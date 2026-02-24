Хочу почути від ЄС дату вступу України до блоку, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський хоче почути від лідерів Європи конкретну дату вступу України до Євросоюзу.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Я хочу почути дату. Я про це прошу. Не дозволимо наступним лідерам чи наступному поколінню зіткнутися з ситуацією, коли Росія блокуватиме членство України в ЄС протягом 50 років", - наголосив він.

За словами президента, "це має бути вже у 2027 році".

Також читайте: Без подолання корупції шлях України до ЄС буде закритий, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Заяви про дату вступу України в ЄС

Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не казав мені, що хоче бачити когось іншого президентом України, - Зеленський