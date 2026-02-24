Не верю, что все, чего требует РФ, это наш выход с Донбасса. Им нельзя верить, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужна не пауза в войне, а ее прекращение.
Об этом глава государства заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам президента, США убеждены, что Путин прекратит свою войну, если Украина отдаст РФ восточную территорию Донбасса. Это, по мнению Зеленского, является недальновидной идеей.
"Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш выход из Донбасса, и тогда война закончится. Россия есть Россия, и, знаете, им нельзя доверять", - пояснил он.
Прекращение огня
Также он прокомментировал заявления российского диктатора о том, что Украина использует временную остановку боевых действий для перегруппировки и наступления.
"Это демагогия и ложь. Посмотрите, кому выгодны такие заявления", - отметил Зеленский.
Он добавил, что РФ мобилизует 40 000 военнослужащих в месяц и теряет 35 000: "Пауза нужна им не меньше, чем нам".
"Украине нужно прекращение огня - вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны", - подытожил глава государства.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
