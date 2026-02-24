Хочу услышать от ЕС дату вступления Украины в блок, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский хочет услышать от лидеров Европы конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Что известно

"Я хочу услышать дату. Я об этом прошу. Не позволим следующим лидерам или следующему поколению столкнуться с ситуацией, когда Россия будет блокировать членство Украины в ЕС в течение 50 лет", - подчеркнул он.

По словам президента, "это должно быть уже в 2027 году".

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

