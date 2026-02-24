80% территории Украины не имеют защиты от баллистических ракет РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что 80% территории Украины не имеют систем, способных защитить от ударов баллистикой.
Об этом глава государства заявил в интервью Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я не буду говорить, где находятся наши системы Patriot. Но на 80% территории нашей страны нет таких систем против баллистических ракет", - отметил он.
Поиски ПВО
По словам президента, Украина вместе с партнерами работает над финансированием закупки ПВО.
"Даже если нам не дают систем, мы нашли деньги на них вместе с нашими партнерами", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что лично вел переговоры с Германией, Норвегией, странами Северной Европы и Канадой.
Системы ПВО, говорит президент, являются чрезвычайно дорогими.
"Они стоят от 1,5 до 2 миллиардов за систему. А ракета стоит от двух до трех миллионов", - сказал он.
Зеленский отметил, что договорился о выделении дополнительных средств на эти нужды.
Дивіться, у нас є дрони та ракети - це перше, чим ми займаємося. Друге, чим ми займаємося зараз, це створенням ракети-перехоплювача. Ну, тобто ракети ППО, великої ракети ППО, яка буде здатна перехоплювати балістичні ракети. У нас є ракета і ми запропонували всім: хлопці, беріть нашу ракету,. Вона дуже дешева. Давайте свої радари, тренуйте на наших балістичних ракетах і робіть панеєвропейську систему перехоплювання ракет. Цю ідею, ми пропонуємо всім і кажемо: "От у нас є ракета. Дивіться, ось так вона керується". Отакі алгоритми лежать за її керуванням. Вони відкриті. Ви бачите, ви можете зробити аудіт і побачити, що ми не маємо можливості дистанційно вимкнути. Будь ласка, ми вам надаємо цю ракету, користуйтесь нею. Все. І якщо всі - і радари, і командні центри, і все - буде зроблено на на такій самій ідеології, то це буде прорив у сфері ППО. Стовідсотково.
А вони хоч попередять народ, коли саме і де прорве ??? бо страшно ....
розробка на базі Нептуна уже є - і це довгий Нептун - крилата ракета призначена для ураження наземних (ну і надводних) цілей.
петріот - зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження аеродинамічних цілей і балістичних ракет (на термінальній стадії польоту). одне до іншого не має жодного відношення.
відношення до ппо має перпективний зрк Кільчень, який розроблявся на кб Південному і мав би бути готовим до випробувань до 24го року по довоєнним планам. можна звісно нарікати, шо зелень порізала його фінансування і напевно так воно і є, але слід також зазначити, шо кб Південне ніколи не створювало зрк, тим більш таких складних, здатних збивати балістику. тому ці плани виглядають фантастичними (хібашо ракету до нього зробити).
а от реалістичною була (і є) програма отрк Сапсан від того ж кб Південне, який начебто з травня 25 року на випробуваннях, а з грудня, за запевененнями генштабу, уже використовується. і його дійсно можна і треба було робити набагато раніше і шо зелень відверто просрала.