
24.02.2026 11:04 Відповісти
diabolus in minutiis est...диявол у дрібницях...
показати весь коментар
24.02.2026 11:17 Відповісти
24.02.2026 10:53 Відповісти
оооо.....
вєрю, нє вєрю!

24.02.2026 10:56 Відповісти
24.02.2026 10:56 Відповісти
Правильна думка. Головне не зрадити їй в останню мить.
24.02.2026 10:57 Відповісти
Віддати Дружківку, Краматорськ, Славік та села - не просто недалекоглядна ідея.
Це абсолютно, фізично неможлива ідея.
Неможлива з точки зору її практичного виконання.
Мирного населення - декілька сот тисяч людей. Це мирні міста.
Вчора КАБами лупили по Славіку.
По Славіку вже ФПВіхи на волокні літають роями.
По Краму тільки що прилетіли КАБи.
Це щоб евакуйовувалися?
Та хєр їм на комірець!
24.02.2026 10:58 Відповісти
Вихід з Донбасу і "Малоросія" - це по бідному а так то вся Україна
24.02.2026 11:02 Відповісти
але Зеля все одно хоче зустрітись з ху*лом 🤡
24.02.2026 11:03 Відповісти
Заглядяч в очку ***** Боневиік Янелохович Херпіду не просто піськограй і кралій а ще і капітан очевилність.
24.02.2026 11:08 Відповісти
То ти просто давно в шоколадне око ***** не заглядав. А як будуть перемовини, зазирнеш і одразу повіриш.
24.02.2026 11:09 Відповісти
Він не тільки зазирне,а ще й лизне.
24.02.2026 11:10 Відповісти
А "біполярка" виліковна?
24.02.2026 11:09 Відповісти
Якби ти раз і назавжди перестав пиз..болить про вихід і віддачу якихось територій.Раз і назавжди.Що б знали всі: ху...ло,Трамп,європейці,а саме основне - українці.Щоб не було кривотолків.
24.02.2026 11:13 Відповісти
Вода по крапельці, яка камінь точить.
24.02.2026 11:21 Відповісти
Раша недоговороздатна, пишу про це постійно, вже й през за мною повторює. Начитався з цензора
24.02.2026 11:14 Відповісти
Тобто, здати Донецьку, Луганську області, та частину Дніпропетровщини і Харківщини було б достатньо?
24.02.2026 11:19 Відповісти
Боневтік Янелохович Херпіду як він є, готує платформу для здачі ***** ...
24.02.2026 12:49 Відповісти
У свій час не вірив,завдяки ерму,що не буде повномасштабної,що призвело до масштабних втрат.
Це блогер може вірити,чи не вірити у своїх блогах.В нього в підпорядкуванні практично всі державні структури,які він узурпував вкупі з ермом,тому вірю- не вірю не для рівня його посади.Лише результат говорить про людину на найвищій посаді.
24.02.2026 11:54 Відповісти
"Кацапа звідусіль жени
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі."
Кацапу брехати -що дурному з гори котиться.
24.02.2026 12:14 Відповісти
Та орки потім через свою конституцію проведуть ще чотири області і все спочатку.
24.02.2026 12:55 Відповісти
Навіщо тоді взагалі вести переговори і гонять наших чебуреків по дубаям і женевам?
24.02.2026 13:20 Відповісти
А навіщо тоді їздив в Оман ?
24.02.2026 13:28 Відповісти
24.02.2026 14:24 Відповісти
Звиздить зі сцени для лохторату красиво. А в той же час в "референдум" забивають питання про "вільну економічну" зону на Донбасі, з відводом військ на 40 км.
24.02.2026 13:40 Відповісти
а коли не звиздів?
24.02.2026 14:25 Відповісти
100% - це лише перша їх вимога , потім будуть інші
24.02.2026 14:28 Відповісти
 
 