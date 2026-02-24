1 774 42
Хочу услышать от ЕС дату вступления Украины в блок, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский хочет услышать от лидеров Европы конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.
Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Я хочу услышать дату. Я об этом прошу. Не позволим следующим лидерам или следующему поколению столкнуться с ситуацией, когда Россия будет блокировать членство Украины в ЕС в течение 50 лет", - подчеркнул он.
По словам президента, "это должно быть уже в 2027 году".
Заявления о дате вступления Украины в ЕС
- Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Топ комментарии
+22 Oleksii Magas
показать весь комментарий24.02.2026 10:32 Ответить Ссылка
+20 олег иванов #434516
показать весь комментарий24.02.2026 10:35 Ответить Ссылка
+18 Влад #592330
показать весь комментарий24.02.2026 10:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але буде що подати як власне досягнення.
Зокрема і по тому, чи взагалі бюджет України буде з грошима через гальмування кредиту ЄС.
це литвин таке накреативив?
гундоса зе!гнида, хоче почути чи просить?
до чого тут кацапія?
які такі 50 років?
трампу вкарай необхідна капітуляція україни та медалька від нобеля.
голобородьку вкрай необхідне хоч щось позитивне, у своєму нікчемному існуванні, бо шибениця від невдячних гоїв українців, все ближче і ближче.
БайденФон дер Ляєн, чому ми ще не в ЄС?
І він про це знає, та блейфує на публіку.
Всі його виступи -це не власний текст,а напрацювання дімилітвіна,він зачитує,як актор.
Та ще,в СІЗО досі увязнений Дудін,який врятував Харків.Лідор перед вторгненням публічно заявляв,що росіяни захоплять Харків,а Харків досі вільний,а Дудіна посадив,бо нестиковка вийшла.Сам Ю.Б.зустрічався з Дудіним 3 березня 2022 і ніде на захист героя.
Де з таким будуть говорити про вступ в ЄС.
Його примітивні заявки рівняються з колишніми "чому ми не НАТО?" і
СВОБОДУ ДУДІНУ!
3 з 4 по нулям. Один виконаний на третину.
діїбездіяльність влади на шляху до ЄС. По суті!! Зайти на сайт Центр протидії корупції і подивитись на список вимог від ЄС для вступу, серед вимог перезавантаження ДБР, конкурс на Генпрокурора...З усіх вимог виконано нуль! Абсолютний нуль! Ось тобі і прагнення в ЄС від зе-влади! Насправді мало чим відрізняється від Янук-овоча...лише лицемірний патетичний галас!