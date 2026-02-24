РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 546 35

Не верю, что все, чего требует РФ, это наш выход с Донбасса. Им нельзя верить, - Зеленский

Зеленский прокомментировал требования РФ выйти из Донбасса

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужна не пауза в войне, а ее прекращение.

Об этом глава государства заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам президента, США убеждены, что Путин прекратит свою войну, если Украина отдаст РФ восточную территорию Донбасса. Это, по мнению Зеленского, является недальновидной идеей.

"Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш выход из Донбасса, и тогда война закончится. Россия есть Россия, и, знаете, им нельзя доверять", - пояснил он.

Прекращение огня

Также он прокомментировал заявления российского диктатора о том, что Украина использует временную остановку боевых действий для перегруппировки и наступления.

"Это демагогия и ложь. Посмотрите, кому выгодны такие заявления", - отметил Зеленский.

Он добавил, что РФ мобилизует 40 000 военнослужащих в месяц и теряет 35 000: "Пауза нужна им не меньше, чем нам".

"Украине нужно прекращение огня - вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны", - подытожил глава государства.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (10583) Донбасс (3857)
+8
Для подальшого просування їм необхідно щоб ЗСУ покинуло непробивні укріплення на Донбасі об які кацапські м'ясні штурми розбиваються, ото і вся основа тих "мирних вимог" 🤔
24.02.2026 10:53 Ответить
+5
нахіба було звільняти Залужного?!
24.02.2026 10:49 Ответить
+4
Тобі теж не можна вірити, де твої шашлики?!
24.02.2026 10:56 Ответить
нахіба було звільняти Залужного?!
24.02.2026 10:49 Ответить
чи є слово нахіба

Повідомлення Gemini

Коротко: так, таке слово є, але воно належить до сленгу (арго) і є евфемізмом.
Що воно означає?
Слово «нахіба» - це іронічний або пом'якшений замінник грубого матірного вислову. Його використовують у значенні:
«Навіщо?»
«Для чого?» (з відтінком сильного здивування або роздратування)
«Який у цьому сенс?»
Походження та вживання
Це слово утворилося шляхом злиття питального займенника «нащо» або «навіщо» з обсценною лексикою. В українській мові воно набуло популярності завдяки своєї фонетичній схожості з лайкою, але формально лайкою не є.
Важливі нюанси:
Стилістика: Це розмовний стиль. Ви не знайдете його в академічних словниках (хіба що у словниках сленгу).
Доречність: Його можна вжити в колі друзів або в соцмережах, щоб додати вислову емоційності чи сарказму, але не варто використовувати на іспитах, у діловому листуванні чи при бабусі.
24.02.2026 10:54 Ответить
сумраки не мають академічного стилю у спілкуванні
24.02.2026 10:55 Ответить
хіба що у словниках сленгу).

чи є слово "хіба" )))
24.02.2026 11:05 Ответить
чи є слово "хіба"

Повідомлення Gemini

Так, слово «хіба» в українській мові не просто існує, а є надзвичайно вживаним і багатогранним. Воно додає мовленню особливого емоційного забарвлення.
Залежно від контексту, воно може виконувати різні ролі:
1. Питальна частка
Виражає сумнів, здивування або невпевненість. Часто вживається на початку речення.
«Хіба ти не знав про це?»
«Хіба так можна чинити?»
2. Сполучник
Вживається у значенні «якщо не», «за винятком», або для протиставлення.
«Я прийду вчасно, хіба що затримають на роботі».
«Ніхто не допоможе, хіба тільки ти».
3. Підсилювальна частка
Додає реченню відтінку іронії, розчарування або запитання, на яке не очікують відповіді (риторичність).
«Хіба я мало для тебе зробив?»
Популярні синоніми та аналоги:
Якщо ви хочете замінити це слово, можна використати:
Невже (найближчий синонім для вираження подиву).
Чи ж (більш поетичний або застарілий варіант).
Хіба що (у значенні умови).
Цікавий факт: Слово «хіба» є одним із тих слів, які роблять українську мову «живою» та емоційною. Його важко перекласти одним словом на інші мови без втрати відтінку значення.
24.02.2026 11:14 Ответить
" Не вірю, що все, чого вимагає РФ, це наш вихід з Донбасу.. " А якщо, навіть, і все, то що? Виходимо з Донбасу?
24.02.2026 11:04 Ответить
diabolus in minutiis est...диявол у дрібницях...
24.02.2026 11:17 Ответить
Для подальшого просування їм необхідно щоб ЗСУ покинуло непробивні укріплення на Донбасі об які кацапські м'ясні штурми розбиваються, ото і вся основа тих "мирних вимог" 🤔
24.02.2026 10:53 Ответить
оооо.....
вєрю, нє вєрю!

24.02.2026 10:56 Ответить
Тобі теж не можна вірити, де твої шашлики?!
24.02.2026 10:56 Ответить
Правильна думка. Головне не зрадити їй в останню мить.
24.02.2026 10:57 Ответить
Віддати Дружківку, Краматорськ, Славік та села - не просто недалекоглядна ідея.
Це абсолютно, фізично неможлива ідея.
Неможлива з точки зору її практичного виконання.
Мирного населення - декілька сот тисяч людей. Це мирні міста.
Вчора КАБами лупили по Славіку.
По Славіку вже ФПВіхи на волокні літають роями.
По Краму тільки що прилетіли КАБи.
Це щоб евакуйовувалися?
Та хєр їм на комірець!
24.02.2026 10:58 Ответить
Вихід з Донбасу і "Малоросія" - це по бідному а так то вся Україна
24.02.2026 11:02 Ответить
але Зеля все одно хоче зустрітись з ху*лом 🤡
24.02.2026 11:03 Ответить
Заглядяч в очку ***** Боневиік Янелохович Херпіду не просто піськограй і кралій а ще і капітан очевилність.
24.02.2026 11:08 Ответить
То ти просто давно в шоколадне око ***** не заглядав. А як будуть перемовини, зазирнеш і одразу повіриш.
24.02.2026 11:09 Ответить
Він не тільки зазирне,а ще й лизне.
24.02.2026 11:10 Ответить
А "біполярка" виліковна?
24.02.2026 11:09 Ответить
Якби ти раз і назавжди перестав пиз..болить про вихід і віддачу якихось територій.Раз і назавжди.Що б знали всі: ху...ло,Трамп,європейці,а саме основне - українці.Щоб не було кривотолків.
24.02.2026 11:13 Ответить
Вода по крапельці, яка камінь точить.
24.02.2026 11:21 Ответить
Раша недоговороздатна, пишу про це постійно, вже й през за мною повторює. Начитався з цензора
24.02.2026 11:14 Ответить
Тобто, здати Донецьку, Луганську області, та частину Дніпропетровщини і Харківщини було б достатньо?
24.02.2026 11:19 Ответить
Боневтік Янелохович Херпіду як він є, готує платформу для здачі ***** ...
24.02.2026 12:49 Ответить
У свій час не вірив,завдяки ерму,що не буде повномасштабної,що призвело до масштабних втрат.
Це блогер може вірити,чи не вірити у своїх блогах.В нього в підпорядкуванні практично всі державні структури,які він узурпував вкупі з ермом,тому вірю- не вірю не для рівня його посади.Лише результат говорить про людину на найвищій посаді.
24.02.2026 11:54 Ответить
"Кацапа звідусіль жени
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі."
Кацапу брехати -що дурному з гори котиться.
24.02.2026 12:14 Ответить
Та орки потім через свою конституцію проведуть ще чотири області і все спочатку.
24.02.2026 12:55 Ответить
Навіщо тоді взагалі вести переговори і гонять наших чебуреків по дубаям і женевам?
24.02.2026 13:20 Ответить
А навіщо тоді їздив в Оман ?
24.02.2026 13:28 Ответить
24.02.2026 14:24 Ответить
Звиздить зі сцени для лохторату красиво. А в той же час в "референдум" забивають питання про "вільну економічну" зону на Донбасі, з відводом військ на 40 км.
24.02.2026 13:40 Ответить
а коли не звиздів?
24.02.2026 14:25 Ответить
100% - це лише перша їх вимога , потім будуть інші
24.02.2026 14:28 Ответить
 
 