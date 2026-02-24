80% территории Украины не имеют защиты от баллистических ракет РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что 80% территории Украины не имеют систем, способных защитить от ударов баллистикой.

Об этом глава государства заявил в интервью Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я не буду говорить, где находятся наши системы Patriot. Но на 80% территории нашей страны нет таких систем против баллистических ракет", - отметил он.

Поиски ПВО

По словам президента, Украина вместе с партнерами работает над финансированием закупки ПВО.

"Даже если нам не дают систем, мы нашли деньги на них вместе с нашими партнерами", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что лично вел переговоры с Германией, Норвегией, странами Северной Европы и Канадой.

Системы ПВО, говорит президент, являются чрезвычайно дорогими.

"Они стоят от 1,5 до 2 миллиардов за систему. А ракета стоит от двух до трех миллионов", - сказал он.

Зеленский отметил, что договорился о выделении дополнительных средств на эти нужды.

