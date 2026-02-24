РУС
Хочу услышать от ЕС дату вступления Украины в блок, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский хочет услышать от лидеров Европы конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Я хочу услышать дату. Я об этом прошу. Не позволим следующим лидерам или следующему поколению столкнуться с ситуацией, когда Россия будет блокировать членство Украины в ЕС в течение 50 лет", - подчеркнул он.

По словам президента, "это должно быть уже в 2027 году".

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

  • Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

+22
А я хочу, щоб ти вимкнув "бичку"
24.02.2026 10:32 Ответить
24.02.2026 10:32 Ответить
+20
Допоки ти зі своєю бандою корупціонерів і відвертих злодіїв при владі-цієї дати не почує ніхто.
24.02.2026 10:35 Ответить
24.02.2026 10:35 Ответить
+18
Аналогічно-хочу почути коли ти підеш...
24.02.2026 10:36 Ответить
24.02.2026 10:36 Ответить
А я хочу, щоб ти вимкнув "бичку"
24.02.2026 10:32 Ответить
24.02.2026 10:32 Ответить
Можно подумати, що коли йому озвучують дату, він і його менеджери перестануть схематозити!
24.02.2026 10:36 Ответить
24.02.2026 10:36 Ответить
Схематоз не зупиниться ні за яких умов.
Але буде що подати як власне досягнення.
24.02.2026 10:57 Ответить
24.02.2026 10:57 Ответить
А якщо не почує, то тоді що?
24.02.2026 10:34 Ответить
24.02.2026 10:34 Ответить
заплаче
24.02.2026 10:37 Ответить
24.02.2026 10:37 Ответить
Буде гнівний гундосик, в якому він звинуватить європейців у всіх своїх гріхах.
24.02.2026 10:43 Ответить
24.02.2026 10:43 Ответить
Допоки ти зі своєю бандою корупціонерів і відвертих злодіїв при владі-цієї дати не почує ніхто.
24.02.2026 10:35 Ответить
24.02.2026 10:35 Ответить
Почуєш.. відлуння обіцяного... Тримайся як можеш за ЄС і ккмикай дурня, пока пиз..юк трамп маструбує на портрет х..йла в Білому домі..тягнемо час..Юо трамп вже поиіняв Україну... твльки хоче все це подати як згоду України..на всю цю капітуляцію з 20 пунктів
24.02.2026 10:36 Ответить
24.02.2026 10:36 Ответить
Аналогічно-хочу почути коли ти підеш...
24.02.2026 10:36 Ответить
24.02.2026 10:36 Ответить
А краще - сядеш)
24.02.2026 10:52 Ответить
24.02.2026 10:52 Ответить
Поки нам ЄС не світить
24.02.2026 10:36 Ответить
24.02.2026 10:36 Ответить
Перше, що потрібно в цьому напрямку, так це дочекатись результатів парламентських виборів в Угорщині, що пройдуть 12 квітня цього року. І тоді вже малювати якісь плани на майбутнє.
Зокрема і по тому, чи взагалі бюджет України буде з грошима через гальмування кредиту ЄС.
24.02.2026 10:38 Ответить
24.02.2026 10:38 Ответить
"Я хочу почути дату. Я про це прошу. Не дозволимо наступним лідерам чи наступному поколінню зіткнутися з ситуацією, коли Росія блокуватиме членство України в ЄС протягом 50 років"

це литвин таке накреативив?
гундоса зе!гнида, хоче почути чи просить?
до чого тут кацапія?
які такі 50 років?

трампу вкарай необхідна капітуляція україни та медалька від нобеля.
голобородьку вкрай необхідне хоч щось позитивне, у своєму нікчемному існуванні, бо шибениця від невдячних гоїв українців, все ближче і ближче.
24.02.2026 10:38 Ответить
24.02.2026 10:38 Ответить
не хочу вступу у ЄС
24.02.2026 10:38 Ответить
24.02.2026 10:38 Ответить
Щас Орбан и Фицо расскажут, когда и куда.
24.02.2026 10:38 Ответить
24.02.2026 10:38 Ответить
Правильно робить. Не треба дурити десятиліттями.
24.02.2026 10:38 Ответить
24.02.2026 10:38 Ответить
Україна хоче почути дату коли ти з менеджерами та слугами згіните нах шоб вами не смерділо в країні.
24.02.2026 10:39 Ответить
24.02.2026 10:39 Ответить
Є Орбан, Фіцо і ще невідомі кацапські "консерви" тож не спроможеться ЄС назвати хоч якусь дату, заслабкі вони проти ***** для цього 🤔
24.02.2026 10:39 Ответить
24.02.2026 10:39 Ответить
А що ти для цього зробив, окрім того, що розвів міндичей, баканових, галущенок, єрмаків та інший непотріб?
24.02.2026 10:40 Ответить
24.02.2026 10:40 Ответить
поц
24.02.2026 10:41 Ответить
24.02.2026 10:41 Ответить
Ну скажіть вже дату вступу в ЄС - киньте рятівну соломинку янелоху перед виборами.
24.02.2026 10:41 Ответить
24.02.2026 10:41 Ответить
Я хочу услышать от Люксембурга точную дату выдачи мне гражданства.
24.02.2026 10:41 Ответить
24.02.2026 10:41 Ответить
З нашою корупцією та законодавством років через триста....
24.02.2026 10:42 Ответить
24.02.2026 10:42 Ответить
Байден Фон дер Ляєн, чому ми ще не в ЄС?
24.02.2026 10:46 Ответить
24.02.2026 10:46 Ответить
Фондерляєн! Де дата вступу до ЄС?
24.02.2026 10:51 Ответить
24.02.2026 10:51 Ответить
поки не перестанеш грабити Україну і український народ разом із своїми"зеленими грабіжниками" яких прикриваєш і які діляться награбованим можна без слів і голосу почути культурне європейське пнх
24.02.2026 10:47 Ответить
24.02.2026 10:47 Ответить
самозакоханний клоун ще щось вимагає, тоді як міндічи вільно себе почувають
24.02.2026 10:48 Ответить
24.02.2026 10:48 Ответить
Вова зовсім обнаглів останнім часом - вимагає грошей, зброї, вступу до ЄС, а сам корєшей, які двушечки на маскву відправляють, випускає з країни.
24.02.2026 10:55 Ответить
24.02.2026 10:55 Ответить
Я бачу ти все робиш щоб не вступити туди ,ці вимоги тільки дратують партнерів . Ти з корупцією своїх друзів розберися і реформи треба проводити, а то все це пусті розмови ні про що.
24.02.2026 10:56 Ответить
24.02.2026 10:56 Ответить
Нафіга Європі оця корумпована зелена влада?
24.02.2026 10:57 Ответить
24.02.2026 10:57 Ответить
При його правлінні- то точно,що ні.
І він про це знає, та блейфує на публіку.
Всі його виступи -це не власний текст,а напрацювання дімилітвіна,він зачитує,як актор.
Та ще,в СІЗО досі увязнений Дудін,який врятував Харків.Лідор перед вторгненням публічно заявляв,що росіяни захоплять Харків,а Харків досі вільний,а Дудіна посадив,бо нестиковка вийшла.Сам Ю.Б.зустрічався з Дудіним 3 березня 2022 і ніде на захист героя.
Де з таким будуть говорити про вступ в ЄС.
Його примітивні заявки рівняються з колишніми "чому ми не НАТО?" і
СВОБОДУ ДУДІНУ!
24.02.2026 10:57 Ответить
24.02.2026 10:57 Ответить
ЧомуминевНАТО 2.0
24.02.2026 11:03 Ответить
24.02.2026 11:03 Ответить
А ЄС хоче почути від Зеленського дату СУДУ над Миндичем, Єрмаком, Шурмой, Найемом, і іншими 100500 корупційними менеджерами!
24.02.2026 11:04 Ответить
24.02.2026 11:04 Ответить
От буквально сьогодні дивився стан виконання кейсів ЄС по своїй сфері.

3 з 4 по нулям. Один виконаний на третину.
24.02.2026 11:14 Ответить
24.02.2026 11:14 Ответить
Байден,чому Україна не в нато?Єс,чому Україна не в ЄС?Знову режим бика тупого уввімкнув.Про нато,до речі,вже і не згадує
24.02.2026 11:25 Ответить
24.02.2026 11:25 Ответить
Володя, ти можеш хотіти свою Леночку! А чи дасть чи ні - то приблизно як і з ЄС!
24.02.2026 11:54 Ответить
24.02.2026 11:54 Ответить
2 стільця-оманські домовленості і НАТО. чи боневтік всидить на цих стільцях?
24.02.2026 12:01 Ответить
24.02.2026 12:01 Ответить
в коментарях вирують емоції, дешеві емоційні висери, але вони ***** непотрібні. Треба по суті оцінювати дії бездіяльність влади на шляху до ЄС. По суті!! Зайти на сайт Центр протидії корупції і подивитись на список вимог від ЄС для вступу, серед вимог перезавантаження ДБР, конкурс на Генпрокурора...З усіх вимог виконано нуль! Абсолютний нуль! Ось тобі і прагнення в ЄС від зе-влади! Насправді мало чим відрізняється від Янук-овоча...лише лицемірний патетичний галас!
24.02.2026 12:17 Ответить
24.02.2026 12:17 Ответить
Як тільки красти зі своїм кодлом припиниш і підеш у відставку, так і відразу!
24.02.2026 13:04 Ответить
24.02.2026 13:04 Ответить
... спочатку реальні реформи для функціонування інститутів країни...
24.02.2026 22:53 Ответить
24.02.2026 22:53 Ответить
 
 