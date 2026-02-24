Хочу почути від ЄС дату вступу України до блоку, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський хоче почути від лідерів Європи конкретну дату вступу України до Євросоюзу.
Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу почути дату. Я про це прошу. Не дозволимо наступним лідерам чи наступному поколінню зіткнутися з ситуацією, коли Росія блокуватиме членство України в ЄС протягом 50 років", - наголосив він.
За словами президента, "це має бути вже у 2027 році".
- Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.
- Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.
Але буде що подати як власне досягнення.
Зокрема і по тому, чи взагалі бюджет України буде з грошима через гальмування кредиту ЄС.
це литвин таке накреативив?
гундоса зе!гнида, хоче почути чи просить?
до чого тут кацапія?
які такі 50 років?
трампу вкарай необхідна капітуляція україни та медалька від нобеля.
голобородьку вкрай необхідне хоч щось позитивне, у своєму нікчемному існуванні, бо шибениця від невдячних гоїв українців, все ближче і ближче.
БайденФон дер Ляєн, чому ми ще не в ЄС?
І він про це знає, та блейфує на публіку.
Всі його виступи -це не власний текст,а напрацювання дімилітвіна,він зачитує,як актор.
Та ще,в СІЗО досі увязнений Дудін,який врятував Харків.Лідор перед вторгненням публічно заявляв,що росіяни захоплять Харків,а Харків досі вільний,а Дудіна посадив,бо нестиковка вийшла.Сам Ю.Б.зустрічався з Дудіним 3 березня 2022 і ніде на захист героя.
Де з таким будуть говорити про вступ в ЄС.
Його примітивні заявки рівняються з колишніми "чому ми не НАТО?" і
СВОБОДУ ДУДІНУ!
3 з 4 по нулям. Один виконаний на третину.
діїбездіяльність влади на шляху до ЄС. По суті!! Зайти на сайт Центр протидії корупції і подивитись на список вимог від ЄС для вступу, серед вимог перезавантаження ДБР, конкурс на Генпрокурора...З усіх вимог виконано нуль! Абсолютний нуль! Ось тобі і прагнення в ЄС від зе-влади! Насправді мало чим відрізняється від Янук-овоча...лише лицемірний патетичний галас!