Не верю, что все, чего требует РФ, это наш выход с Донбасса. Им нельзя верить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужна не пауза в войне, а ее прекращение.

Об этом глава государства заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам президента, США убеждены, что Путин прекратит свою войну, если Украина отдаст РФ восточную территорию Донбасса. Это, по мнению Зеленского, является недальновидной идеей.

"Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш выход из Донбасса, и тогда война закончится. Россия есть Россия, и, знаете, им нельзя доверять", - пояснил он.

Читайте также: Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ, - CNN

Прекращение огня

Также он прокомментировал заявления российского диктатора о том, что Украина использует временную остановку боевых действий для перегруппировки и наступления.

"Это демагогия и ложь. Посмотрите, кому выгодны такие заявления", - отметил Зеленский.

Он добавил, что РФ мобилизует 40 000 военнослужащих в месяц и теряет 35 000: "Пауза нужна им не меньше, чем нам".

"Украине нужно прекращение огня - вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны", - подытожил глава государства.

Читайте: РФ на переговорах не поднимала вопрос выборов в Украине. Их позиция – отдать Донбасс, - Буданов

Что предшествовало?

Читайте также: США и РФ имеют одинаковое требование к Украине для завершения войны – выйти с Донбасса, - Зеленский